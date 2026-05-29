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मेरठ में STF की बड़ी कार्रवाई; अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का मुख्य सदस्य गिरफ्तार, फर्जीवाड़ा भी सामने आया

एसटीएफ टीम अब तक सरगना सहित कुल 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

हथियार तस्कर गिरोह का मुख्य सदस्य गिरफ्तार
हथियार तस्कर गिरोह का मुख्य सदस्य गिरफ्तार (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
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मेरठ : उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) ने अवैध हथियारों की तस्करी और हेराफेरी करने वाले बड़े अंतरराज्यीय गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. एसटीएफ की मेरठ फील्ड इकाई ने गिरोह के एक सक्रिय सदस्य शैलेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया है. शैलेन्द्र सिंह काफी समय से वांछित चल रहा था. ​एसटीएफ की पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. शैलेंद्र के विरुद्ध थाना कंकरखेड़ा, मेरठ में BNS की धारा 318(4)/336(3)/338/340(2) और 25(8) आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

​फर्जी नाम से एंट्री और लाखों का खेल : ​विवेचक रविंद्र कुमार ने बताया कि शैलेन्द्र सिंह ​69 गायत्री ग्रीन बाईपास रोड, थाना कंकरखेड़ा का रहने वाला है. एसटीएफ टीम ने आरोपी​के पास से 1 अवैध पिस्टल .30 बोर, 1 स्टॉक रजिस्टर, 1 शस्त्र विक्रय रजिस्टर, 1 गन हाउस के लाइसेंस की फोटोकॉपी बरामद की है. पूछताछ में शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि उसने कुछ वर्ष पहले अपने एक परिचित अनिल बालियान उर्फ बंजी से 2 लाख रुपये में एक अवैध पिस्टल खरीदी थी. इसके बाद अनिल बालियान के कहने पर ही उसने मेजर हरेन्द्र सिंह के फर्जी नाम और पते का इस्तेमाल कर अपने स्टॉक रजिस्टर में इसकी हेराफेरी (एंट्री) की. इसके बाद उसने एक लाइसेंसी व्यक्ति अमरपाल सिंह को धोखे में रखकर उसी पिस्टल को ₹3 लाख में बेच दिया.

2024 से जुड़ा है मामले का तार, अब तक 9 गिरफ्तार : विवेचक रविन्द्र कुमार के मुताबिक मामले की शुरुआत 23 नवंबर 2024 को हुई थी. उस वक्त एसटीएफ टीम ने अभियुक्त रोहन निवासी बागपत को 17 अवैध बंदूकों और 700 कारतूसों के साथ दबोचा था. इस संबंध में थाना कंकरखेड़ा, मेरठ में केस दर्ज किया गया था. ​इस गिरोह की कड़ियों को जोड़ते हुए एसटीएफ ने अब तक सरगना सहित कुल 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. इस पूरे मामले में घातक विदेशी हथियार बरामद हो चुके हैं. जिनमें ​यूएस राइफल विनचेस्टर .30 बोर कार्बाइन, ​यूएस राइफल स्प्रिंग फील्ड आर्मरी 30 बोर, ​पम्प गन रिपीट 12 बोर, ​45 बोर और .30 बोर की कई पिस्टल तथा भारी मात्रा में जिंदा कारतूस आदि बरामद हो चुके हैं.

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