मामूली विवाद में पति ने पत्नी को लाइसेंसी पिस्टल से मार दी गोली, हालत गंभीर
मरेठ मोदीपुरम के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के मधुर एनक्लेव कॉलोनी में हुई वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 12:48 PM IST
मेरठ : घरेलू विवाद के चलते पति-पत्नी के बीच खूनी संघर्ष की नौबत आ गई और पति ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी. गोली लगने से घायल पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर पिस्टल बरामद कर ली है. हालांकि इस मामले में पुलिस को अभी किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है.
घटना मोदीपुरम के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के मधुर एनक्लेव कॉलोनी की है. सीओ प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि यहां रहने वाले दंपती के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया था. दोनों के बीच विवाद बढ़ने पर पति ने पत्नी को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ और पुलिस को सूचना देकर महिला को अस्पताल पहुंचाया. इस दौरान आरोपी पति घटनास्थल पर मौजूद रहा.
सीओ प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि घटना बीते रविवार लगभग साढ़े 10 बजे की है. यहां रहने वाले दंपती के बीच विवाद हुआ था. इस दौरान पति ने अपनी पत्नी को गोली मारी है. सूचना मिलते ही प्रभावी कार्रवाई की गई. घटना के वक्त पति नशे की हालत में था. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. अब वह अपने किए पर पछतावा कर रहा है. महिला का उपचार निजी हॉस्पिटल में चल रहा है. तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.