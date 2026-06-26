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लखनऊ अलीगंज अग्निकांड: साल 2016 में अवैध घोषित की गई थी बिल्डिंग, मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार सस्पेंड

शासन स्तर से शुरू हुई प्रशासनिक कार्रवाई की तपिश अब सीधे तौर पर क्रांतिधरा मेरठ तक पहुंच चुकी है. उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव के कड़े और स्पष्ट आदेश के बाद मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया है.

मेरठ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण कोचिंग अग्निकांड ने इस समय पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इस हादसे में 15 मासूम छात्रों की असामयिक मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर शासन ने भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है.

वेतन रोकने और चार्ज लेने का आदेश: इतना ही नहीं, प्रदेश शासन ने आरोपी अभियंता अनिल कुमार के मासिक वेतन की निकासी पर भी तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है. निलंबन का यह कड़ा आधिकारिक आदेश मुख्यालय आते ही मेडा प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनिल कुमार से संपत्ति विभाग सहित सभी 4 महत्वपूर्ण अनुभागों का चार्ज तत्काल छीन लिया है. विभाग के प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार निलंबित अधिशासी अभियंता अनिल कुमार करीब दो साल पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक अभियंता के पद पर तैनात थे. उच्च स्तरीय जांच में यह बड़ा सच सामने आया है कि अलीगंज की जिस तीन मंजिला इमारत में यह दर्दनाक अग्निकांड हादसा हुआ, उसे बहुत पहले ही एलडीए द्वारा अवैध घोषित किया जा चुका था.

9 साल से लटका था बिल्डिंग गिराने का काम: विभागीय जांच के अनुसार साल 2016 से ही इस अवैध कमर्शियल बिल्डिंग को पूरी तरह से ढहाने (ध्वस्तीकरण) के आधिकारिक आदेश जारी थे. इसके बावजूद, लखनऊ में अपनी तैनाती के कार्यकाल के दौरान सहायक अभियंता अनिल कुमार ने इस अवैध निर्माण पर कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया. नवगठित एसआईटी (SIT) की प्राथमिक जांच रिपोर्ट में इसे बहुत ही गंभीर लापरवाही और भू-माफियाओं के साथ मिलीभगत माना गया है, जिसके बाद शासन ने उन्हें तत्काल सस्पेंड करने का फरमान जारी कर दिया. इस पूरे संवेदनशील मामले पर मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के उपाध्यक्ष संजय मीणा ने सख्त रुख अपनाते हुए अपना पक्ष रखा है.

साल 2016 से था बिल्डिंग गिराने का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)

उपाध्यक्ष संजय मीणा ने की कार्रवाई की पुष्टि: मेडा उपाध्यक्ष ने बताया कि शासन के प्रमुख सचिव की ओर से अधिशासी अभियंता अनिल कुमार के निलंबन और उनका वेतन रोकने के संबंध में लिखित आदेश प्राप्त हो चुका है. मेडा प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके सभी प्रशासनिक दायित्वों और कुर्सियों से तत्काल प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कर दिया है. अनिल कुमार के पास पूर्व में संपत्ति विभाग सहित जिन चार महत्वपूर्ण अनुभागों की जिम्मेदारी थी, उसे प्राधिकरण के अन्य सक्षम अधिकारियों को अस्थाई रूप से सौंप दिया गया है ताकि शहर के विकास कार्य और जनता के काम प्रभावित न हों. मेडा उपाध्यक्ष ने कहा कि शासन के इस कड़े आदेश का मेरठ विकास प्राधिकरण में शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करा दिया गया है.

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