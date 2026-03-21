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मेरठ नगर निगम हाउसटैक्स: 31 मार्च तक कर जमा करने पर 20% छूट, एक लाख बकायेदारों पर सीलिंग की तलवार

बड़े बकायेदारों पर निगम की पैनी नजर: नगर निगम ने उन हजारों बकायेदारों की पहचान कर ली है, जिन पर 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का टैक्स बकाया है. आंकड़ों के अनुसार, लगभग 300 भवन स्वामी ऐसे हैं जिन पर 10 लाख रुपये से अधिक की देनदारी है, जबकि 400 लोग 5 से 10 लाख की श्रेणी में आते हैं. इसके अलावा, एक लाख से पांच लाख रुपये तक के बकायेदारों की संख्या करीब 5300 चिन्हित की गई है. नगर आयुक्त ने कर अनुभाग को निर्देश दिए हैं कि एक लाख से ऊपर के बकायेदारों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई तेज की जाए.

मेरठ: मेरठ नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों के लिए गृहकर जमा करने पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ उठाने का यह अंतिम अवसर है. नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि 31 मार्च तक कर जमा करने वाले भवन स्वामियों को ही इस रियायत का फायदा मिलेगा. हालांकि, शहर में अभी भी लगभग एक लाख से अधिक ऐसे भवन स्वामी हैं, जिन्होंने अपना बकाया टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखाई है. वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति में अब केवल 10 दिन शेष बचे हैं, जिसके बाद कर वसूली के नियम और सख्त हो जाएंगे.

सीलिंग और कुर्की का अभियान शुरू: बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम ने अब कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और शास्त्रीनगर व कंकरखेड़ा जोन में कई दुकानों व भवनों को सील कर दिया गया है. बीते दिन हुई कार्रवाई में एक गोदाम, 12 दुकानें और चार भवनों पर ताले लटकाए गए, जिससे विभाग ने 60 लाख रुपये की वसूली सुनिश्चित की है. जिन भवन स्वामियों पर 50 हजार रुपये से अधिक का बकाया है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है. हालांकि टीम को कई स्थानों पर विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन मुनादी और जागरूकता अभियान के बाद अब कार्रवाई रुकने वाली नहीं है.

भवन स्वामियों को ही छूट का फायदा मिलेगा. (Photo Credit: ETV Bharat)

ऑनलाइन पोर्टल और स्व-मूल्यांकन की सुविधा: नगर निगम ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी भवनों, दुकानों और प्रतिष्ठानों का विवरण फोटो व लोकेशन के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर दिया है. भवन स्वामियों को सलाह दी गई है कि वे किसी एजेंट के चक्कर में न पड़ें और सीधे ऑनलाइन माध्यम से अपना कर जमा कर रसीद प्राप्त करें. इसके अतिरिक्त, नागरिक स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment) फॉर्म भरकर भी अपना कर जमा कर सकते हैं, जिसका बाद में कर निरीक्षकों द्वारा सत्यापन किया जाएगा. यदि सत्यापन के दौरान बिल में किसी संशोधन की गुंजाइश होगी, तो विभाग उसे नियमानुसार ठीक कर देगा.

सीलिंग की कार्रवाई तेज की जाएगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

देरी करने पर लगेगा 12 प्रतिशत ब्याज: महापौर हरिकान्त अहलुवालिया भी सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को समय पर गृहकर जमा करने के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 31 मार्च तक बकाया जमा नहीं किया गया, तो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में बकाये पर 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा. नगर निगम की प्रवर्तन दल की टीमें अब शहर के हर वार्ड में सक्रिय हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत तक अधिकतम राजस्व लक्ष्य प्राप्त किया जा सके. समय रहते टैक्स जमा करना ही सीलिंग और कानूनी पेचीदगियों से बचने का एकमात्र सुरक्षित रास्ता है.

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