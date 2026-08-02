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मेरठ की कातिल मां; 6 महीने के बेटे को जिंदा नाले में फेंककर मार डाला, प्रेमी संग गिरफ्तार

करीब 3 महीने पहले इंस्टाग्राम पर शबाना की पहचान हापुड़ निवासी विशाल से हुई.

प्रेमी संग गिरफ्तार कत्ल की आरोपी मां.
प्रेमी संग गिरफ्तार कत्ल की आरोपी मां. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 12:07 PM IST

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Updated : August 2, 2026 at 12:25 PM IST

2 Min Read
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मेरठ: प्रेम-संबंध में रोड़ा बनने पर मां ने अपने ही 6 महीने के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी. सहारनपुर की रहने वाली शबाना ने अपने प्रेमी विशाल के साथ मिलकर 6 महीने के बेटे समीर को मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र स्थित वैशाली कॉलोनी के नाले में जिंदा फेंक दिया था.

​एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि ​सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र (गांव दौलतपुर) के रहने वाले इमरान की शादी करीब 8 साल पहले शबाना से हुई थी. इमरान पंजाब के बठिंडा में राइस मिल में मजदूरी करता है.

करीब 3 महीने पहले इंस्टाग्राम पर शबाना की पहचान हापुड़ निवासी विशाल से हुई. अविवाहित विशाल ने खुद को इंस्टाग्राम पर गायक बताया था. विशाल मेरठ की एक स्पोर्ट्स कंपनी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है. ​

12 जुलाई को शबाना अपने 6 महीने के बेटे समीर को दवा दिलाने के बहाने घर से लेकर निकली और कैराना में विशाल से मिली. इसके बाद दोनों ई-रिक्शा से मेरठ के सोहराब गेट बस अड्डे पहुंचे. ​

सोहराब गेट बस अड्डे पर पहुंचने के बाद विशाल ने शबाना के साथ रहने के लिए तो हां कर दी, लेकिन उसने 6 महीने के बच्चे समीर को साथ रखने से साफ इंकार कर दिया.

हत्यारोपी मां शबाना.
हत्यारोपी मां शबाना. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रेमी के इंकार करने पर दोनों ने मासूम को रास्ते से हटाने की साजिश रची. ​विशाल ने शबाना की गोद से बच्चे को ले लिया और रात करीब 11 बजे वैशाली कॉलोनी के पास बहते नाले में 6 महीने के समीर को जिंदा फेंक दिया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई.

​13 जुलाई को वैशाली कॉलोनी के नाले में कूड़ा बीनने वालों ने बच्चे का शव देखा और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने 72 घंटे तक शव को पहचान के लिए रखा और पोस्टमार्टम कराया. ​

उधर गंगोह थाने में इमरान की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज हुई. 26 जुलाई को गंगोह पुलिस ने शबाना को हापुड़ से विशाल के घर से बरामद कर लिया. जब बच्चे का पता नहीं चला और नाले से मिले शव की तस्वीरें दिखाई गईं, तब पिता इमरान ने उसकी पहचान अपने बेटे समीर के रूप में की.

इसके बाद गंगोह पुलिस ने जीरो FIR दर्ज कर मामला नौचंदी पुलिस को सौंपा, जिसके बाद नौचंदी पुलिस ने शबाना और विशाल दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया.

यह भी पढ़ें: हापुड़ में गंगा खादर के गांवों में बाढ़ का खतरा; रात में पहरा दे रहे ग्रामीण, प्रशासन भी अलर्ट

Last Updated : August 2, 2026 at 12:25 PM IST

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