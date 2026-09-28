मेरठ में दिल्ली-हरिद्वार एनएच पर फ्लाईओवर से गिरा बेकाबू ट्रक, पेड़ में अटकने से बची सभी की जान
राष्ट्रीय राजमार्ग 58 स्थित परतापुर फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए ट्रक कई फुट नीचे गिरकर पेड़ों से अटक गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 1:55 PM IST
मेरठ : दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग 58 स्थित परतापुर फ्लाईओवर पर बेहद खौफनाक सड़क हादसा सामने आया. हालांकि राहत की बात यह रही कि नीचे गिरते समय ट्रक झाड़ियों व पेड़ों के बीच फंस गया, जिससे कोई बड़ा हादसा या जनहानि नहीं हुई. बताया जा रहा कि ट्रक चालक नशे में था और वाहन अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर की कंक्रीट व लोहे की भारी-भरकम रेलिंग तोड़ता हुआ नीचे खाई में गिर गया था.
परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि दुर्घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. ट्रक के फ्लाईओवर से नीचे गिरते ही वहां मौजूद लोगों ने मदद की और पुलिस को सूचना दी थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि ट्रक काफी तेज रफ्तार में था और ट्रक चालक नशे में वाहन चला रहा था. फ्लाईओवर से गिरते समय ट्रक घने पेड़ों और झाड़ियों में अटक गया था. इससे कोई दुखद घटना नहीं हुई है. चालक-परिचालक दोनों ठीक हैं.
घटनास्थल से ट्रक को हटवाकर यातायात सुचारू करा दिया गया है. ट्रक रुड़की की तरफ से आ रहा था. राहत की बात यह है कि दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि या गंभीर चोट की सूचना नहीं है. चालक का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.