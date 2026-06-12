ETV Bharat / state

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने रिलेशनशिप को लेकर बेटियों को दी नसीहत, यूपी के आंकड़ों पर जताई चिंता

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया कुमार रहाटकर गुरुवार को जनसुनवाई करने मेरठ पहुंची थीं.

मीडिया से मुखातिब राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर.
मीडिया से मुखातिब राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 8:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया कुमार रहाटकर गुरुवार को मेरठ में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचीं. यहां राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबिता चौहान और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में कई मामलों की सुनवाई की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए. उन्होंने सपा अध्यक्ष की बेटी को कथित तौर ट्रोल करने पर कहा कि अगर महिला आयोग में उनकी बेटी शिकायत करेगी तो फिर उनकी मदद की जाएगी. वह देश की बेटी है. गलत तरीके से ट्रोलिंग करने वालों पर भी एक्शन होना ही चाहिए

मेरठ में मीडिया से मुखातिब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया कुमार रहाटकर. (Video Credit : ETV Bharat)

जनसुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत में रहाटकर ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से आते हैं. उत्तर प्रदेश के मेरठ रीजन में महिलाओं के प्रति अपराधों का आंकड़ा अव्वल पर है. इस दौरान उन्होंने मेरठ पुलिस के ऑपरेशन DICOY की सराहना भी की. साथ ही महिला संबंधी अपराधों में तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए. इस दौरान यहां उनके संज्ञान में लिए गए लगभग 60 मामलों को सुना गया.

बैठक में मौजूद राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर.
बैठक में मौजूद राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया रहाटकर. (Photo Credit : ETV Bharat)

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया कुमार रहाटकर ने कहा कि लड़कियों का गायब होना सिर्फ पश्चिमी यूपी की समस्या नहीं है. लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और अलग-अलग जगह पर ऐसी सूचना मिलती रहती हैं. बड़ी संख्या में लड़कियां गायब हो रही हैं. बहुत सी लड़कियां मिल भी जाती हैं. इन सब बातों के पीछे बहुत से कारण हैं. ये भी जानकारी मिलती है कि रोमांटिक रिलेशन में भी लड़कियां अपने साथी के साथ चली जाती हैं, बाद में वे मिल भी जाती हैं.

राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष ने बताया कि मेरठ मंडल में महिलाओं से संबंधित अलग-अलग तरह के लगभग 400 केस हैं. आज उनमें से 35 केस लिए गए हैं. कुछ केस ऐसे होते हैं जो आयोग पुरुष से संपर्क करके उनका निपटारा करने के लिए प्रयास करता है उन्हें फिर जनसुनवाई तक ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है. आने पहले पुलिस से जब बात हुई थी तो लगभग 75 मामलों में जनसुनवाई होनी थी, लेकिन पुलिस से बातचीत के बाद यह निश्चित हुआ कि उनमें से बहुत से ऐसे कैसे हैं जिनका समाधान आसानी से कर सकती है.


मेरठ के चर्चित नीला ड्रम केस पर उन्होंने कहा कि ऐसे एकाध केस की वजह से सभी को एक साथ गिना जाता है. जो महिला गलतियां करती हैं वे गलत ही हैं उनका कभी समर्थन नहीं होगा. ऐसी महिलाओं को सजा भी मिलनी चाहिए जो गलत कंप्लेंट करती हैं. सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेटी से संबंधित अफवाहों को लेकर उन्होंने कहा कि वो देश की बेटी हैं अगर देश की बेटी को जहां जहां तकलीफ है, वहां वहां कमीशन खड़ा है. आयोग के पास आते हैं तो आयोग पूरा साथ देगा. अगर उनको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो रही है तो कमीशन साथ देगा.

यह भी पढ़ें : TCS नासिक केस में बड़ा खुलासा… NCW रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न और धार्मिक अपमान के आरोप - TCS NASHIK CASE

यह भी पढ़ें : Women's Day: NCW की पहल, 500 जिलों में 'महिला जन सुनवाई, सीधे शिकायतों को दूर करना मकसद

TAGGED:

VIJAYA KISHORE RAHATKAR
राष्ट्रीय महिला आयोग
NCW PRESIDENT VIJAYA RAHATKAR
NCW REPORT
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.