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मेरठ का नौचंदी मेला; एक तरफ मां नवचंडी का मंदिर, दूसरी तरफ बाले मियां की मजार, जानिए क्या है ऐतिहासिकता-परंपराएं

पहले मेले का था निश्चित समय: नवचंडी मंदिर के महंत पंडित संजय शर्मा कहते हैं कि मेले का महत्व यह था कि जैसे ही चैत्र नवरात्र प्रारंभ होते, मेला प्रारंभ हो जाया करता था. लेकिन अब काफी वर्षों से ऐसा नहीं हो पा रहा है. संजय शर्मा कहते हैं कि इसको प्रशासन को देखना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रयास से यह मेला प्रांतीय हो गया है. इस धर्मस्थल के महत्व को समझते हुए नवरात्र में ही प्रारम्भ किया जाना चाहिए.

साढ़े तीन सौ साल से ज्यादा हुए मेला लगते: बताते हैं कि, 1673 से यह मेला यहां लगता चला आ रहा है. इस बात के प्रमाण भी हैं. साथ ही यह जानकारी मेरठ के गजेटियर में दर्ज है. रिकॉर्ड के मुताबिक 1673 में एक दिन का लगा करता था. उसके बाद फिर इसका स्वरूप बढ़ता चला गया. फिर एक सप्ताह के लिए मेला लगने लगा. अब यह मेला पूरे 1 महीने तक यहां लगता है.

रावण की पत्नी ने की थी सिद्धपीठ की स्थापना: नौचंदी मैदान के नजदीक में स्थित चंडी देवी मंदिर के महंत संजय शर्मा कहते हैं कि, यह एक सिद्धपीठ नवचंडी मंदिर है. रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा सिद्धपीठ की स्थापना की गई थी. महेंद्र संजय शर्मा बताते हैं कि उनकी 14वीं पीढ़ी यहां निरंतर सेवा करती चली आ रही है. यह एक ऐतिहासिक मेला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रांतीय मेला भी घोषित कर दिया है.

मंदिर में जलते हैं दीये, दूसरी तरफ चढ़ाई जाती है चादर: जिस ग्राउंड पर जगमगाता हुआ यह मेला लगता है, असल में वहां सामान्य दिनों में सन्नाटा रहता है. नौचंदी ग्राउंड के नजदीक एक तरफ नवचंडी देवी मंदिर में जलते दीये, घंटी की आवाज के साथ सुबह-शाम की आरती इसका एक हिस्सा है, वहीं दूसरी तरफ बाले मियां की दरगाह पर लोग चादर चढ़ाते हैं और कई आयोजन होते हैं.

सरकार ने घोषित किया है प्रांतीय मेला: नौचंदी मेले को यूपी सरकार ने प्रांतीय मेले का दर्जा दिया है. लगभग एक महीने तक इस सांस्कृतिक मेले में सैकड़ों की संख्या में स्टॉल लगते हैं. इनमें तमाम ऐसे लोगों को भी अवसर मिलता है, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और नई शुरुआत कर रहे हैं. सरकार की तरफ से इस बार 50 लाख रुपये की धनराशि आयोजन के लिए दी गई है. जबकि मेले की जिम्मेदारी जिला पंचायत के कंधों पर है. इस बार यह मेला मई के पहले सप्ताह में लगने का अनुमान है.

मेरठ: आपसी सद्भाव की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी, जब एक तरफ मंदिर हो तो इससे चंद कदम की दूरी पर इबादत हो रही हो. यह परंपरा भी आज से नहीं, सैकड़ों साल से है. हम बात कर रहे हैं, मेरठ के नौचंदी मेले की, जिसका नाम मां नवचंडी के नाम पर पड़ा. यहां नौचंदी ग्राउंड में हिंदू-मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मेला लगता है, जो कि एक माह से ज्यादा ही चलता है. नवचंडी मंदिर में जहां भजन-कीर्तन और जागरण होते हैं तो ठीक उसके सामने ही बाले मियां की मजार पर दूर-दूर से पहुंचे जायरीन इबादत में मशगूल रहते हैं. कव्वाली का दौर चलता है और हवाओं में एकता, प्रेम और भाईचारे की महक फैल जाती है. नौचंदी मेले से जुड़े तमाम रोचक तथ्य हैं, जिस पर प्रकाश डालती ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...

मेले का बदला स्वरूप. (Photo Credit; ETV Bharat)

दूर-दूर से आते थे व्यापारी: इस मेले में एक वक्त था कि हरियाणा, पंजाब, लखनऊ समेत अलग-अलग शहरों से काफी संख्या में व्यापारी दुकानें लगाने आते थे. तमाम जरूरत का सामान इस मेले में होता था, लोगों को यहां वैरायटी मिल जाया करतती थी. वक्त के साथ हालांकि कुछ स्वरूप बदला है, लेकिन लोगों का मेले को लेकर रुझान आज भी कम नहीं है.

नौचंदी मंदिर की मूर्तियां पुरातत्व विभाग में पंजीकृत: नवचंडी मंदिर के महंत सुनील शर्मा कहते हैं कि पहले इस मेले का नाम नवचंडी मेला था, अब इसे नौचंदी मेले के तौर पर सभी जानते हैं. नौचंदी के नाम पर अब ट्रेन भी चलती है. साथ ही नौचंदी मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित हैं, वे अष्टधातु से निर्मित हैं, जो कि पुरातत्त्व विभाग में रजिस्टर्ड हैं. मान्यता है कि जो भी मां के दरबार में आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है. नौचंदी मेले की जब शुरुआत होती है तो तमाम अधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि सबसे पहले मंदिर परिसर में पहुंचकर नौचंदी मेले की सफलता के लिए कामना करते हैं. पूजा-अर्चना की जाती है.

मेले के नाम पर नौचंदी ट्रेन. (Photo Credit; ETV Bharat)

बाले मियां की मजार पर पूरे महीने रौनक: नौचंदी मैदान के नजदीक ही नवचंडी मंदिर के ठीक सामने बाले मियां की मजार है, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं. जब तक मेला लगता है, पूरे महीने मंदिर में भजन-कीर्तन, पूजा-अर्चना होती है. दूसरी ओर बाले मियां की मजार पर भी महीने भर रौनक रहती है, तमाम आयोजन यहां होते हैं. माह की शुरुआत से पहले मेले की सकुशल संपन्न होने के लिए बाले मियां दरगाह में आकर अफसर, नेता और जनप्रतिनिधि मन्नत मांगते हैं, मजार पर चादरपोशी भी होती है.

सूफी संत बाले मियां से एकता का संदेश: बाले मियां दरगाह पर प्रबंधक की जिम्मेदारी निभाने वाले मुफ्ती मोहम्मद अशरफ बताते हैं कि महान सूफी संत हजरत बाले मियां की ये सैंकड़ो वर्ष पुरानी दरगाह है. अशरफ 1990 से यहां प्रबंधक हैं, उनसे पहले उनकी ही कई पीढ़ीयां यहां प्रबंधन संभालती आ रही हैं. कहते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि दोनों धर्मस्थलों पर बिना भेदभाव के लोग पहुंचते हैं. हर जाति धर्म के लोग बिना भेदभाव, बिना ऊंच नीच के लोग यहां पहुंचते हैं. मन्नतें मांगते हैं, दान आदि करते हैं. भंडारे का आयोजन यहां होता है. ऐसा सिर्फ नौचंदी के समय सिर्फ एक महीने ही नहीं होता, बल्कि मेले के अलावा भी पूरे साल होता है. मुफ्ती अशरफ कहते हैं कि ये एक देश की ऐसी जगह है, जहां त्यौहार के रूप में लोग इस एक महीने तक मनाते हैं. मुफ्ती अशरफ कहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई मेला जो 1 महीने तक चलता है, हिंदू-मुसलमान दोनों एक साथ आते हों, कोई दूसरा नहीं.

मां नवचंडी का मंदिर. (Photo Credit; ETV Bharat)

शहर में हुए कई बार दंगे, लेकिन नौचंदी मेला अछूता: दरगाह के प्रबंधक अशरफ कहते हैं कि मेरठ में यूं तो कई बार देंगे हुए हैं, लेकिन नौचंदी मेले को लेकर आज तक कभी सौहार्द नहीं बिगड़ा. इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मेले का किस तरह से लोग मान रखते हैं. तमाम आयोजन मजार पर होते हैं, पूरे महीने कव्वालियां होती हैं, कव्वाल आकर यहां न सिर्फ लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं, बल्कि आपसी भाईचारे का संदेश भी देते हैं.

