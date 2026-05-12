पहचान छुपाकर पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती,इसके बाद दुष्कर्म;फिर शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव, आरोपों पर FIR दर्ज
मेरठ के कंकर खेड़ा थाने पहुंचा मामला. रॉकी बनकर साहिल ने किशोरी को इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 9:49 AM IST|
Updated : May 12, 2026 at 10:04 AM IST
मेरठ : कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है. पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी युवक विशेष समुदाय का है, लेकिन उसने पहचान छुपाकर किशोरी को इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज थी. इसके बाद युवक ने होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए. अब धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बना रहा है. मामला संज्ञान में आने के बाद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला संज्ञान में आया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
परिजनों की तहरीर के अनुसार किशोरी दसवीं कक्षा की छात्रा है. 2 महीने पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से रॉकी नाम के युवक के वह संपर्क में आई थी. उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई. युवक ने किशोरी को प्रेम जाल में फसाया और अपनी पहचान भी उजागर नहीं होने दी. युवक विशेष सम्प्रदाय का है और किशोरी को प्रेम जाल में फंसा कर धोखे से होटल ले जाकर दुष्कर्म किया. आरोपी ने किशोरी के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए थे. जिनके जरिये ब्लैकमेल करके कई बार दुष्कर्म किया. अब युवक शादी के नाम पर छात्रा पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है.
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