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महाभारत काल से जुड़ा मेरठ का पांडवेश्वर मंदिर: पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग का अद्भुत इतिहास

काली नदी के तट पर बसा, पांडवों के समय से पूजे जाने वाला शिव मंदिर.

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पांडवों ने की थी 5 शिवलिंग की स्थापना, ऊंचे टीले पर बने इस धर्मस्थल का है अपना अलग ही महत्व. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 5:58 PM IST

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मेरठ: मुजफ्फरनगर सैनी गांव में स्थित प्राचीन पांडेश्वर मंदिर है. इस शिव मंदिर प्रांगण में 5 शिवलिंग स्थापित हैं. स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं में ये पांडवों को समर्पित माना जाता है. स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार, यहां स्थित शिवलिंग की स्थापना पांचों पांडवों ने की थी. ये मंदिर जहां स्थित है वहां काली नदी का तट है. आइये हजारों वर्ष पुराने इस शिव मंदिर के बारे में जानते हैं.

पांडवेश्वर मंदिर. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें, मुजफ्फरनगर सैनी गांव में स्थित पांडवेश्वर महादेव मंदिर में कई सालों से गजेंद्र गिरी और उनके वंशज ही पूजा कराते आ रहे हैं. परिवार मंदिर की देखभाल भी करता है. मंदिर के पुजारी गजेंद्र गिरी बताते हैं कि ये लगभग हजारों साल पुराना मंदिर है. ये किंवदंती है कि मेरठ के इस धर्मस्थल पर 5 शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की थी. यहां विशेष रूप से सावन के महीने में और फाल्गुन महीने में पूजा अर्चना होती है. मंदिर में 5 शिवलिंग में बीचों बीच स्थित शिवलिंग को लेकर ये भी कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने इसकी स्थापना की थी.

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पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग (Photo Credit; ETV Bharat)

जंगल क्षेत्र में मौजूद होने से प्रांगण में मिलती शांति: पांडेश्वर मंदिर में पूजा करने आए कुलदीप बताते हैं कि उनके बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये मंदिर उस जमाने से है जब कहीं आसपास में कोई शिव मंदिर नहीं हुआ करता था. यहां से भक्त आते हैं और कावड़ यात्रा पूरी करने के बाद जलाभिषेक भी करते हैं. दूर-दूर से भी लोग यहां आकर पूजा-अर्चना करते हैं. ये भी माना जाता है कि जो भी यहां आया कभी खाली हाथ नहीं लौटा. भक्तों की मुराद यहां पूरी होती है. जंगल क्षेत्र में होने की वजह से यहां का माहौल भी बेहद रमणीय है. यहां आकर आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति भी होती है.

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प्राचीन शिवलिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस दिन लगता है मेला: एकादशी के अवसर पर यहां पर मेला लगता है. दूर-दूर से लोग यहां आते हैं और पूजा अर्चना होती है. कुलदीप बताते हैं कि जिसे भोले बाबा बुलाते हैं वही लोग उनके दरबार में आते हैं. यहां छोटे बच्चों का मुंडन संस्कार भी किया जाता है. लोगों की गहरी आस्था इस मंदिर से जुडी है.

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सावन में लगती भक्तों की भीड़ (Photo Credit; ETV Bharat)

मेरठ शहर के गंगानगर से पूजा अर्चना करने पहुंचे शिव भक्ति बताते हैं कि जो भी मांगा वो हर मुराद यहां पूरी हुई है. इसीलिए वह समय-समय पर यहां पूजा अर्चना करने आते हैं. मंदिर के छोटे पुजारी के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे अरुण गिरी कहते हैं कि बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है. यहां पर एक शिवलिंग में सहस्त्र लिंग हैं.

अरुण गिरी ने बताया कि ये उनकी आठवीं पीढ़ी है, यहां महंत की गद्दी लगती है, जो इस स्थान पर भगवान शिव की सेवा में लगी है. इस दौरान उनके पूर्वज महंतों की समाधियां भी यहां पर स्थापित हैं.

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प्राचीन पांडवेश्वर मंदिर (Photo Credit; ETV Bharat)

महाभारत से जुड़ी है कहानी: हस्तिनापुर से महाभारत काल के दौरान इंद्रप्रस्थ जाने का एक यही मार्ग था और ऐसे में ऊंचा टीला यहां था. पांडव यहां पर रुके थे और उन्होंने यहां शिवलिंग स्थापित किए. वह जब भी इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर के बीच आया-आजा करते थे, तो इस धर्म स्थल पर पूजा अर्चना करके ही निकलते थे. वर्तमान समय में इस गांव को मुजफ्फरनगर सैनी कहा जाता है लेकिन महाभारत में इस स्थान का जिक्र मिलता है.

वह बताते हैं कि सोनाश उस वक्त इस गांव का नाम हुआ करता था और सेनानी इसलिए बोलते थे क्योंकि हस्तिनापुर की सीमा यहां से प्रारंभ होती थी और यहां सैनिकों की टुकड़ी ऊंचा टीला होने की वजह से हमेशा रहती थीं. बताते हैं कि निर्जला एकादशी को यहां मेला लगता है. स्वयं प्रभु नारायण ने भी यहां पर अपनी पादुकाएं छोड़ दी उसके बाद यहां पर खाटू श्याम का मंदिर बाद में विकसित किया गया.

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प्राचीन शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)

भक्तों की सभी मनोकामनाएं होती पूरी: सावन सोमवार के दिन पूजा करने मंदिर में पहुंची प्रेरणा और अर्पित गुप्ता बताते हैं कि यहां आकर अच्छा लगता है. सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं, शिव भक्तों का तांता यहां विशेष रूप से लगा रहता है.

हस्तिनापुर और गंगा नदी समेत आसपास के क्षेत्र में लगातार शोध कर रहे प्रोफेसर प्रियंक भारती चिकारा बताते हैं कि मुजफ्फरनगर सैनी गांव महाभारत काल से जोड़कर देखा जाता है. वर्ष 1950 में डॉ. बी. बी. लाल के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा हस्तिनापुर में पुरातात्त्विक उत्खनन किया गया, जिसके दौरान विभिन्न टीलों का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अन्वेषण किया गया था.

इस टीले से पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति के मृद्भांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो इस स्थल की प्राचीनता और इसे महाभारतकालीन सांस्कृतिक परंपरा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण पुरातात्त्विक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं.

वे बताते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि महाभारत काल में सैनी गांव हस्तिनापुर की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत माना जाता था. स्थानीय मान्यता के अनुसार, हस्तिनापुर के राजमहल का एक प्रवेश-द्वार भी इसी क्षेत्र में स्थित था. इस प्रकार, पांडेश्वर मंदिर धार्मिक आस्था के साथ-साथ हस्तिनापुर के प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य से भी जुड़ा हुआ माना जाता है. यहां भगवान शिव के अनुयायियों की उपस्थिति भी खुद ये बयां करती है कि इस धर्मस्थल का महत्व काफी है.

(ऐतिहासिक धार्मिक और पौराणिक पहलुओं को सहेजते हुए प्रस्तुत की गई ये खबर आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं.)

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