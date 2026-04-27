MMGRY से स्वरोजगार का मौका; स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिलेंगे बिना ब्याज के 10 लाख रुपये, जानिए पूरी प्रक्रिया
मिशन 2026-27 के तहत सरकार ने बजट जारी कर दिया है. योजना में 50 साल की उम्र तक के आवेदक आवेदन कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 1:16 PM IST|
Updated : April 27, 2026 at 1:24 PM IST
मेरठ : ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर तलाश रहे लोगों के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (MMGRY) सुनहरा अवसर लेकर आई है. यह योजना महिलाओं और आरक्षित वर्ग के युवाओं के लिए बड़ी सौगात है. महिलाएं और आरक्षित वर्ग के लोग निशुल्क लोन लेकर अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. सामान्य वर्ग के लिए 4 फीसदी ब्याज दर पर लोन की व्यवस्था है. आइए जानते हैं योजना का लाभ पाने के लिए किस प्रक्रिया का पालन जरूरी है. प्रताप सिंह के संपादन के साथ श्रीपाल तेवतिया की खास रिपोर्ट.
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ ग्रामीण परिवेश से जुड़े लोगों के अलावा आईटीआई और पॉलिटेक्निक पास युवा भी उठा सकते हैं. युवा गांव में अपना स्टार्टअप शुरू करके अपनी और गांव की किस्मत चमका सकते हैं. इसके तहत यूपी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड प्रदेश के हर जिले के ग्रामीण अंचल से जुड़े लोगों को अवसर दे रहा है. इस योजना के लिए यूपी सरकार ने वर्ष 2026-2027 के लिए बजट का प्रावधान भी कर दिया है. इस स्कीम में आवेदक को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है.
परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी मेरठ का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहीं मान्या चतुर्वेदी बताती हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत 10 लाख तक का लोन दिया जाता है. इसमें टर्म लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी (Interest Subsidy) का भी प्रावधान है. आवेदक अगर आरक्षित वर्ग से है या महिला है तो लोन पर ब्याज नहीं देना होगा. सामान्य श्रेणी के पुरुष होने की दशा में 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा. बाकी ब्याज को विभाग वहन करेगा.
MMGRY से लाभ लेकर कर सकते हैं ये काम : जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी के अनुसार इस योजना में मैन्युफैक्चरिंग (Manufacturing) क्षेत्र और सर्विस क्षेत्र से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं. सर्विस सेक्टर में टैंट, ब्यूटी पार्लर समेत और बहुत से ऐसे कार्य शामिल हैं. इच्छुक आवेदक खुद का व्यवसाय शुरू करके व इकाई स्थापित करके या सेवा क्षेत्र से जुड़कर अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं. इंजीनियरिंग, वस्त्र उद्योग और सेवा उद्योग समेत अनेक कार्यों के लिए लोन लिया जा सकता है. इसकी पूरी जानकारी upkvib.Gov.in वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.
शिक्षित बेरोजगारों व हुनरमंद के लिए विशेष प्रावधान : MMGRY में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों-पालिटेक्निक, आईटीआई पास तकनीकी रूप से प्रशिक्षित, कौशल विकास उद्यमिता प्रशिक्षण प्राप्त व परंपरागत कारीगरों के अलावा व्यवसायिक शिक्षा (10+2) के अंतर्गत उत्तीर्ण छात्र-छात्राएं को वरीयता मिलेगी. इसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होने की शर्त भी है. हालांकि सामान्य आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष से ही रहेगी. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा अधिक जानकारी या सहायता के लिए जिला कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.
आवेदन पर विचार और निस्तारण : मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (MMGRY) के तहत पोर्टल पर अपलोडेड आवेदन पत्र सहित सभी अभिलखों का परीक्षण पांच दिन के अंदर विभाग करेगा. कोई कमी होने की दशा में आवेदक से संपर्क करके कमियों का निराकरण कराने में विभाग मदद भी करेगा. नियमानुसार पूरी प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर आवेदनकर्ता की फाइल बैंक को भेज दी जाएगी.
योजना का लक्ष्य : जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी के मुताबिक योजना के तहत आगरा मंडल के लिए इस बार 44 इकाई स्थापित करने का लक्ष्य सरकार की ओर से दिया गया है. अलीगढ़ मंडल के लिए 40, प्रयागराज मंडल के लिए 49, आजमगढ़ मंडल के लिए 30, बरेली मंडल के लिए 50, चित्रकूट और देवीपाटन मंडल के लिए 38-38 इकाई स्थापित कराने का लक्ष्य है. इसी तरह अयोध्या मंडल के लिए 55, गोरखपुर मंडल के लिए 42, बस्ती मंडल के लिए 30, झांसी मंडल के लिए 29, कानपुर मंडल के लिए 64, लखनऊ मंडल के लिए 66, मेरठ मंडल के लिए 56, सहारनपुर मंडल के लिए 29, मुरादाबाद मंडल के लिए 63, वाराणसी मंडल के जिलों के लिए 44 और मिर्जापुर मंडल के लिए 33 इकाइयां स्थापित की जानी हैं. सरकार की कोशिश है कि अगर 800 इकाइयां स्थापित हो जाएं तो लगभग 16000 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है.
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