मेरठ में बुलडोजर के आगे ढोलक-मंजीरे लेकर बैठीं महिलाएं: 'भजन सत्याग्रह' के आगे झुका MDA
मेरठ के परतापुर में निर्माणाधीन मंदिर ढहाने पहुंची एमडीए टीम को महिलाओं के 'भजन सत्याग्रह' का सामना करना पड़ा, टीम बिना कार्रवाई वापस लौट आयी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 3:31 PM IST
मेरठ: मेरठ के परतापुर स्थित एयरपोर्ट एंक्लेव में मेरठ विकास प्राधिकरण की लापरवाही सामने आई है. बिना किसी स्थानीय पुलिस बल और पूर्व सूचना के दबे पांव एक निर्माणाधीन मंदिर को ढहाने पहुँची टीम को जनता का भारी आक्रोश झेलना पड़ा. जैसे ही एमडीए के दस्ते ने बुलडोजर चलाकर मंदिर परिसर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने की कोशिश की, तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.
अधिकारियों की इस अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय निवासियों में गहरा असंतोष फैल गया.
महिलाओं ने छेड़ा 'भजन सत्याग्रह': कार्रवाई का विरोध करने के लिए क्षेत्र की महिलाएं तुरंत एकजुट हुईं और निर्माणाधीन मंदिर के आगे बैठ गईं. महिलाओं ने ढोलक और मंजीरे संभालकर जोर-जोर से राम-धुन और भजन गाना शुरू कर दिया. देखते ही देखते मौके पर पार्षद पुत्र आकाश काशी, मंदिर समिति के सदस्य और स्थानीय लोग भारी संख्या में जमा हो गए. महिलाओं के इस अनोखे 'भजन सत्याग्रह' ने प्रशासनिक टीम के होश उड़ा दिए.
विरोध के बीच उल्टे पांव वापस लौटे: सुरक्षा के लिए साथ में कोई पुलिस बल न होने के कारण एमडीए के अधिकारी खुद को असहाय महसूस करने लगे. जनता के तीखे आक्रोश और भजन-कीर्तन के बीच माहौल बिगड़ता देख अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए. अपनी फजीहत होती देख एमडीए की टीम बिना कोई कार्रवाई किए चुपचाप गाड़ियों में बैठकर मौके से रवाना हो गई. इस तरह महिलाओं के ढोलक और मंजीरों की गूंज ने बुलडोजर की कार्रवाई को पूरी तरह रोक दिया.
स्थानीय लोगों ने उठाए प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल: पार्षद के बेटे आकाश ने एमडीए अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारी बिना नोटिस के आस्था के केंद्रों को निशाना बना रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि जनता अपनी आस्था और मंदिर के सम्मान के लिए पूरी तरह एकजुट है और किसी भी कीमत पर मंदिर को नहीं टूटने देगी. उन्होंने प्राधिकरण को तानाशाही रवैया छोड़ने और नियमानुसार वार्ता के जरिए समस्या का हल निकालने की सलाह दी. इस घटना ने शहर में प्रशासनिक तैयारियों और लापरवाही पर चर्चा तेज कर दी है.
यह भी पढ़ें- 5 साल में आंखों का नूर छिना, पढ़ाई बनी हथियार, शिक्षक बन उजाला फैला रहे हबीब अहमद; पढ़िए सक्सेस स्टोरी