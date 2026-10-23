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शाबाश मेरठ पुलिस; 50 हजार रुपये के इनामी समेत 5 बदमाशों को मुठभेड़ में दबोचा

मेरठ में इनामी बदमाश गिरफ्तार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : मेरठ पुलिस और स्वाट (SWAT) टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश खालिद को गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर काशी टोल प्लाजा के पास से उसे गिरफ्तार किया है. खालिद बेहद ही शातिर किस्म का अपराधी है. वहीं कैंट और ब्रहमपुरी क्षेत्र से चार शातिर मोबाइल फोन लुटेरों की गिरफ्तारी की गई है.

जानकारी देते सीओ कैंट संजय गुप्ता और सीओ ब्रहमपुरी रामप्रकाश . (Video Credit : ETV Bharat) सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि मेरठ पुलिस को गुरुवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है. मेरठ पुलिस और स्वाट (SWAT) टीम ने 50 हजार के इनामी बदमाश खालिद को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. खालिद पर शहर के लोहियानगर थाने में दो अलग अलग आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज हैं. खालिद पर मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाने में बिजली अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज है. वह काफी समय से वह फरार चल रहा था. खालिद पर मेरठ रेंज के डीआईजी (DIG) कलानिधि नैथानी ने 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था.