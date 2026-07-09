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मेरठ मर्डर केस: अखिलेश के बाद चंद्रशेखर और अमिताभ ठाकुर भी मैदान में, पुलिस ने दी सख्त एक्शन की गारंटी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पहुंचा मामला

मेरठ में माहौल गर्म है!
मेरठ में माहौल गर्म है! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 12:58 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 1:34 PM IST

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मेरठ: दलित छात्रा हत्याकांड मामले में प्रदर्शन के बाद जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है. समाजवादी पार्टी के बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इस मामले में कूद पड़े हैं. इसके अलावा अब ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है.

सपा का बड़ा आरोप: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि, भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है. मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार सहित अन्य लोगों पर किया प्रहार और लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है.

पारदर्शी जांच की मांग: नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की घोर निंदा की. आजाद ने कहा कि, ये भाजपा सरकार की दलित विरोधी और दमनकारी कार्यशैली को दर्शाता है.

NHRC में की गई शिकायत: आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मेरठ में बीते दिन हुई घटना पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किये हैं. उन्होंने मेरठ के एसएसपी की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है.

अमिताभ ठाकुर ने की NHRC में शिकायत
अमिताभ ठाकुर ने की NHRC में शिकायत (Photo Credit: ETV Bharat)

अमिताभ ठाकुर ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कहा कि, पुलिस वाहन में मौजूद अधिवक्ता रवि गौतम से कथित मारपीट और वहां मौजूद लोगों पर पुलिस बल प्रयोग के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में शिकायत भेज दी गई है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पहुंचा मामला (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई: इन सबके बावजूद पुलिस ने साफ कर दिया है कि, मेरठ में माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. एसएसपी के मुताबिक, माहौल खराब करने वालों में पहले नंबर पर गौतमबुद्ध नगर के सूरजपुर निवासी रवि गौतम का नाम है,रवि गौतम ने ही पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में फांसी लगाने की कोशिश की थी. दूसरे नंबर पर अमरोहा जिला निवासी दिग्विजय सिंह और तीसरे नंबर पर ऋतिक नाम का शख्स है. माहौल बिगाड़ने में इन लोगों की अहम भूमिका है. पुलिस के मुताबिक, पुलिस रिकॉर्ड में इनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं.

मेरठ मर्डर केस में बवाल! (Photo Credit: ETV Bharat)

हमने पीड़ित परिवार में से किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन माहौल खराब करने वाले दुष्टों और नालायकों को नहीं छोड़ा जाएगा.- अविनाश पांडेय, एसएसपी

मेरठ में पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. साथ ही अफवाहों से बचने की सलाह दी है. पुलिस ने पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा दिया है.

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Last Updated : July 9, 2026 at 1:34 PM IST

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