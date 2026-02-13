ETV Bharat / state

मेरठ में NAMO BHARAT अब किस रूट पर दौड़ेगी, देखिए नए स्टेशन का रूट चार्ट

मेरठ: आखिरकार शहर में नमो भारत (NAMO BHARAT) के रूट का विस्तार होने की घड़ी आ ही गई. पीएम मोदी 22 फरवरी को नमो भारत ट्रेन शताब्दी नगर से मोदीपुरम खंड का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. पीएम के दौरे के मद्देनजर पुलिस अफसर तैयारियों में जुट गए हैं. नमो विस्तार के विस्तार से व्यापारी वर्ग भी उत्साहित है.





अभी कहां तक दौड़ रही नमो भारत: अभी दिल्ली के न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक कुल 55 किलोमीटर के कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है. बीते 6 महीने से भी ज्यादा समय से लोग बेसब्री से नमो भारत के विस्तार के लिए इंतजार कर रहे थे. अब यह ट्रेन मेरठ के मोदीपुरम तक दौड़ने लगेगी. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती शाम मेरठ के मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी, एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी मेरठ कलानिधि नैथानी सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ हिंडन स्थित एयरपोर्ट के सभागार में बैठक भी की है. इस बारे में सूचना विभाग की तरफ से जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है.





सीएम ने दिए ये निर्देश: सीएम ने निर्देश दिए हैं कि आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) ‘नमो भारत ट्रेन’ के मेरठ में शताब्दी नगर से मोदीपुरम तक के रेलखंड का लोकार्पण पीएम द्वारा किया जाना है. सांसद अरुण गोविल ने बताया कि ये बेहद ही सुखद है. अब मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत से सफर किया जा सकेगा, इससे क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ मेरठ एवं आसपास के जिलों के समग्र विकास में भी नमो भारत निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.





पुलिस अफसर क्या बोले: मेरठ एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन से लेकर स्वच्छता जनसुविधाओं समेत विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाकर सभी तैयारी में जुटे हैं.