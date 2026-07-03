ETV Bharat / state

पर्यावरण संरक्षण में आप भी बन सकते हैं भागीदार, उद्यान विभाग फ्री दे रहा ये फलदार पौधे

मेरठ के उद्यान विभाग को 2 लाख 11 लाख पौधे रोपण करने का लक्ष्य मिला है.

मेरठ मंडल में पौधरोपण की तैयारी.
मेरठ मंडल में पौधरोपण की तैयारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : गर्मी के सीजन के बीच में अब मानसून ने दस्तक दे दी है. ऐसे में यूपी में करोड़ों पौधे लगाए जाने हैं. उद्यान विभाग की तरफ से फलदार पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जिन्हें किसान अपनी खेत की मेड़ पर लगा सकते हैं. जानिए आप भी किस तरह निःशुल्क फलदार पौधे पा सकते हैं और पर्यावरण सुरक्षा में भागीदार बन सकते हैं.

मेरठ उद्यान विभाग फ्री दे रहा फलदार पौधे. (Video Credit : ETV Bharat)

मेरठ मंडल की उद्यान विभाग की उपनिदेशक पूजा ने बताया कि शासन स्तर से इस बार प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है. उद्यान विभाग को भी प्रदेश के प्रत्येक जिले में फलदार पौधे रोपने हैं. ये पौधे उद्यान विभाग की नर्सरियों में उपलब्ध हैं. मेरठ जिले में 2 लाख 11 हजार फलदार पौधे रोपने का लक्ष्य है. बागपत में 97 हजार, गाजियाबाद में 49 हजार, हापुड़ में 83 हजार, गौतमबुद्ध नगर में 40 हजार फलदार पौधे और बुलंदशहर में 3 लाख 11 हजार फलदार पौधे रोपने का लक्ष्य है. मेरठ मंडल में इस बार सर्वाधिक फलदार पौधे बुलंदशहर में लगाए जाने का लक्ष्य विभाग को मिला है.

उद्यान विभाग फ्री दे रहा ये फलदार पौधे
उद्यान विभाग फ्री दे रहा ये फलदार पौधे (Photo Credit : ETV Bharat)


जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि अभियान के अंतर्गत मेरठ में इस बार उद्यान विभाग को 2 लाख 11 लाख पौधे रोपण करने का लक्ष्य मिला है. उद्यान विभाग हमेशा फलदार पौधों का ही रोपण कराता है. किसानों को आम, जामुन, सहजन, कटहल, बेल, बेर और अमरूद आदि के पौधे प्रमुख रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं. कोई भी किसान उद्यान विभाग से ये पौधे निःशुल्क ले सकता है.


जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि पौधे कितने भी लिए जा सकते हैं. कोई आधार कार्ड आदि दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है. मेरठ जिले की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार फलदार पौधे रोपने के लक्ष्य में काफी बढ़ोतरी हुई है. बीते साल मेरठ जिले में कुल 1 लाख 64 हजार पौधे रोपने का लक्ष्य था. जबकि इस बार 2 लाख 11 हजार पौधे लगाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें : आगरा मंडल में लगेंगे 1.64 करोड़ पौधे; वन विभाग लगाएगा शिवाजी और वंदे मातरम वाटिका संग 7 विशिष्ट फॉरेस्ट

यह भी पढ़ें : पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने होंगे, बोले NGT अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव

TAGGED:

MEERUT HORTICULTURE DEPARTMENT
PLANTATION IN MEERUT
FRUIT PLANTS FREE DISTRIBUTING
PLANTATION NEWS
HORTICULTURE DEPARTMENT PLANTATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.