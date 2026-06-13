मेरठ: सीएम ग्रिड योजना के नाम पर 35 साल पुरानी दुकानें उजाड़ने का विरोध, नगर निगम के नोटिस से भड़के व्यापारी
सर्किट हाउस से साकेत चौराहे तक बनने वाली सड़क के लिए नगर निगम ने 35 साल पुरानी आवंटित दुकानों को खाली करने का नोटिस दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 8:10 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'सीएम ग्रिड योजना' के तहत मेरठ की मुख्य सड़कों का कायाकल्प तो तेजी से हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही सालों से पटरी पर दुकान चला रहे स्थानीय व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का एक गंभीर संकट भी खड़ा हो गया है. ताजा मामला शहर के सर्किट हाउस से साकेत चौराहे तक बनने वाली आधुनिक सड़क का है, जहां नगर निगम ने सर्किट हाउस के ठीक सामने स्थित आवंटित दुकानों को खाली करने का अल्टीमेटम और नोटिस थमा दिया है.
नगर निगम की इस औचक कार्रवाई के बाद से ही क्षेत्र के छोटे और मध्यम व्यापारियों में हड़कंप और भारी नाराजगी का माहौल बना हुआ है. गौरतलब है कि सर्किट हाउस के सामने स्थित ये दुकानें पूर्व में नगर निगम द्वारा ही पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत स्थानीय व्यापारियों को आवंटित की गई थीं.
35 सालों से किराया दे रहे व्यापारियों को उजाड़ने की तैयारी: प्रभावित व्यापारी पिछले साढ़े तीन दशकों (35 साल) से इस निर्धारित स्थान पर नियमित रूप से नगर निगम को तय किराया चुका रहे हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं. अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आए इस खाली करने के नोटिस ने इन सभी दुकानदारों के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है. इन दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि वे शहर के विकास या सड़क चौड़ीकरण के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन उन्हें बिना किसी ठोस पुनर्वास योजना के इस तरह उजाड़ना कतई मंजूर नहीं है. परिसर में लंबे समय से कैंटीन चलाने वाले पीड़ित राम साहू ने बताया कि हमारी दुकानें दशकों से इसी निर्धारित और वैध स्थान पर चल रही हैं.
बिना लिखित आश्वासन दुकान खाली नहीं करेंगे पीड़ित दुकानदार: राम साहू ने कहा कि अगर विकास कार्य के लिए इन दुकानों को हटाना भी बेहद जरूरी है, तो स्थानीय प्रशासन पहले यह साफ करे कि हमारी वैकल्पिक व्यवस्था कहां और किस तारीख तक की जाएगी. नगर निगम ने हमें अब तक पुनर्वास को लेकर कोई लिखित आश्वासन या नई जगह का कोई भी आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिया है. हमारी पुरजोर मांग है कि पहले हमें नई जगह आवंटित की जाए, जहां हम अपना सारा सामान सुरक्षित शिफ्ट कर सकें, उसके बाद ही हम पुरानी दुकान खाली करेंगे. अगर प्रशासन ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था के यह कार्रवाई की, तो हमारे निर्दोष परिवारों के सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी.
हिंदू सुरक्षा संगठन के सचिन सिरोही ने दिया समर्थन: इस पूरे विवाद के बढ़ने के बाद अब मेरठ के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने भी पीड़ित व्यापारियों के हक में अपनी आवाज बुलंद कर दी है. अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात की और उन्हें अपना पूर्ण समर्थन दिया. सचिन सिरोही ने स्थानीय नगर निगम प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये दुकानदार कोई अवैध अतिक्रमणकारी नहीं हैं, बल्कि पिछले 35 सालों से निगम को समय पर राजस्व दे रहे हैं. उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि अचानक इस तरह बिना किसी पूर्व तैयारी के दुकानें हटाना इन गरीब परिवारों के पेट पर लात मारने जैसा क्रूर कदम है.
मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी: सचिन सिरोही ने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम ने दुकानदारों को पुनर्वास के लिए उचित जगह और पर्याप्त समय नहीं दिया, तो उनका संगठन नगर निगम प्रशासन और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा. वर्तमान में सभी प्रभावित व्यापारियों की यही मुख्य मांग है कि जिला प्रशासन पुनर्वास की एक स्पष्ट समय-सीमा और पूरी योजना को सार्वजनिक करे ताकि कोई अनिश्चितता न रहे. हालांकि, इस पूरे संवेदनशील मामले पर और व्यापारियों के तीखे विरोध के बावजूद नगर निगम के आला अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया या राहत भरा बयान सामने नहीं आया है. अधिकारियों की इस रहस्यमयी चुप्पी से दुकानदारों की चिंताएं और मानसिक तनाव और ज्यादा बढ़ गया है.
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