ETV Bharat / state

यूपी में 5 साल बाद लागू हुई OTS स्कीम; डिफॉल्टर्स का करोड़ों का ब्याज होगा माफ

मेरठ OTS स्कीम: 7551 करोड़ के डिफॉल्टर्स को योगी सरकार की राहत. (Photo Credit: ETV Bharat)

4400 डिफॉल्टर्स को योगी सरकार का तोहफा: उत्तर प्रदेश में लगभग 5 साल के लंबे इंतजार के बाद यह ओटीएस स्कीम दोबारा शुरू की गई है. इसका सीधा लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जो किश्तों का भुगतान न करने के कारण डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं. मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) में 4 हजार से ज्यादा आवंटियों पर प्लॉट और मकान का करीब 7551 करोड़ रुपये बकाया है. यह योजना अगले 3 महीनों तक प्रभावी रहेगी, जिससे हजारों लोग अपना बकाया निपटा सकेंगे.

वहीं प्राधिकरणों को भी अपनी अटकी हुई बड़ी रकम वापस मिल सकेगी. अकेले मेरठ जिले में ही ऐसे आवंटियों पर 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है.

मेरठ: उत्तरप्रदेश में लाखों डिफॉल्टर्स आवंटियों के लिए योगी सरकार एक खास योजना लेकर आई है. प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में 5 साल बाद 'एकमुश्त समाधान योजना' (OTS) लागू कर रही है. इस योजना से प्रदेश भर के लाखों लोगों को लाभ होने की उम्मीद है.

किसे माना जाएगा डिफॉल्टर: मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष संजय मीना ने बताया कि 20 मार्च से इस योजना का शासनादेश प्रभावी हो गया है. इसमें प्रॉपर्टी और मानचित्र से संबंधित सभी प्रकार के डिफॉल्टर्स को शामिल किया गया है. डिफाल्टर की श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनकी किश्त 90 दिन से ज्यादा समय से लंबित है. इस स्कीम का सबसे बड़ा लाभ यह है कि डिफॉल्टरों का दंड ब्याज पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाएगा.

, दंड ब्याज होगा माफ. (Photo Credit: ETV Bharat)

बकाया राशि के अनुसार भुगतान के नियम: 50 लाख रुपये से कम बकाया वाले आवंटियों को एक तिहाई भुगतान 30 दिन के अंदर करना होगा. बाकी दो तिहाई भुगतान के लिए उन्हें तीन महीने का अतिरिक्त समय किश्तों में दिया जाएगा. जिन आवंटियों पर 50 लाख रुपये से अधिक बकाया है, उन्हें शेष राशि चुकाने के लिए कुल 7 महीने का समय मिलेगा. शासन ने इस बार विलंब होने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त समय देने की व्यवस्था भी की है.

मेडा में 7551 करोड़ का बकाया. (Photo Credit: ETV Bharat)

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा: MDA उपाध्यक्ष ने बताया कि इस योजना की पूरी जानकारी विभाग की वेबसाइट और शासन के विशेष पोर्टल पर उपलब्ध है. लोगों की सुविधा के लिए प्राधिकरण कार्यालय में एक हेल्पडेस्क भी बनाई गई है. भुगतान में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए बैंकों के साथ भी विशेष तालमेल किया गया है. उपभोक्ताओं को एसएमएस और मेल के माध्यम से योजना की जानकारी लगातार भेजी जा रही है.

मेरठ: 4400 डिफॉल्टर्स को योगी सरकार का तोहफा. (Photo Credit: ETV Bharat)

आवास विकास परिषद में भी लागू हुई स्कीम: आवास एवं विकास परिषद के संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि यह योजना परिषद के आवंटियों के लिए भी लागू है. मेरठ में आवास विकास परिषद के लगभग 715 डिफॉल्टर चिन्हित किए गए हैं जिन्हें डाक और कॉल के जरिए सूचित किया जा रहा है. EWS, LIG और MIG श्रेणियों के लिए अलग-अलग प्रोसेसिंग फीस और शुल्क निर्धारित किए गए हैं. योजना का लाभ लेने के लिए आवंटी 'आवास बंधु' की वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं.

मेरठ के प्लॉट और मकान मालिकों को बड़ी राहत. (Photo Credit: ETV Bharat)

शत-प्रतिशत भुगतान पर ही मिलेगा फायदा: ओटीएस योजना के तहत यह प्रावधान है कि आवंटी को निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत भुगतान करना होगा. यदि कोई आवंटी 90 प्रतिशत भुगतान कर देता है लेकिन शेष 10 प्रतिशत नहीं चुकाता, तो उसे ओटीएस का लाभ नहीं मिलेगा. मेरठ विकास प्राधिकरण के डिफॉल्टर्स पर वर्तमान में 7386 करोड़ रुपये का केवल दंड ब्याज ही बकाया है. जो लोग इस योजना में दिलचस्पी नहीं लेंगे, भविष्य में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है.

यह भी पढ़ें- मेरठ : किसान की बेटी वंशिका उपाध्याय ने 12वीं में किया जिला टॉप, पाए 93.40 प्रतिशत अंक