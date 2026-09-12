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मेरठ नितिन नागर हत्याकांड; एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर अड़े ग्रामीण, 5 थानों की पुलिस तैनात

बता दें, दिल्ली पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे बहसूमा थाना क्षेत्र के माखननगर निवासी किसान सतीश नागर के इकलौते बेटे नितिन नागर (22) की दिनदहाड़े गोली मार दी गई थी. नितिन शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे दोस्त प्रिंस व नितिन के साथ जंबूद्वीप नहर की ओर से घर लौट रहा था. राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (GIC) के पास दो बाइकों पर आए 6 हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी. गोली नितिन की जांघ पर लगी थी, लेकिन खून अधिक बह जाने के कारण इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

मेरठ : बहसूमा थाना क्षेत्र में बीते शुक्रवार को नितिन नागर हत्याकांड के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है. शव मिलने के बाद शनिवार सुबह सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण गणेशपुर तिराहे पर एकत्र हुए और शव रखकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीण आरोपियों के एनकाउंटर और उनके मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. सड़क जाम की खबर मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा और समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए. इसके बाद राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने स्थिति संभाली. हालांकि एक आरोपी मिट्ठू के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है.

बताया जा रहा कि हमलावरों का असल निशाना प्रिंस था. दो दिन पहले प्रिंस का पड़ोसी मिट्ठू से रास्ते को लेकर रोडरेज में झगड़ा हुआ था. हालांकि पुलिस ने तब दोनों पक्षों में समझौता करा दिया था. वहीं नितिन की हत्या के बाद हस्तिनापुर क्षेत्र में जनाक्रोश और तनाव है. शनिवार सुबह 7 बजे से परिजनों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हस्तिनापुर के गणेशपुर तिराहे पर नितिन का शव रखकर मेरठ हस्तिनापुर मार्ग पर जाम लगा दिया.

परिजनों व ग्रामीणों का कहना था कि जब तक हत्यारोपियों का एनकाउंटर नहीं होता और उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. मौके पर हस्तिनापुर के विधायक और यूपी सरकार में राज्यमंत्री दिनेश खटीक भी पहुंचे और परिजनों को कार्रवाई का भरोसा देकर समझाने की कोशिश की. मंत्री के आश्वासन के बाद पुलिस-प्रशासन ने एक आरोपी मिट्ठू के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की. इसके बाद ग्रामीण शांत हुए. एहतियात के तौर पर गांव में 5 थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात है.

एसएसपी ​बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 पुलिस टीमों का गठन किया गया है और वे लगातार दबिश दे रही हैं. हत्या की वजह 2 दिन पुराना रोडरेज विवाद सामने आई है. हमलावरों की पहचान कर ली गई है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

चार महीने पहले हुई थी शादी : नितिन की 4 महीने पहले ही शादी हुई थी. ​पत्नी प्रिया का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं इकलौते बेटे की मौत से पिता सतीश नागर की तबीयत बिगड़ गई है. उन्हें बेहोश की हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. नितिन नागर रोजाना अपने दोस्त प्रिंस डॉयला उर्फ मुकद्दम के साथ रेस की प्रैक्टिस करता था. नितिन का 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस का फिजिकल टेस्ट होना था.

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