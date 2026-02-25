ETV Bharat / state

Meerut Metro; बेगमपुल सबसे व्यस्ततम स्टेशन, राइडरशिप का बना रिकॉर्ड

मेरठ : देश की पहली रीजनल ट्रेन नमो भारत अपने कुल 82 किलोमीटर के ट्रैक पर रफ्तार पकड़ रही है. सबसे ज्यादा राइडरशिप के मामले में मेरठ का बेगमपुल स्टेशन सबसे आगे है. दूसरे नंबर पर दिल्ली का आनंद विहार और तीसरे नंबर पर गाज़ियाबाद स्टेशन है. इसी क्रम में सराय काले खां, शताब्दी नगर और मौदीपुरम जैसे स्टेशनों पर भी अच्छी राइडरशिप दर्ज की गई है. इसके अलावा पहले से परिचालित न्यू अशोक नगर स्टेशन से भी बड़ी संख्या में यात्री आवाजाही कर रहे हैं.



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 फरवरी को मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर के खंड और दिल्ली के न्यू अशोक नगर से सराय काले खां तक 5 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया था. साथ ही मोदीपुरम से सराय काले खां तक 15 स्टेशनों के साथ संपूर्ण 82 किलोमीटर लम्बे कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. पीएम ने मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक मेरठ मेट्रो का भी उद्घाटन किया था जो देश में अपने तरह का अनूठा इंफ्रास्ट्रक्चर है.







NCRTC के CPRO पुनीत वत्स ने बताया कि दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के शेष खंडों और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन के बाद पहले दिन के ऑपरेशन के दौरान नेटवर्क के मुख्य स्टेशनों पर यात्रियों की अभूतपूर्व संख्या देखी गई है. मेरठ का बेगमपुल स्टेशन कॉरिडोर का सबसे व्यस्त स्टेशन रहा है. जहां यात्रियों की सबसे अधिक संख्या रिकॉर्ड की गई है. आनंद विहार और गाज़ियाबाद ने भी व्यस्ततम स्टेशनों की सूची में अपना नाम दर्ज कराया है. पूरे कॉरिडोर पर सबसे अधिक यात्रियों ने मेरठ के बेगमपुल स्टेशन से आवाजाही की है. एक दिन में NCRTC के ट्रैक पर कुल राइडरशिप की बात करें तो ये 1 लाख से अधिक रही है जो इस कॉरिडोर पर एक दिन में रिकॉर्ड की गई अब तक की सबसे अधिक राइडरशिप है. उद्घाटन से पहले तक दैनिक औसत राइडरशिप लगभग 60 हजार दर्ज की जा रही थी.





बेगमपुल मेरठ का सबसे बड़ा स्टेशन : पुनीत वत्स ने बताया, मेरठ शहर के केंद्र में स्थित भूमिगत, बेगमपुल स्टेशन कॉरिडोर के सबसे बड़े स्टेशनों में से एक है. जहां दिनभर चहल-पहल देखी गई. बेगमपुल स्टेशन की लोकेशन शहर के आबू लेन मार्केट और बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के ठीक बीच में है और यहां सबसे ज्यादा चहल पहल रहती है. जिसका फायदा मिल रहा है. नमो भारत और मेरठ मेट्रो से यहां से यात्रा की जा सकती है. उद्घाटन के साथ ही यह स्टेशन शहर के पसंदीदा मोबिलिटी हब में परिवर्तित हो गया है.



