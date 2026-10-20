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मेरठ दुर्गा पूजा महोत्सव; हाथों और मुंह में सुलगते अंगारों वाली धुनुची से हुई मां जगदंबा की आरती

मेरठ दुर्गा पूजा महोत्सव में धुनुची नृत्य करता बनर्जी परिवार. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : बंगाली दुर्गाबाड़ी समिति की ओर से आयोजित 220वें दुर्गा पूजा महोत्सव में महाअष्टमी के दिन विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए. इस मौके पर आयोजित धुनुची नृत्य में बंगाली संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिली. धाक की थाप, धुनुची से उठते सुगंधित धुएं और लयबद्ध नृत्य करके बनर्जी परिवार ने सभी श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस दौरान बनर्जी परिवार के बेटी दृष्टि बनर्जी द्वारा हाथों और मुंह में सुलगते अंगारों वाली धुनुची लेकर किया गया नृत्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

मेरठ दुर्गा पूजा महोत्सव में धुनुची नृत्य से हुई मां की विशेष पूजा. (Video Credit : ETV Bharat)



धुनुची नृत्य के बारे में दृष्टि ने बताया कि धुनुची नृत्य की प्रेरणा सबसे पहले अपने पापा से मिली. इसके अलावा उनकी दादी और मम्मी भी यह नृत्य करती थीं. जिन्हें देखकर शौक लग गया और फिर सीखना शुरू किया. शुरुआत में थोड़ी घबराहट हुई थी, लेकिन पापा के समर्थन और मां दुर्गा के आशीर्वाद से सब आसान हो गया. मम्मी और दुर्गाबाड़ी समिति के सभी सदस्यों ने भी हौसला बढ़ाया.



दृष्टि अभी 14 साल की हैं और सातवीं कक्षा में पढ़ती हैं. दृष्टि का कहना है कि दुर्गाबाड़ी समिति ने उन्हें अपनी कला दिखाने के लिए एक बेहतरीन मंच दिया है. वे पूरे साल इन पांच दिनों का इंतजार करती हैं, जहां दालान में प्रसाद और सेवा के कामों से लेकर मां की विदाई तक हर पल में अवसर मिलता है.