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मेरठ: बकरीद की तैयारियों को लेकर डीएम से मिले नायाब शहर काजी, बिजली-पानी और 15 मिनट नमाज की मांग

बिजली-पानी की सुचारू व्यवस्था की मांग: नायाब शहर काजी जैनुल राशिदीन सिद्दीकी ने मीडिया को बताया कि बकरीद का पवित्र त्यौहार लगातार तीन दिनों तक चलता है. वर्तमान समय में पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है और कुर्बानी के गोश्त को खराब होने से बचाने के लिए उसे फ्रिज में रखना बेहद जरूरी होता है. यदि इन तीन दिनों के दौरान बिजली की आपूर्ति सुचारू नहीं रही, तो आम लोगों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा. इसके साथ ही उन्होंने कुर्बानी के बाद होने वाली गंदगी को साफ करने और उसे बहाने के लिए पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की.

इस दौरान उन्होंने आगामी त्यौहार को पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए नागरिक सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न जायज मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा. जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल की इन सभी मांगों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई का कड़ा आश्वासन दिया है.

मेरठ: आगामी त्यौहार ईदुल अज़हा (बकरीद) की तैयारियों को लेकर जमीयत उलेमा उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों और शहर के जिम्मेदार लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की. इस उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नायाब शहर काजी जैनुल राशिदीन सिद्दीकी ने किया.

स्वच्छता के लिए नगर निगम से की अपील: काजी ने नगर निगम प्रशासन से विशेष अपील की है कि वे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कूड़ा उठाने वाली ठेला गाड़ियां लगाएं या बड़ी पॉलिथीन वितरित करें. इससे लोग कुर्बानी के बाद की गंदगी को उसमें सुरक्षित रखकर डंपिंग ग्राउंड में डिस्पोज कर सकेंगे और सड़कों पर गंदगी नहीं फैलेगी. इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधिमंडल ने त्यौहार के संवेदनशील दिनों के दौरान शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रखने की मांग की है. साथ ही ईदगाह और मस्जिदों के आसपास की टूटी सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने और बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द से जल्द ठीक कराने की मांग भी प्रशासन के सामने प्रमुखता से रखी है.

मुख्यमंत्री के आदेश का सम्मान: सड़कों पर नमाज न पढ़ने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश पर बेहद संजीदगी से बात करते हुए नायाब शहर काजी ने अपना रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा, "हम माननीय मुख्यमंत्री और उनके द्वारा दिए गए शासकीय बयान का पूरा सम्मान करते हैं, हम इसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं. हमारा देश एक महान धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी आपस में बेहद मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ रहते हैं". उन्होंने समाज में आपसी भाईचारे को मजबूत करने की वकालत करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई.

15 मिनट की नमाज के लिए की गुजारिश: उन्होंने आगे एक तुलनात्मक अपील करते हुए कहा कि जब पवित्र कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुविधा के लिए मुख्य सड़कों को 15 दिनों तक बंद रखा जाता है, जिससे गोश्त की दुकानें बंद हो जाती हैं और लोगों के पारंपरिक कारोबार ठप पड़ जाते हैं, तब भी देश का मुस्लिम समाज पूरा सहयोग करता है. इसी आपसी सौहार्द और ताने-बाने को देखते हुए हमारी सरकार से पुरजोर गुजारिश है कि ईद और बकरीद जैसे बड़े त्यौहारों पर मुस्लिमों को भी मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर महज 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ने की विशेष इजाजत दी जाए.

काजी जैनुल राशिदीन ने साफ किया कि मुख्यमंत्री का आदेश होने के कारण वे इसका पूरी तरह पालन करने के लिए मजबूर हैं और कानून का पूरा आदर करेंगे, लेकिन वे सरकार से यह दरख्वास्त भी करते हैं कि उनकी इस 15 मिनट की नमाज वाली मानवीय मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए.

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