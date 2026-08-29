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मेरठ में युवक को घेरकर चाकू से गोद डाला; फिर सीने में दाग दी गोली, 2 आरोपी गिरफ्तार

मेरठ : सरूरपुर थाना क्षेत्र स्थित डाहर गांव में शुक्रवार रात बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को बीच सड़क रोककर जघन्य तरीके से मौत के घाट उतार दिया. दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए चार हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया था. उन्होंने पहले युवक की गर्दन, पेट और पीठ पर चाकू से कई ताबड़तोड़ वार किए और फिर सीने में गोली मार दी.

जानकारी देते ​एसपी देहात अभिजीत कुमार. (Video Credit : ETV Bharat)





मेरठ जिले के सरूरपुर थाना क्षेत्र स्थित डाहर गांव में शुक्रवार रात बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को बीच सड़क रोककर जघन्य तरीके से मौत के घाट उतार दिया. दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए चार हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने पहले युवक की गर्दन, पेट और पीठ पर चाकू से कई ताबड़तोड़ वार किए और फिर सीने में गोली मार दी. फायरिंग और चीख-पुकार की आवाज सुनकर जब तक आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़े, लेकिन हमलावर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.





​मृत युवक की पहचान डाहर गांव निवासी सालिम उर्फ मन्नू (22) पुत्र शहजाद के रूप में हुई है. सालिम मेहनत-मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था. परिवार में उसकी मां जाहिदा, पत्नी रानी और 1 साल की मासूम बेटी है. करीब डेढ़ साल पहले ही सालिम की शादी हुई थी. सालिम शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे घर से जरूरी सामान लेने बाजार जा रहा था. तभी पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया. आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर जमकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है.