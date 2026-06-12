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मेरठ में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर एक युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, वजह कर देगी हैरान

सोशल मीडिया पर वीडियो देख आननफानन घटनास्थल पर पहुंचे दोस्तों ने पहुंचाया अस्पताल, हालत गंभीर.

मेरठ में युवक ने किया सुसाइड का प्रयास.
मेरठ में युवक ने किया सुसाइड का प्रयास. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 7:47 AM IST

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मेरठ : मवाना कस्बे में एक 21 वर्षीय युवक ने पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की. जिसमें उसने बोला अब और जीने की इच्छा नहीं है और जान देने की कोशिश की. युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है. युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

घटना मवाना कस्बे की है. यहां देवांश रस्तोगी (21) ने आत्महत्या की नीयत से खुद को गोली मार ली. गोली उसकी बाईं कनपटी पर लगी है. इसके पहले उसने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया. जिसमें उसने कहा कि अब जीने की इच्छा नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं है. जैसे ही वीडियो उसके दोस्तों तक पहुंचा, आनन फानन उसके दोस्त उसकी खोजबीन करने लगे. नहर किनारे पर पहुंचने पर देवांश घायल अवस्था में पड़ा मिला. उसे नजदीकी, सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने मेरठ रेफर कर दिया है.

सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि देवांश के पिता मेडिकल स्टोर चलाते हैं. युवक ने खुद गोली मारी है. इलाज के लिए भेज दिया गया है. घटना की जांच की जा रही है. जिस हथियार से गोली मारी है, उसकी तलाश की जा रही है. युवक का उपचार चल रहा है. परिवार की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है. युवक के होश में आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.


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