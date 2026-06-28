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किसान की हत्या का खुलासा; 20 बीघा जमीन की वसीयत की घोषणा से नाखुश पौत्रों ने किया था दादा का कत्ल

मेरठ : सरूरपुर थाना क्षेत्र के करनावल में बृहस्पतिवार रात हुई 82 वर्षीय किसान की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. किसान की हत्या 20 बीघा जमीन के लिए बुजुर्ग के सगे पौत्रों ने किया था. हत्या के बाद दोनों गंगा नहाने हरिद्वार चले गए थे. पुलिस ने सर्विलांस के जरिये दोनों को गिरफ्तार किया है. आरोपी 20 बीघा जमीन में हिस्सा लेना चाहते थे.

बता दें, सरूरपुर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार देर रात करनावल गांव के बुजुर्ग विजयपाल (80) की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या का शक किसान के दो पौत्रों पर था. इस मामले में किसान के दूसरे बेटे के पुत्र ने इस बारे में थाने में तहरीर दी थी. वारदात के बाद दोनों आरोपी घर से नदारद थे. पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी. मोबाइल सर्विलांस के जरिए पुलिस का पता चला कि दोनों आरोपी हरिद्वार में हैं और वहीं रैन बसेरों में रह रहे थे.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि किसान विजय पाल के पास 80 बीघे जमीन थी. उनके तीन बेटे हैं, उन्होंने अपने तीन बेटों में 20-20 बीघे जमीन बांट दी थी. शेष 20 बीघे जमीन अपने पास रख ली थी. विजयपाल के एक बेटे तेजेंद्र सिंह की काफी समय पहले मौत हो गई थी. जिसके बाद से वे तेजेंद्र के पुत्रों भानु और राहुल के पास रहते थे. विजयपाल ने अपने हिस्से की 20 बीघा जमीन की वसीयत भानु और राहुल के नाम करने की घोषणा की थी. इसी बात से नाराज बेटे शैलेंद्र के पुत्र निक्की और राजू के पुत्र सागर ने दादा की हत्या का प्लान बना डाला.