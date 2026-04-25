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मेरठ मेडिकल कॉलेज में हीमोफीलिया वार्ड शुरू; वेस्टर्न यूपी के 10 जिलों के मरीजों को फायदा, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं

दिल्ली जाने और महंगे इलाज से मिलेगी मुक्ति: मेडिकल कॉलेज में हर दिन हीमोफीलिया के मरीज पहुंचते हैं, जिन्हें सेपरेट वार्ड न होने के कारण पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. अब अलग वार्ड बनने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी. निजी अस्पतालों में हीमोफीलिया का इलाज काफी महंगा होता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ट्रस्ट की मदद से यह सुविधा सुलभ होगी. तीमारदारों को अब अलग-अलग काउंटरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे क्योंकि एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिलेंगी.

ट्रस्ट के सहयोग से तैयार हुआ विशेष वार्ड: प्राचार्य डॉ. आरसी गुप्ता ने बताया कि 'आई ड्रीम टू ट्रस्ट' संस्था ने मेडिकल कॉलेज के सहयोग से हीमोफीलिया वार्ड बनाने की इच्छा जाहिर की थी. इसी सहयोग के चलते अब यहाँ हीमोफीलिया मरीजों को दिन-रात इलाज की सुविधा मिल सकेगी. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि अब मरीजों को फैक्टर लगवाने के लिए इधर-उधर भटकने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी. प्रशासन ने हीमोफीलिया विभाग के बेहतर संचालन के लिए डॉ. नवरत्न गुप्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है.

मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में अब हीमोफीलिया मरीजों के लिए नई शुरुआत की गई है. ऐसे मरीजों को अब अस्पताल में चौबीस घंटे भर्ती किया जा सकेगा और उन्हें तत्काल उपचार मिल सकेगा. मेरठ का यह मेडिकल कॉलेज काफी पुराना है, जहाँ वेस्टर्न यूपी के 10 से ज्यादा जिलों और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. हीमोफीलिया के मरीजों के लिए यहाँ अभी तक पर्याप्त सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है.

क्या है हीमोफीलिया और कैसे होगा उपचार: नोडल अधिकारी डॉ. नवरत्न गुप्ता के अनुसार, फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी के जरिए हीमोफीलिया मरीज एक सामान्य जीवन जी सकते हैं. हीमोफीलिया को एक दुर्लभ 'ब्लड डिसऑर्डर' माना जाता है, जिसमें शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया प्रभावित होती है. इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को चोट लगने पर सामान्य से कहीं अधिक ब्लीडिंग होती है, जो जानलेवा भी हो सकती है. अब मेडिकल कॉलेज में विशेष वार्ड और थेरेपी की उपलब्धता से ऐसे मरीजों की जान बचाना आसान होगा.

मेरठ: LLRM मेडिकल कॉलेज में हीमोफीलिया मरीजों के लिए बना स्पेशल वार्ड (Photo Credit: ETV Bharat)

हीमोफीलिया के शुरुआती लक्षणों की पहचान: डॉक्टर नवरत्न बताते हैं कि प्रायः हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों में कई लक्षण ऐसे होते हैं, जिनसे यह जान सकते हैं कि उन्हें समस्या हो सकती है. हीमोफीलिया से प्रभावित व्यक्ति के जोड़ कभी-कभी अचानक गर्म, सूजे हुए और दर्दनाक हो सकते हैं. ऐसे व्यक्ति के जोड़ों में अक्सर जकड़न महसूस हो सकती है, जिससे सामान्य रूप से हिलना-डुलना भी कई बार मुश्किल हो जाता है. मांसपेशियों के भीतर ब्लीडिंग होने से प्रभावित क्षेत्र में दर्द और सूजन बढ़ जाती है, जिससे मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं.

जोड़ों में सूजन और लालिमा के संकेत: अगर किसी व्यक्ति के जोड़ों के आसपास के क्षेत्र में लगातार दर्द, गर्मी, लालिमा और सूजन बनी रहे, तो भी ये लक्षण हीमोफिलिया के हो सकते हैं. इन शारीरिक समस्याओं के अलावा कुछ गंभीर न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. लक्षणों में तेज सिरदर्द, बार-बार उल्टी आना, मानसिक भ्रम, दौरे पड़ना और शरीर के एक हिस्से में कमजोरी महसूस होना शामिल है. कई मामलों में पैरालिसिस यानी लकवा मार जाना भी इसी गंभीर बीमारी के लक्षणों का हिस्सा हो सकता है.

पेट की समस्याएं और आंतरिक रक्तस्राव: गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की वजह से मरीज को अक्सर उल्टी की शिकायत हो सकती है. शरीर के अंदरूनी अंगों में रक्तस्राव होने के कारण पेट में तेज दर्द या सूजन महसूस की जा सकती है. सबसे गौर करने वाली बात यह है कि यदि चोट लगने के बाद ब्लीडिंग रुकने में समस्या हो रही हो, तो व्यक्ति को तुरंत सचेत हो जाना चाहिए. रक्त का थक्का न जमना इस बीमारी का सबसे प्रमुख और स्पष्ट संकेत माना जाता है.

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