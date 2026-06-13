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मेरठ: सीएम ग्रिड योजना के नाम पर 35 साल पुरानी दुकानें उजाड़ने का विरोध, नगर निगम के नोटिस से भड़के व्यापारी

​मेरठ: उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'सीएम ग्रिड योजना' के तहत मेरठ की मुख्य सड़कों का कायाकल्प तो तेजी से हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही सालों से पटरी पर दुकान चला रहे स्थानीय व्यापारियों के सामने रोजी-रोटी का एक गंभीर संकट भी खड़ा हो गया है. ताजा मामला शहर के सर्किट हाउस से साकेत चौराहे तक बनने वाली आधुनिक सड़क का है, जहां नगर निगम ने सर्किट हाउस के ठीक सामने स्थित आवंटित दुकानों को खाली करने का अल्टीमेटम और नोटिस थमा दिया है.

नगर निगम की इस औचक कार्रवाई के बाद से ही क्षेत्र के छोटे और मध्यम व्यापारियों में हड़कंप और भारी नाराजगी का माहौल बना हुआ है. गौरतलब है कि सर्किट हाउस के सामने स्थित ये दुकानें पूर्व में नगर निगम द्वारा ही पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत स्थानीय व्यापारियों को आवंटित की गई थीं.

35 सालों से किराया दे रहे व्यापारियों को उजाड़ने की तैयारी: प्रभावित व्यापारी पिछले साढ़े तीन दशकों (35 साल) से इस निर्धारित स्थान पर नियमित रूप से नगर निगम को तय किराया चुका रहे हैं और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं. अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के आए इस खाली करने के नोटिस ने इन सभी दुकानदारों के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है. इन दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि वे शहर के विकास या सड़क चौड़ीकरण के विरोधी बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन उन्हें बिना किसी ठोस पुनर्वास योजना के इस तरह उजाड़ना कतई मंजूर नहीं है. परिसर में लंबे समय से कैंटीन चलाने वाले पीड़ित राम साहू ने बताया कि हमारी दुकानें दशकों से इसी निर्धारित और वैध स्थान पर चल रही हैं.

बिना लिखित आश्वासन दुकान खाली नहीं करेंगे पीड़ित दुकानदार: राम साहू ने कहा कि अगर विकास कार्य के लिए इन दुकानों को हटाना भी बेहद जरूरी है, तो स्थानीय प्रशासन पहले यह साफ करे कि हमारी वैकल्पिक व्यवस्था कहां और किस तारीख तक की जाएगी. नगर निगम ने हमें अब तक पुनर्वास को लेकर कोई लिखित आश्वासन या नई जगह का कोई भी आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिया है. हमारी पुरजोर मांग है कि पहले हमें नई जगह आवंटित की जाए, जहां हम अपना सारा सामान सुरक्षित शिफ्ट कर सकें, उसके बाद ही हम पुरानी दुकान खाली करेंगे. अगर प्रशासन ने बिना वैकल्पिक व्यवस्था के यह कार्रवाई की, तो हमारे निर्दोष परिवारों के सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी.