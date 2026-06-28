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किसान की हत्या का खुलासा; 20 बीघा जमीन की वसीयत की घोषणा से नाखुश पौत्रों ने किया था दादा का कत्ल

मेरठ सरूरपुर थाना क्षेत्र के करनावल में बृहस्पतिवार की रात किसान विजय पाल की गोली मार कर हत्या की गई थी.

पुलिस की गिरफ्त में किसान के हत्यारोपी पौत्र.
पुलिस की गिरफ्त में किसान के हत्यारोपी पौत्र. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 10:07 AM IST

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मेरठ : सरूरपुर थाना क्षेत्र के करनावल में बृहस्पतिवार रात हुई 82 वर्षीय किसान की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. किसान की हत्या 20 बीघा जमीन के लिए बुजुर्ग के सगे पौत्रों ने किया था. हत्या के बाद दोनों गंगा नहाने हरिद्वार चले गए थे. पुलिस ने सर्विलांस के जरिये दोनों को गिरफ्तार किया है. आरोपी 20 बीघा जमीन में हिस्सा लेना चाहते थे.

बता दें, सरूरपुर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात करनावल गांव के बुजुर्ग विजयपाल (80) की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या का शक किसान के दो पौत्रों पर था. इस मामले में किसान के दूसरे बेटे के पुत्र ने इस बारे में थाने में तहरीर दी थी. वारदात के बाद दोनों आरोपी घर से नदारद थे. पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी. मोबाइल सर्विलांस के जरिए पुलिस का पता चला कि दोनों आरोपी हरिद्वार में हैं और वहीं रैन बसेरों में रह रहे थे.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि किसान विजय पाल के पास 80 बीघे जमीन थी. उनके तीन बेटे हैं, उन्होंने अपने तीन बेटों में 20-20 बीघे जमीन बांट दी थी. शेष 20 बीघे जमीन अपने पास रख ली थी. विजयपाल के एक बेटे तेजेंद्र सिंह की काफी समय पहले मौत हो गई थी. जिसके बाद से वे तेजेंद्र के पुत्रों भानु और राहुल के पास रहते थे. विजयपाल ने अपने हिस्से की 20 बीघा जमीन की वसीयत भानु और राहुल के नाम करने की घोषणा की थी. इसी बात से नाराज बेटे शैलेंद्र के पुत्र निक्की और राजू के पुत्र सागर ने दादा की हत्या का प्लान बना डाला.

एसपी देहात अभिजीत कुमार के मुताबिक योजना के तहत निक्की और सागर दादा की हत्या कर दी और फरार हो गए. पुलिस की गिरफ्त में आने पर दोनों ने बताया कि वे हरिद्वार में गंगा नहाने के बाद वहीं रैन बसेरे में भी रुके थे. निक्की ने अपनी पत्नी और बच्चे को बागपत स्थित उसके मायके में छोड़ दिया था. इसके बाद उसने अपने मोबाइल को बंद कर लिया था. उसकी अंतिम लोकेशन बागपत में मिली थी. हत्या में इस्तेमाल तमंचे और धारदार हथियार बरामद कर लिया गया है.

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