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मेरठ में अब नहीं होगी जलभराव और पाॅवर कट की समस्या, नगर निगम और बिजली विभाग के अफसरों ने निकाला ऐसा रास्ता

मेरठ को जलभराव और बिजली समस्या से मिलेगी निजात. ( Photo Credit : ETV Bharat )