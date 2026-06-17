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दुस्साहस; मेरठ में घर के बाहर खेल रहे 7 वर्षीय बच्चे को कार से अगवा कर ले गए बदमाश

मेरठ : बहसूमा थाना क्षेत्र के रामराज गांव में मंगलवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया. जब कार सवार बदमाश सात साल के एक बच्चे को अगवा कर फरार हो गए. अपहरण से परेशान परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. इसके बाद सीसीटीवी फुटेज से कुछ सुराग लगने पर बच्चे की दादी ने एक युवक को नामजद किया गया. पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया जाएगा.



बच्चे के अपहरण का सीसीटीवी फुटेज. (Video Credit : ETV Bharat)

सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि बहसूमा थाना क्षेत्र के रामराज गांव से बच्चे के अपहरण की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की. बच्चे की दादी बलजिंदर कौर ने बताया कि उनका पोता अंगदवीर (7) मंगलवार को घर के बाहर खेलने निकल था. काफी देर तक वापस न आने पर खोज की गई तो उसका कहीं पता नहीं चला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी.