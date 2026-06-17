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दुस्साहस; मेरठ में घर के बाहर खेल रहे 7 वर्षीय बच्चे को कार से अगवा कर ले गए बदमाश

बहसूमा थाना क्षेत्र के रामराज गांव की घटना. दादी ने दर्ज कराई नामजद रिपोर्ट.

मेरठ में बच्चे का अपहरण.
मेरठ में बच्चे का अपहरण. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 10:37 AM IST

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मेरठ : बहसूमा थाना क्षेत्र के रामराज गांव में मंगलवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया. जब कार सवार बदमाश सात साल के एक बच्चे को अगवा कर फरार हो गए. अपहरण से परेशान परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज से कुछ सुराग लगने पर बच्चे की दादी ने एक युवक को नामजद किया गया. पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया जाएगा.

बच्चे के अपहरण का सीसीटीवी फुटेज. (Video Credit : ETV Bharat)

सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि बहसूमा थाना क्षेत्र के रामराज गांव से बच्चे के अपहरण की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. बच्चे की दादी बलजिंदर कौर ने बताया कि उनका पोता अंगदवीर (7) मंगलवार को घर के बाहर खेलने निकल था. काफी देर तक वापस न आने पर खोज की गई तो उसका कहीं पता नहीं चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी.

सीओ मवाना पंकज लवानिया के अनुसार बच्चे के पिता गुरसेवक सऊदी अरब में नौकरी करते हैं. मां का काफी समय से विवाद चल रहा है. पांच दिन पहले बच्चे की मां घर लौटी थी. इसके बाद यह घटना हो गई. बच्चे की दादी बलजिंदर कौर ने एक युवक पर अपहरण करने का मुकदमा दर्ज कराया है. आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि प्रथमदृष्टया सीसीटीवी फुटेज देखकर प्रतीत होता है कि कार में बच्चे का कोई परिचित अवश्य था. कार की पहचान कर ली गई है. जल्द ही अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.




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