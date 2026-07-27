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मेरठ में अब नहीं होगी जलभराव और पाॅवर कट की समस्या, नगर निगम और बिजली विभाग के अफसरों ने निकाला ऐसा रास्ता

नगर निगम और बिजली विभाग ने शहरभर में रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाकर वाॅटर लाॅगिंग की समस्या का समाधान निकालने की योजना बनाई है.

मेरठ को जलभराव और बिजली समस्या से मिलेगी निजात.
मेरठ को जलभराव और बिजली समस्या से मिलेगी निजात. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 10:12 AM IST

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मेरठ : मानसून की पहली बारिश में शहरवासी जलभराव और बिजली समस्या से करीब दो दिनों तक जूझते रहे. बारिश की वजह से बिजलीघरों में जलजमाव होने से पाॅवर कट की समस्या ने लोगों को काफी परेशान किया. हालांकि नगर निगम और बिजली विभाग के अफसरों ने खास प्लान ढूंढ निकाला है. अफसरों का दावा है कि प्लान धरातल पर आने से काफी हद तक समस्या का निदान हो जाएगा.

मेरठ में अब नहीं होगी जलभराव और पाॅवर कट की समस्या. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में चीफ इंजीनियर रजनीकांत मिश्रा ने बताया कि बीते दिनों हुई तेज बारिश की वजह से मेरठ शहर में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. शहर के कई बिजलीघर जलमग्न हो गए थे. इसके चलते कई इलाकों में 24 घंटे और कई क्षेत्रों में 48 घंटे से ज्यादा रहा बिजली का संकट रहा. अब नगर निगम की मदद से शहर के वाॅटर लाॅगिंग प्वाइंड को चिह्नित करके वहां रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाकर समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी.

चीफ इंजीनियर रजनीकांत मिश्रा के अनुसार शहरी क्षेत्र में 57 बिजलीघर हैं. पहले चरण में नगर निगम ने रामलीला ग्राउंड, माधवपुरम और लेडीज पार्क बिजलीघर के पास वाॅटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाए जाने हैं. इससे वहां जलभराव से निजात मिलने के बाद निर्बाध बिजली मिलती रहे. यह प्रयोग सफल रहता है तो फिर आगे भी हम इसी तरह से बाकी सभी केंद्रों पर रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने की व्यवस्था करेंगे. रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. जलभराव वाले विद्युत उपकेंद्रों की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है.

चीफ इंजीनियर रजनीकांत मिश्रा के मुताबिक डिफेन्स कॉलोनी में 8 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रिपेयर करा दिए हैं. साथ ही दो मोटर पंपिंग स्टेशन भी वहां लगाए गए हैं. बच्चा पार्क के डिजाइन को इस बार स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज मैनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत लिया गया है. इसका प्रस्ताव भी मंजूर हो गया है जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा. छतरी पीर के आसपास भी व्यवस्था पहले से सुधर गई है. घंटाघर के आसपास टाउन हॉल में दो रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दुरुस्त करा दिए गए हैं.

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