पहले बैलगाड़ियों से पहुंचते थे लोग: शहर के घंटाघर के रहने वाले सुरेश ढींगरा बताते हैं कि उनकी नवचंडी में अटूट आस्था है. बचपन में पापा के साथ साइकिल पर बैठकर मेला देखने आते थे, उस दौरान लोग बैलगाड़ियां लेकर इस मेले को देखने के लिए परिवार के साथ आते थे. शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है. लोग खरीददारी करते हैं.

मंदिर के सामने बाले मियां की मजार. (Photo Credit; ETV Bharat)

एक साल नगर निगम तो अगले साल जिला पंचायत की जिम्मेदारी: मेरठ के वरिष्ठ पत्रकार शादाब रिजवी कहते हैं कि, वार्षिक नौचंदी मेला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा और प्रसिद्ध मेला है. बीते कई साल से अब इसका स्वरूप भी बदल गया है. प्रांतीय मेला यूपी सरकार ने इसे घोषित किया है. इस मेले को एक साल नगर निगम तो एक साल जिला पंचायत द्वारा लगाया जाता है.

मेले में हिंदू-मुस्लिम भाईचारा: यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि धार्मिक सौहार्द की मिसाल भी नौचंदी मेला पेश करता है. 1857 में मेरठ में सभी धर्म सम्प्रदाय के लोग एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एकजुट हुए थे, संदेश देश भर में गया था. इस मेले में भी हिंदू-मुस्लिम भाईचारा दिखाई देता है.

मंदिर की जानकारी देता बोर्ड. (Photo Credit; ETV Bharat)

धीरे-धीरे कम हो रहा मेले का क्रेज: बताते हैं कि, अब डिजिटल दौर है. तीन दशक पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो शादियां हुआ करती थीं, उसकी खरीददारी करने लोग मेले में आते थे. इस मेले का सालभर लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता था. जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारी और मेला कमेटी के लोग दोनों जगह मेले के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण आयोजन को लेकर प्रार्थना भी करते हैं. नवचंडी मंदिर के नाम से जहां मेले का नाम पड़ा, वहीं इस ऐतिहासिक मेले के नाम से एक ट्रेन नौचंदी एक्सप्रेस भी चलती है.

बाले मियां की मजार. (Photo Credit; ETV Bharat)

पूरब से पश्चिम को जोड़ती है नौचंदी: नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन सहारनपुर से पूरब में प्रयागराज संगम (PYGS) के बीच संचालित होती है. सहारनपुर से प्रयागराज के बीच की दूरी लगभग 770-771 किलोमीटर है. इस रूट पर 30 स्टेशनों में मुख्य रूप से मुजफ्फरनगर, मेरठ सिटी, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, लखनऊ, रायबरेली आदि हैं. नौचंदी ट्रेन शाम को 17 बजकर 45 बजे सहारनपुर से निकलती है. वापसी में प्रयागराज संगम से 17 बजकर 50 मिनट पर रवाना होती है.

कौन थे बाले मियां: बाले मियां के बारे में स्पष्ट तौर पर स्थानीय लोग कुछ खास नहीं बता पाते. हालांकि, मीडिया में छपी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाले मियां का असली नाम सैयद मसरूर सालार था और वे 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध सूफी संत और गाजी सैयद सालार मसूद के भांजे थे. सूफी परंपरा से जुड़ने के कारण उन्हें प्यार से 'बाले मियां' कहा जाने लगा. माना जाता है कि मात्र 19 वर्ष की आयु में एक युद्ध के दौरान वे शहीद हो गए थे. मान्यता यह भी है कि युद्ध में उनकी एक उंगली इसी स्थान पर गिरी थी, जहां बाद में मजार बनी. बाले मियां की मजार का मुख्य ढांचा 1194 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया. मजार ठीक नौचंदी देवी मंदिर के सामने है.

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