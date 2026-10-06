मेरठ में जमानत पर छूटे पति ने पत्नी को गला दबाकर मार डाला, साली के घर जाकर बोला... तेरी बहन को मार डाला
मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के भूमिया पुल मोहल्ले में हुई सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 8:00 AM IST
मेरठ : ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर दुष्कर्म के मामले में करीब 8 दिन पहले ही जमानत पर छूटकर बाहर आए पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने घर से करीब 500 मीटर दूर स्थित साली के घर पहुंचा और बोला... "तेरी बहन को मार डाला". इसके बाद फरार हो गया. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है.
बताया गया कि करीब 4 साल पहले ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के भूमिया पुल निवासी शहजादा की बेटी मुस्कान (28) की लव मैरिज पड़ोस में रहने वाले असलम के बेटे आदिल से हुई थी. शादी के बाद दोनों किराए के मकान में रह रहे थे और उनके दो बच्चे हमजा और हसनेन हैं. करीब डेढ़ साल पहले आदिल दुष्कर्म के एक मामले में जेल चला गया था और 8 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था.
जेल से छूटने के बाद से आदिल अपने ससुराल पक्ष से बेहद नाराज था. उसका कहना था कि ससुर आदि ने उसकी जमानत कराने में कोई मदद नहीं की. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता था. इन दिनों मुस्कान और आदिल पूर्वा इलाही बख्श (कच्चा दगड़ा माता वाली गली) स्थित अपनी खाला सलमा के घर रुके हुए थे. सोमवार सुबह भी दोनों के बीच बहस हुई थी, जिसे मौसी सलमा ने शांत कराया था.
दोपहर में मौसी और उनके पति किसी काम से रिश्तेदारी में चले गए. इसी बीच दोपहर करीब 3 बजे दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ और गुस्से में आकर आदिल ने मुस्कान का गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया. उस समय दोनों बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे.
ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश काम्बोज के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची थी. फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. शुरुआती जांच में आरोपी आदिल जमानत न कराए जाने से नाराज चल रहा था. जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस की कई टीमें आदिल के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.
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