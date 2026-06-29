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मेरठ के युवक की सोनीपत में हत्या; उम्रदराज महिला से अफेयर और उधार विवाद का शक

मेरठ के खरखौदा स्थित खंदावली गांव निवासी ​विशाल सोनीपत के राई इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कंपनी में प्लांट ऑपरेटर था.

मेरठ के युवक की सोनीपत में हत्या
मेरठ के युवक की सोनीपत में हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 1:56 PM IST

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मेरठ : हरियाणा के सोनीपत (राई) में शनिवार रात रूह कंपा देने वाली वारदात हुई है. मेरठ के खरखौदा स्थित खंदावली गांव के रहने वाले विशाल (26) की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. वारदात के दौरान हत्यारोपियों ने विशाल के पिता को फोन मिला उन्हें तड़पते हुए बेटे की चीखें भी सुनाईं. युवक की मौत के बाद हत्यारोपियों ने कहा "विशाल को खत्म कर दिया है, आकर उसकी लाश उठा ले जाओ.

रोत बिलखते विशाल के परिजन.
रोत बिलखते विशाल के परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)


बताया गया कि मेरठ के खरखौदा स्थित खंदावली गांव निवासी ​विशाल पिछले 4 साल से सोनीपत के राई इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित राजधानी बेसन कंपनी में प्लांट ऑपरेटर के पद पर तैनात था. परिजनों के अनुसार शनिवार रात विशाल अपनी ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहा था. तभी जठेड़ी गांव के पास घात लगाए बैठे पड़ोस के ही अनुज उर्फ तनुज और उसके साथियों ने उसे घेर लिया. आरोपी उसे जबरन अगवा कर पास के ही एक सुनसान खेत में ले गए और लाठी-डंडों से हमला बोल दिया.



​विशाल के पिता शिवकुमार ने बताया ​कि शनिवार रात करीब 8 बजे मेरे मोबाइल पर पड़ोसी अनुज का फोन आया था. फोन पर मुझे विशाल के बुरी तरह चिल्लाने और तड़पने की आवाज आ रही थी. मैंने घबराकर विशाल से बात कराने को कहा तो अनुज ने जवाब दिया कि विशाल को खत्म कर दिया है, यहां से आकर उठा लो. ​इसके बाद गांव के कुछ लोगों के साथ किसी तरह राई पहुंचे. जहां जठेड़ी-राठधाना रोड पर स्थित एक खेत में विशाल का खून से लथपथ शव बरामद हुआ.

​राई थाना यशबीर ने बताया कि पीड़ित पिता शिवकुमार की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं (हत्या और साजिश) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. ​गांव जठेड़ी के एक खेत से युवक का शव बरामद हुआ है. जिसकी लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या की गई है. प्राथमिक जांच में मामला आपसी रंजिश, प्रेम प्रसंग के शक और पैसों के लेन-देन से जुड़ा नजर आ रहा है. बहरहाल हर एंगल से जांच की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.

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सोनीपत में मेरठ के युवक की हत्या
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मेरठ के युवक की हत्या
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