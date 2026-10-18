मेरठ जोन में ऑपरेशन शस्त्र; अवैध हथियार रखने पर 208 संदिग्ध गिरफ्तार, 185 अवैध हथियार बरामद
डीआईजी कलानिधि नैथानी के निर्देश के बाद एक महीने के अभियान में मिली कामयाबी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 1:24 PM IST
मेरठ : ऑपरेशन शस्त्र के तहत मेरठ जोन के विभिन्न जिलों से एक महीने में पुलिस टीम ने 185 अवैध हथियार बरामद किए हैं. साथ ही 208 लोगों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम सहित कई धाराओं में 180 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं.
डीआईजी कलानिधि नैथानी के अनुसार सितंबर महीने में ऑपरेशन शस्त्र चलाकर 208 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से 185 अवैध हथियार और 214 कारतूस बरामद हुए हैं. इन मामलों में 180 मुकदमे दर्ज किए गए हैं.
जिलेवार की गई कार्रवाई के अनुसार मेरठ में 82 मुकदमे दर्ज किए गए. यहां 106 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और 83 अवैध शस्त्र और 114 कारतूस बरामद किए गए हैं. बुलंदशहर में 62 अवैध शस्त्र बरामद किए गए और 65 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं. बागपत में 22 मुकदमे दर्ज किए गए और 22 अवैध हथियार बरामद करने के साथ 23 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. हापुड़ में 14 अवैध हथियारों के साथ 14 अपराधी गिरफ्तार किए गए.
DIG कलानिधि नैथानी ने बताया कि साक्ष्य के आधार पर नियमानुसार विवेचना को लेकर 5 बिंदु निर्धारित किए गए हैं. इसके तहत अपना लाइसेंस असलाह दूसरे को शो-बाजी या प्रयोग के लिए देने पर लाइसेंस की शर्तो के उल्लंघन की धारा 30 आयुध अधिनियम अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा. अगर असलाह लाइसेंसी है तो शस्त्र निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. शस्त्र स्वामी के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई होगी. गोलीकांड जैसे अपराधिक षड़यंत्र में शामिल पारिवारिक सदस्यों व मित्रों पर भी एक्शन लिया जाएगा.
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