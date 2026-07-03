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पर्यावरण संरक्षण में आप भी बन सकते हैं भागीदार, उद्यान विभाग फ्री दे रहा ये फलदार पौधे

मेरठ मंडल में पौधरोपण की तैयारी. ( Photo Credit : ETV Bharat )