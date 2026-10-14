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No PUCC, No Fuel; दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के 8 जिलों के पेट्रोल पंप संचालकों के गले की फांस बना नया फरमान

नो पीयूसीसी नो फ्यूल पर "रार". ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के नोएडा, गाजियाबाद समेत मेरठ मंडल के सभी जिलों के अलावा, सहारनपुर मंडल के मुजफ्फरनगर और शामली जिले के पेट्रोल पंप संचालकों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management-CAQM) का आदेश गले की फांस बन गया है. CAQM के आदेश में बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के किसी भी वाहन को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगाई है. साथ ही पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाने का फरमान भी जारी किया है. ऐसे में मंदी की मार झेल रहे पेट्रोल पंप संचालकों की नींद उठी हुई है.



देखें ; पेट्रोल पंप संचालकों के गले की फांस बने No PUCC, No Fuel वाले फरमान पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat) एम्पावरिंग पेट्रोलियम डीलर्स फाउंडेशन (EPDF) के संरक्षक हेमंत सिरोही कहते हैं कि ऐसा ही प्रकरण हाईकोर्ट में गया था. जिसमें पीयूसीसी सर्टिफिकेट न होने की दशा में पेट्रोल देने से मना किया गया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि पेट्रोल पंप संचालक को यह अधिकार नहीं है कि वह सिर्फ इसलिए किसी वाहन में ईंधन यानि डीजल या पेट्रोल नहीं देगा क्योंकि वाहन स्वामी के पास उचित PUC सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate) नहीं है. इसके बाद अब नये रूप में वही आदेश थोपा जा रहा है.

पेट्रोल पंप पर कैमरे की जरूरत. (Photo Credit : ETV Bharat) ANPR कैमरे लगाने का फरमान ; हेमंत सिरोही के अनुसार दिल्ली एनसीआर के यूपी के आठ जिलों में लगभग दो हजार से पेट्रोल पंप हैं. संचालक पहले से ही बिक्री कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. इसी बीच ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाने का फरमान जारी किया गया है. यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ पेट्रोल पंप संचालकों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. हालांकि हम एसेंशियल कमोडिटीज में डील करते हैं और हम मोटर व्हीकल एक्ट में Competent Authority नहीं हैं. ऐसे में ड्यू डिलिजेंस (Due Diligence) यानी किसी अनुबंध या व्यावसायिक सौदे के तहत डाला जाए तो ठीक है, हम भी प्रशासन के साथ में हैं. ANPR कैमरे की जरूरत. (Photo Credit : ETV Bharat) जागरूकता के लिए हम तैयार : हेमंत सिरोही का कहना है कि एयरक्वालिटी इंडेक्स (AQI) के नियंत्रण में हम सभी की जिम्मेदारी है. ANPR की व्यवस्था महंगी है. साथ ही सभी ग्राहकों का पीयूसीसी चेक करने के लिए भी मैनपॉवर का इंतजाम करना होगा. ऐसे में खर्च बढ़ेगा. सरकार के पास सभी वाहनों का डाटा रहता है. ऐसे में वे अपने स्तर से कार्य करें और हम जागरूकता अभियान के तहत हर संभव मदद देने को तैयार हैं. प्रदूषण को लेकर नए नियम. (Photo Credit : ETV Bharat) ग्राहकों से वाद-विवाद की स्थिति बढ़ेगी : पेट्रोल पंप संचालक राकेश जैन कहते हैं कि जब सरकार के पास तमाम ऐसा डाटा रहता है तो क्यों न सरकार अपने स्तर से ही ऐसे लोगों को समय-समय पर कार्रवाई करे. जब भी उनकी पीयूसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी समाप्त हो उन्हें मैसेज पहुंचाए. इस तरह से पेट्रोल पंप पर आने वाले ग्राहकों से टोका टाका करेंगे और डाटा पर चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक है कि ग्राहकों से वाद-विवाद की स्थिति बढ़ेगी. जानें; दिल्ली एनसीआर में क्यों बढ़ रहा प्रदूषण. (Photo Credit : ETV Bharat)