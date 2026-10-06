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मेरठ में जमानत पर छूटे पति ने पत्नी को गला दबाकर मार डाला, साली के घर जाकर बोला... तेरी बहन को मार डाला

मेरठ में विवाहिता की हत्या. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर दुष्कर्म के मामले में करीब 8 दिन पहले ही जमानत पर छूटकर बाहर आए पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने घर से करीब 500 मीटर दूर स्थित साली के घर पहुंचा और बोला... "तेरी बहन को मार डाला". इसके बाद फरार हो गया. ​पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है.