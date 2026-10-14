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No PUCC, No Fuel; दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के 8 जिलों के पेट्रोल पंप संचालकों के गले की फांस बना नया फरमान

पढ़ें प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की खास खबर.

नो पीयूसीसी नो फ्यूल पर "रार".
नो पीयूसीसी नो फ्यूल पर "रार". (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 14, 2026 at 11:27 AM IST

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मेरठ : दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के नोएडा, गाजियाबाद समेत मेरठ मंडल के सभी जिलों के अलावा, सहारनपुर मंडल के मुजफ्फरनगर और शामली जिले के पेट्रोल पंप संचालकों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management-CAQM) का आदेश गले की फांस बन गया है. CAQM के आदेश में बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के किसी भी वाहन को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगाई है. साथ ही पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाने का फरमान भी जारी किया है. ऐसे में मंदी की मार झेल रहे पेट्रोल पंप संचालकों की नींद उठी हुई है.

देखें ; पेट्रोल पंप संचालकों के गले की फांस बने No PUCC, No Fuel वाले फरमान पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat)

एम्पावरिंग पेट्रोलियम डीलर्स फाउंडेशन (EPDF) के संरक्षक हेमंत सिरोही कहते हैं कि ऐसा ही प्रकरण हाईकोर्ट में गया था. जिसमें पीयूसीसी सर्टिफिकेट न होने की दशा में पेट्रोल देने से मना किया गया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि पेट्रोल पंप संचालक को यह अधिकार नहीं है कि वह सिर्फ इसलिए किसी वाहन में ईंधन यानि डीजल या पेट्रोल नहीं देगा क्योंकि वाहन स्वामी के पास उचित PUC सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate) नहीं है. इसके बाद अब नये रूप में वही आदेश थोपा जा रहा है.

पेट्रोल पंप पर कैमरे की जरूरत.
पेट्रोल पंप पर कैमरे की जरूरत. (Photo Credit : ETV Bharat)

ANPR कैमरे लगाने का फरमान ; हेमंत सिरोही के अनुसार दिल्ली एनसीआर के यूपी के आठ जिलों में लगभग दो हजार से पेट्रोल पंप हैं. संचालक पहले से ही बिक्री कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इसी बीच ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाने का फरमान जारी किया गया है. यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ पेट्रोल पंप संचालकों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. हालांकि हम एसेंशियल कमोडिटीज में डील करते हैं और हम मोटर व्हीकल एक्ट में Competent Authority नहीं हैं. ऐसे में ड्यू डिलिजेंस (Due Diligence) यानी किसी अनुबंध या व्यावसायिक सौदे के तहत डाला जाए तो ठीक है, हम भी प्रशासन के साथ में हैं.

ANPR कैमरे की जरूरत.
ANPR कैमरे की जरूरत. (Photo Credit : ETV Bharat)

जागरूकता के लिए हम तैयार : हेमंत सिरोही का कहना है कि एयरक्वालिटी इंडेक्स (AQI) के नियंत्रण में हम सभी की जिम्मेदारी है. ANPR की व्यवस्था महंगी है. साथ ही सभी ग्राहकों का पीयूसीसी चेक करने के लिए भी मैनपॉवर का इंतजाम करना होगा. ऐसे में खर्च बढ़ेगा. सरकार के पास सभी वाहनों का डाटा रहता है. ऐसे में वे अपने स्तर से कार्य करें और हम जागरूकता अभियान के तहत हर संभव मदद देने को तैयार हैं.

प्रदूषण को लेकर नए नियम.
प्रदूषण को लेकर नए नियम. (Photo Credit : ETV Bharat)

ग्राहकों से वाद-विवाद की स्थिति बढ़ेगी : पेट्रोल पंप संचालक राकेश जैन कहते हैं कि जब सरकार के पास तमाम ऐसा डाटा रहता है तो क्यों न सरकार अपने स्तर से ही ऐसे लोगों को समय-समय पर कार्रवाई करे. जब भी उनकी पीयूसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी समाप्त हो उन्हें मैसेज पहुंचाए. इस तरह से पेट्रोल पंप पर आने वाले ग्राहकों से टोका टाका करेंगे और डाटा पर चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक है कि ग्राहकों से वाद-विवाद की स्थिति बढ़ेगी.

जानें; दिल्ली एनसीआर में क्यों बढ़ रहा प्रदूषण.
जानें; दिल्ली एनसीआर में क्यों बढ़ रहा प्रदूषण. (Photo Credit : ETV Bharat)

मेरठ के जिला आपूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से बीते दिनों दिशा निर्देश मिले थे कि बिना PUCC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के प्रदेश के मेरठ मंडल के 6 जिले ( मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर और बागपत) समेत सहारनपुर मंडल के दो जिलों (शामली और मुजफ्फरनगर) में 1 अक्टूबर से वाहनों में कोई ईंधन डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जाएगा.

ऐसे बनवाएं प्रदूषण प्रमाण पत्र.
ऐसे बनवाएं प्रदूषण प्रमाण पत्र. (Photo Credit : ETV Bharat)

ऐप में होगी पूरी डिटेल : जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक शासन के दिशा निर्देश के तहत सभी ऑयल कंपनी के अधिकारियों और पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक हो चुकी है. चर्चा के दौरान भारत सरकार से जारी मोबाइल ऐप रजिस्टर्ड मोबाइल से एक्टिवेट कराया गया है. मेरठ के सभी पेट्रोल पंप स्वामियों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है. ऐप के माध्यम से पेट्रोल पंप पर चेक और वेरीफाई करने की सुविधा है. वैलिड होने पर ही ईंधन दिया जा सकेगा. हालांकि ऐप में कुछ समस्या अभी आ रही है, उसे जल्द ही ठीक करा लिया जाएगा.

No PUCC, No Fuel का असर.
No PUCC, No Fuel का असर. (Photo Credit : ETV Bharat)

यह है मामला : दरअसल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र व नजदीकि जिलों के खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management - CAQM) ने प्रदूषण रोकने की दिशा में कई कदम उठाए थे. इसी कड़ी में यूपी सरकार ने प्रदेश के आठ जिलों में 1 अक्टूबर से बिना PUCC के पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने पर रोक लगाई है. इसके अलावा बिना पीयूसीसी वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने का फरमान सुनाया था. इसके बाद से पेट्रोल पंप संचालकों की मुसीबतें बढ़ गई हैं.

प्रदूषण जांच केंद्र.
प्रदूषण जांच केंद्र. (Photo Credit : ETV Bharat)
कोर्ट में हैं ANPR कैमरे लगाने का मामला : मई में CAQM ने ANPR कैमरे पेट्रोल पंप पर लगाने को लेकर भी निर्देश दिया था. कैमरे लगाने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चिन्हित करने और उन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित करना था. हालांकि मेरठ समेत कई जिलों के तमाम पेट्रोल पंप मालिकों ने खास दिलचस्पी नहीं ली और मामला उत्तर प्रदेश पेटोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहली सुनवाई बीते 1 अक्टूबर को हुई. जिसमें कोर्ट ने इंडियन आयल राज्य सरकार के अधिवक्ताओं से एएनपीआर कैमरों के इनस्टॉलेशन को लेकर उनके कमेंट मांगे थे. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था. इस मामले में 5 अक्टूबर को भी सुनवाई थी. हालांकि अगली सुनवाई के बाबत स्थिति स्पष्ट नहीं है. बहरहाल प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि शासन के निर्देशों का पालन कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे.

यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने तेल कंपनियों से पूछा- पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाने का खर्च मालिक क्यों उठाएं?

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