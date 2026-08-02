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मेरठ की कातिल मां; 6 महीने के बेटे को जिंदा नाले में फेंककर मार डाला, प्रेमी संग गिरफ्तार

प्रेमी संग गिरफ्तार कत्ल की आरोपी मां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: प्रेम-संबंध में रोड़ा बनने पर मां ने अपने ही 6 महीने के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी. सहारनपुर की रहने वाली शबाना ने अपने प्रेमी विशाल के साथ मिलकर 6 महीने के बेटे समीर को मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र स्थित वैशाली कॉलोनी के नाले में जिंदा फेंक दिया था. ​एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि ​सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र (गांव दौलतपुर) के रहने वाले इमरान की शादी करीब 8 साल पहले शबाना से हुई थी. इमरान पंजाब के बठिंडा में राइस मिल में मजदूरी करता है. करीब 3 महीने पहले इंस्टाग्राम पर शबाना की पहचान हापुड़ निवासी विशाल से हुई. अविवाहित विशाल ने खुद को इंस्टाग्राम पर गायक बताया था. विशाल मेरठ की एक स्पोर्ट्स कंपनी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है. ​ 12 जुलाई को शबाना अपने 6 महीने के बेटे समीर को दवा दिलाने के बहाने घर से लेकर निकली और कैराना में विशाल से मिली. इसके बाद दोनों ई-रिक्शा से मेरठ के सोहराब गेट बस अड्डे पहुंचे. ​ सोहराब गेट बस अड्डे पर पहुंचने के बाद विशाल ने शबाना के साथ रहने के लिए तो हां कर दी, लेकिन उसने 6 महीने के बच्चे समीर को साथ रखने से साफ इंकार कर दिया.