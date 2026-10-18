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मेरठ जोन में ऑपरेशन शस्त्र; अवैध हथियार रखने पर 208 संदिग्ध गिरफ्तार, 185 अवैध हथियार बरामद

मेरठ में ऑपरेशन शस्त्र. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : ऑपरेशन शस्त्र के तहत मेरठ जोन के विभिन्न जिलों से एक महीने में पुलिस टीम ने 185 अवैध हथियार बरामद किए हैं. साथ ही 208 लोगों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम सहित कई धाराओं में 180 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं.

डीआईजी कलानिधि नैथानी के अनुसार सितंबर महीने में ऑपरेशन शस्त्र चलाकर 208 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से 185 अवैध हथियार और 214 कारतूस बरामद हुए हैं. इन मामलों में 180 मुकदमे दर्ज किए गए हैं.