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मेरठ गढ़ कार्तिक मेला; गंगा की रेती में बैठकर तय होते हैं रिश्ते, कई मान्यताएं आज भी बरकरार

मेरठ : मेरठ के मखदुमपुर और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मां गंगा की रेती पर तम्बुओं की नगरी बसाई जाती है. गढ़मुक्तेश्वर (गढ़ गंगा) कार्तिक पूर्णिमा मेला आमतौर पर लगभग 10 दिनों तक चलता है, लेकिन तंबुओं के बनाने की शुरुआत 15 दिन पहले से हो जाती है. गढ़ गंगा मेला का स्वरूप समय के साथ बदला है. पहले गंगा मेले के दौरान तमाम सांस्कृतिक आयोजनों के विचार के साथ शादी विवाह भी गंगा रेती पर ही बैठ कर तय कर लिए जाते थे. बदलते दौर में ये परंपराएं कायम तो हैं, लेकिन स्वरूप बदल चुका है.

मेरठ के मखदुमपुर और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र का आस्था परंपरा और सामाजिक समरसता का महासंगम कहा जाना वाला गढ़ गंगा मेला इस साल 17 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित होगा. गढ़ गंगा मेला वेस्टर्न यूपी की ग्रामीण संस्कृति सामाजिक ताने-बाने का आधार है. किसानों के लिए यह मेला आध्यात्मिक यात्रा के साथ उत्सव का अवसर है. वहीं क्षेत्र के लोगों के लिए पिकनिक का बहाना.

मेरठ गढ़ कार्तिक मेला; देखें ईटीवी भारत की खास खबर (Video Credit : ETV Bharat)

गंगा में स्नान करते श्रद्धालु. (Photo Credit : ETV Bharat)

बहरहाल गंगा के खादर क्षेत्र में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है. मखदुमपुर गंगा घाट हो या हापुड़ जिले का ऐतिहासिक गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ, गंगा के किनारे कई किलोमीटर तक फैली गंगा की रेती पर तंबूओं का अस्थाई शहर बस हुआ है. यहां उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से लोग आते हैं. ये लगो मेले में ही प्रवास करते हैं. गंगा स्नान के साथ ही पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का दौर चलता है. शाम ढलते ही रेती पर जलते हुए चूल्हे से उठती हुई पारंपरिक पकवानों की खुशबू भी लोगों को खूब लुभाती है.

मेला परिसर में लगे तंबू और दुकानें. (Photo Credit : ETV Bharat)



ईटीवी भारत से बातचीत में गंगा के खादर में मिले बुजुर्ग अजित सिंह ने बताया कि वे लगभग 70 वर्ष से हम मेले में आ रहे हैं. पुराने समय में संचार और आवागमन के साधन सीमित थे तब यह मेला सामाजिक मिलन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था. कई परिवारों के बच्चों के शादी विवाह के रिश्ते भी इसी गंगा की रेती में बैठकर आपसी सहमति से तय किए जाते थे. यहां के वातावरण में एक अलग ही अनुभूति है.

मेला परिसर में लगे तंबू और दुकानें. (Photo Credit : ETV Bharat)



अजित सिंह बताते हैं कि गंगा के खादर क्षेत्र का मेला विशेष रूप से किसान भाइयों का मेला कहा जाता है. पूरे वर्ष में यही एक ऐसा समय किसान के पास होता है जब गेंहू की बुवाई से पहले कुछ समय भी कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर किसानों को मिल जाता है. ऐसे में किसान अपने परिवारों के साथ पवित्र मां गंगा के सानिध्य में आकर रहते हैं. पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही जो परिवारों के सदस्य स्वर्गवासी हो जाते हैं उनके लिए दीपदान भी किया जाता है. यह किसानों का एक तरह से पिकनिक है.

गंगा में स्नान करते श्रद्धालु. (Photo Credit : ETV Bharat)

मेले में पहुंचीं नीरज बताती हैं कि मां गंगा के सानिध्य में आकर बहुत अच्छा लगता है, पूजा अर्चना भी हो जाती है, सभी से मिलना भी हो जाता है. खादर क्षेत्र में जो माहौल है ऐसा कहीं और नहीं होता. यहां आकर शांति मिलती है, कोई तनाव नहीं रहता. अजित प्रताप बताते हैं कि मेले की खास बात यह है कि यहां सभी समाज बिरादरियों के लोग एक साथ होते हैं. जब से होश संभाला है तभी से यहां आ रहे हैं, लगभग 50 हो गए हैं.

गंगा मेले का नजारा. (Photo Credit : ETV Bharat)



युवा साथियों के साथ मेले में पहुंचे शोकेन्द्र कहते हैं पहले से व्यवस्थाएं भी अच्छी हो गई हैं. नीतीश राणा बताते हैं कि पहले बैलगाड़ी या भैंसा बुग्गी से आते थे. अब ट्रैक्टर ट्रॉली से आते हैं. एक सप्ताह तक गंगा के खादर में गंगा स्नान के साथ कुश्ती-कबड्डी के खेल होते हैं. इन सभी खेलों में पार्टिसिपेट करके एंजॉय करते हैं, डीजे भी लेकर आए हैं. गोलू कहते हैं कि शासन-प्रशासन भी अच्छी व्यवस्था देने की पहल करा रहा है.