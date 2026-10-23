शाबाश मेरठ पुलिस; 50 हजार रुपये के इनामी समेत 5 बदमाशों को मुठभेड़ में दबोचा
कैंट, ब्रहमपुरी और लोहियानगर थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम को मिली सफलता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 8:11 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 9:10 AM IST
मेरठ : मेरठ पुलिस और स्वाट (SWAT) टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश खालिद को गिरफ्तार किया है. पुलिस टीम ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर काशी टोल प्लाजा के पास से उसे गिरफ्तार किया है. खालिद बेहद ही शातिर किस्म का अपराधी है. वहीं कैंट और ब्रहमपुरी क्षेत्र से चार शातिर मोबाइल फोन लुटेरों की गिरफ्तारी की गई है.
सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि मेरठ पुलिस को गुरुवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है. मेरठ पुलिस और स्वाट (SWAT) टीम ने 50 हजार के इनामी बदमाश खालिद को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है. खालिद पर शहर के लोहियानगर थाने में दो अलग अलग आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज हैं. खालिद पर मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाने में बिजली अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज है. वह काफी समय से वह फरार चल रहा था. खालिद पर मेरठ रेंज के डीआईजी (DIG) कलानिधि नैथानी ने 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था.
सीओ संग्राम सिंह मुताबिक पुलिस और स्वाट टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि खालिद दिल्ली से मेरठ की ओर आ रहा है. जिस पर आननफानन परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला और स्वाट टीम के नेतृत्व में काशी टोल प्लाजा पर चेकिंग बढाई गई. इसी दौरान आरोपी को दबोच लिया गया. खालिद दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर, शकरपुर के रहने वाला है. खालिद को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.
मेरठ में मुठभेड़ के बाद मोबाइल छिनैती करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार
अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सदर बाजार और थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने स्वाट टीम के साथ मिलकर अलग-अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़ के बाद मोबाइल छिनैती करने वाले चार शातिर बदमाशों को दबोचा है. भागने की कोशिश में चारों आरोपी घायल हो गए हैं. उन्हें हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है.
सीओ कैंट संजय गुप्ता और सीओ ब्रहमपुरी रामप्रकाश ने बताया कि थाना ब्रह्मपुरी और सदर बाजार क्षेत्रों में हुई छिनैती की घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस टीमें लगातार सक्रिय थीं. चेकिंग के दौरान जब इन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया. पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में शादाब उर्फ बाबू के पैर में गोली लगी है. उसके साथी सुहैल को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियो के पास से एक एआईफोन, एक हजार रुपये नकदी, दो मोबाइल फोन, अवैध तमंचा .315 बोर, कारतूस और प्लास्टिक के कट्टे में भरे टूटे हुए मोबाइल फोन के पार्ट्स व बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है.
दूसरी घटना में मोबाइल फोन स्नैचर अमन उर्फ घोड़ी और अब्दुल समद उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से छीना गया मोबाइल, मोबाइल स्क्रैप से भरा बोरा, अवैध तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किया है. दोनों मामलों में पकड़े गए आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो मोबाइल छिनैती की वारदातों को अंजाम देते थे.
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