मेरठ में NAMO BHARAT अब किस रूट पर दौड़ेगी, देखिए नए स्टेशन का रूट चार्ट

पीएम मोदी 22 फरवरी को करेंगे उद्घाटन, अभी दिल्ली के न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक चल रहे नमो भारत.

मेरठ में NAMO BHARAT अब किस रूट पर दौड़ेगी? (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 7:41 AM IST

3 Min Read
मेरठ: आखिरकार शहर में नमो भारत (NAMO BHARAT) के रूट का विस्तार होने की घड़ी आ ही गई. पीएम मोदी 22 फरवरी को नमो भारत ट्रेन शताब्दी नगर से मोदीपुरम खंड का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे. पीएम के दौरे के मद्देनजर पुलिस अफसर तैयारियों में जुट गए हैं. नमो विस्तार के विस्तार से व्यापारी वर्ग भी उत्साहित है.


अभी कहां तक दौड़ रही नमो भारत: अभी दिल्ली के न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक कुल 55 किलोमीटर के कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है. बीते 6 महीने से भी ज्यादा समय से लोग बेसब्री से नमो भारत के विस्तार के लिए इंतजार कर रहे थे. अब यह ट्रेन मेरठ के मोदीपुरम तक दौड़ने लगेगी. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती शाम मेरठ के मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी, एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी मेरठ कलानिधि नैथानी सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ हिंडन स्थित एयरपोर्ट के सभागार में बैठक भी की है. इस बारे में सूचना विभाग की तरफ से जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है.



सीएम ने दिए ये निर्देश: सीएम ने निर्देश दिए हैं कि आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) ‘नमो भारत ट्रेन’ के मेरठ में शताब्दी नगर से मोदीपुरम तक के रेलखंड का लोकार्पण पीएम द्वारा किया जाना है. सांसद अरुण गोविल ने बताया कि ये बेहद ही सुखद है. अब मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत से सफर किया जा सकेगा, इससे क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ मेरठ एवं आसपास के जिलों के समग्र विकास में भी नमो भारत निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.



पुलिस अफसर क्या बोले: मेरठ एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन से लेकर स्वच्छता जनसुविधाओं समेत विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाकर सभी तैयारी में जुटे हैं.

मेरठ में इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज. (etv bharat)
पुलिस अफसर तैयारी में जुटे. (etv bharat)

व्यापारियों ने किया स्वागत: मेरठ बुलियन ट्रेडर्स संगठन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने कहा कि सर्राफा बाजार को इससे काफी लाभ होगा. मेरठ में बड़े पैमाने पर स्वर्ण और चांदी के आभूषण तैयार होते हैं. अब मेरठ शहर तक आसानी से यात्री और व्यापारी सुरक्षित आवाजाही कर सकेंगे. वहीं, स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुमनेश अग्रवाल ने कहा कि स्पोर्ट्स सिटी के मोदीपुरम तक अब आरआरटीएस परियोजना के संचालन से क्षेत्र को तीव्र, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे समय की बचत होगी. व्यापार पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. बेहतर कनेक्टिविटी का व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा.

वर्तमान में दिल्ली के न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक करीब 55 किलोमीटर के ट्रैक पर ही नमो भारत ट्रेन अभी संचालित है. अब पीएम के उद्घाटन के बाद ट्रेन मेरठ के मोदीपुरम तक दौड़ने लगेगी. बता दें कि 2019 में करीब 30 हजार करोड़ की इस परियोजना को हरी झंडी दी गई थी. 20 अक्तूबर 2023 को पीएम मोदी ने रैपिड रेल के साहिबाबाद रैपिड स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था. तब ये रेपिड ट्रेन प्रायोरिटी सेक्शन साहिबाबाद स्टेशन से दुहाई डिपो तक संचालित हुई थी.

