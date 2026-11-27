प्री-मेच्योर शिशुओं के लिए 'संजीवनी' बनी मेरठ मेडिकल कॉलेज की कंगारू मदर केयर यूनिट
प्री-मेच्योर शिशुओं के लिए मेरठ मेडिकल कॉलेज वरदान साबित हो रहा है. इस पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में मनीष पराशर की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 5:13 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 5:31 PM IST
मेरठ: समय से पहले जन्मे (प्री-मेच्योर) और बेहद कम वज़न वाले नवजात शिशुओं की जान बचाने के लिए मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज ने एक बड़ी और सराहनीय उपलब्धि हासिल की है. मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में संचालित डेडिकेटेड 'कंगारू मदर केयर' (केएमसी) यूनिट नवजात शिशुओं के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हो रही है.
बिना महंगी मशीनों के मिल रहा नया जीवन, मृत्यु दर में भारी गिरावट
जहां निजी अस्पतालों की नर्सरी और मशीनों में प्री-मेच्योर बच्चों को रखने में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लाखों रुपये खर्च हो जाते थे. वहीं अब मेरठ मेडिकल कॉलेज में इस सुविधा के शुरू होने से आम जनता को बड़ी आर्थिक और मानसिक राहत मिल रही है.
आमतौर पर समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले बच्चों को कई दिनों तक इनक्यूबेटर और ऑक्सीजन मशीनों में मां से दूर रखा जाता है. लेकिन केएमसी तकनीक के तहत मां या परिवार का कोई भी स्वस्थ व जिम्मेदार सदस्य बच्चे को अपनी छाती से लगाकर (स्किन-टू-स्किन स्पर्श) रखता है. इससे बच्चे को मां के शरीर की प्राकृतिक गर्माहट मिलती है, उसका तापमान व हृदय गति स्थिर रहती है और वजन तेजी से बढ़ता है.
कमजोर नवजात भी कम समय में हो जाते हैं ठीक
मेडिकल कॉलेज में इसका सफल उदाहरण भी देखने को मिला है, जहां कंकरखेड़ा निवासी एक महिला ने सातवें महीने में महज 1.1 किलोग्राम वजन की कमजोर बच्ची को जन्म दिया था. केएमसी वार्ड में रखकर मां के स्पर्श और देखरेख से महज 12 दिनों में बच्ची का वजन बढ़कर 1.5 किलोग्राम हो गया और वह पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटी. आंकड़ों के मुताबिक, इस पद्धति से गंभीर नवजातों की मृत्यु दर में करीब 20 प्रतिशत और जानलेवा संक्रमण के खतरे में 58 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है.
विभागाध्यक्ष डॉ. विजय जायसवाल ने बताया कि "प्रकृति में जिस तरह कंगारू अपने बच्चे को पाउच में रखकर पालता है, ठीक उसी तर्ज पर कंगारू मदर केयर काम करती है. हमारे एनआईसीयू में डॉ. अनुपमा वर्मा और डेडिकेटेड टीम की देखरेख में यह यूनिट बेहतरीन परिणाम दे रही है. इसमें न केवल मां, बल्कि पिता या परिवार का कोई भी स्वस्थ सदस्य 3 से 4 घंटे बच्चे को अपने शरीर की गर्माहट देकर पाल सकता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिना वेंटिलेटर और महंगी मशीनों के भी बच्चों की जान बच रही है. इससे अस्पतालों में वेंटिलेटर और क्रिटिकल बेड उन अति-गंभीर बच्चों के लिए खाली रहते हैं जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है. यानी हम एक तरह से दोगुनी मौतों को रोक पा रहे हैं. हम केजीएमसी के साथ मिलकर इस पर एक विस्तृत स्टडी भी कर रहे हैं."
मेडिकल कॉलेज के केएमसी वार्ड में 10 बेड की सुविधा उपलब्ध
बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अनुपमा वर्मा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के केएमसी वार्ड में 10 बेड की सुविधा उपलब्ध है, जहां साल भर में समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले करीब 300 नवजातों का उपचार किया जाता है. इस प्रक्रिया में मां बच्चे को छाती से लगाकर दिन में 8 से 10 घंटे बैठती है. खास बात यह है कि इस दौरान बच्चे की ऑक्सीजन नली निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती. शिशु को वार्ड से तभी छुट्टी दी जाती है, जब उसका वजन बढ़कर कम से कम 1600 ग्राम हो जाता है."
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए के राहत की बात
प्राइवेट अस्पतालों की नर्सरी (NICU) में प्री-मेच्योर शिशुओं के इलाज का खर्च प्रतिदिन हजारों रुपये आता है, जो कई हफ्तों तक चलने पर लाखों रुपये तक पहुंच जाता है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह खर्च उठाना बेहद कठिन होता है. मेडिकल कॉलेज के केएमसी वार्ड में इलाज करा रही माताओं ने भी इस सुविधा को लेकर संतोष और आभार जताया है.
वार्ड में भर्ती एक मां ने बताया कि उनका बच्चा पहले 1600 ग्राम का था, जो अब बढ़कर 1800 ग्राम हो गया है और पहले से काफी बेहतर व सुरक्षित है. उन्होंने कहा कि यहां मैम और सर दोनों बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं और वे इसके लिए आभारी हैं. उनके मुताबिक, पहले जहां प्राइवेट में मशीनों में रखने पर लाखों रुपये खर्च होते थे, वहीं यहां इलाज बिल्कुल मुफ्त हो रहा है, जिससे उनके पैसे भी बच रहे हैं और बच्चा भी सुरक्षित है.
वहीं, वार्ड में मौजूद एक अन्य मां ने बताया कि प्री-मेच्योर शिशु होने के बावजूद यहां मिलने वाली सुविधा और देखभाल से वह बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा कि नर्स और मैम बच्चे की बहुत अच्छी केयर कर रही हैं. हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बच्चा सुरक्षित है और खर्चा भी बहुत कम है, जिससे परिवार के पैसे बच रहे हैं.
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