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प्री-मेच्योर शिशुओं के लिए 'संजीवनी' बनी मेरठ मेडिकल कॉलेज की कंगारू मदर केयर यूनिट

प्री-मेच्योर शिशुओं के लिए 'संजीवनी' बनी मेरठ मेडिकल कॉलेज की कंगारू मदर केयर यूनिट. ( ईटीवी भारत )

मेरठ: समय से पहले जन्मे (प्री-मेच्योर) और बेहद कम वज़न वाले नवजात शिशुओं की जान बचाने के लिए मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज ने एक बड़ी और सराहनीय उपलब्धि हासिल की है. मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में संचालित डेडिकेटेड 'कंगारू मदर केयर' (केएमसी) यूनिट नवजात शिशुओं के लिए किसी संजीवनी से कम साबित नहीं हो रही है.

बिना महंगी मशीनों के मिल रहा नया जीवन, मृत्यु दर में भारी गिरावट

जहां निजी अस्पतालों की नर्सरी और मशीनों में प्री-मेच्योर बच्चों को रखने में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लाखों रुपये खर्च हो जाते थे. वहीं अब मेरठ मेडिकल कॉलेज में इस सुविधा के शुरू होने से आम जनता को बड़ी आर्थिक और मानसिक राहत मिल रही है. प्री-मेच्योर शिशुओं के लिए 'संजीवनी' बनी मेरठ मेडिकल कॉलेज की कंगारू मदर केयर यूनिट. (ईटीवी भारत) आमतौर पर समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले बच्चों को कई दिनों तक इनक्यूबेटर और ऑक्सीजन मशीनों में मां से दूर रखा जाता है. लेकिन केएमसी तकनीक के तहत मां या परिवार का कोई भी स्वस्थ व जिम्मेदार सदस्य बच्चे को अपनी छाती से लगाकर (स्किन-टू-स्किन स्पर्श) रखता है. इससे बच्चे को मां के शरीर की प्राकृतिक गर्माहट मिलती है, उसका तापमान व हृदय गति स्थिर रहती है और वजन तेजी से बढ़ता है. प्री-मेच्योर शिशुओं के लिए 'संजीवनी' बनी मेरठ मेडिकल कॉलेज की कंगारू मदर केयर यूनिट. (ईटीवी भारत) कमजोर नवजात भी कम समय में हो जाते हैं ठीक मेडिकल कॉलेज में इसका सफल उदाहरण भी देखने को मिला है, जहां कंकरखेड़ा निवासी एक महिला ने सातवें महीने में महज 1.1 किलोग्राम वजन की कमजोर बच्ची को जन्म दिया था. केएमसी वार्ड में रखकर मां के स्पर्श और देखरेख से महज 12 दिनों में बच्ची का वजन बढ़कर 1.5 किलोग्राम हो गया और वह पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटी. आंकड़ों के मुताबिक, इस पद्धति से गंभीर नवजातों की मृत्यु दर में करीब 20 प्रतिशत और जानलेवा संक्रमण के खतरे में 58 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है. प्री-मेच्योर शिशुओं के लिए 'संजीवनी' बनी मेरठ मेडिकल कॉलेज की कंगारू मदर केयर यूनिट. (ईटीवी भारत) विभागाध्यक्ष डॉ. विजय जायसवाल ने बताया कि "प्रकृति में जिस तरह कंगारू अपने बच्चे को पाउच में रखकर पालता है, ठीक उसी तर्ज पर कंगारू मदर केयर काम करती है. हमारे एनआईसीयू में डॉ. अनुपमा वर्मा और डेडिकेटेड टीम की देखरेख में यह यूनिट बेहतरीन परिणाम दे रही है. इसमें न केवल मां, बल्कि पिता या परिवार का कोई भी स्वस्थ सदस्य 3 से 4 घंटे बच्चे को अपने शरीर की गर्माहट देकर पाल सकता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिना वेंटिलेटर और महंगी मशीनों के भी बच्चों की जान बच रही है. इससे अस्पतालों में वेंटिलेटर और क्रिटिकल बेड उन अति-गंभीर बच्चों के लिए खाली रहते हैं जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है. यानी हम एक तरह से दोगुनी मौतों को रोक पा रहे हैं. हम केजीएमसी के साथ मिलकर इस पर एक विस्तृत स्टडी भी कर रहे हैं." प्री-मेच्योर शिशुओं के लिए 'संजीवनी' बनी मेरठ मेडिकल कॉलेज की कंगारू मदर केयर यूनिट. (ईटीवी भारत) मेडिकल कॉलेज के केएमसी वार्ड में 10 बेड की सुविधा उपलब्ध