IIMT यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल की छत से गिरकर MBA छात्रा की मौत, उठ रहे ऐसे सवाल
मेरठ गंगानगर स्थित IIMT यूनिवर्सिटी का मामला. सहारनपुर की रहने वाली थी छात्रा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 2:14 PM IST
मेरठ : गंगानगर स्थित IIMT यूनिवर्सिटी परिसर में बुधवार सुबह संदिग्ध हालात में हॉस्टल की छत से गिरकर एक छात्रा की मौत हो गई. छात्रा की पहचान अनु गुप्ता के रूप में हुई. छात्रा मूल रूप से सहारनपुर की रहने वाली थी और यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई कर रही थी. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और रूममेट्स व सहेलियों से पूछताछ की. हालांकि पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है.
एसपी देहात अभिजीत कुमार बताया कि घटना सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास की है. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी के सरोजनी नायडू गर्ल्स हॉस्टल के नीचे एक जिम है. हॉस्टल में काम करने वाली महिला कर्मचारी (मेड) ने सबसे पहले जिम के बाहर छात्रा का खून से लथपथ शव देखा था. छात्रा हास्टल के चौथे या पांचवे माले से सिर के बल कंक्रीट की सड़क पर गिरी थी. इससे उसका सिर फट गया था और चेहरा भी क्षत विक्षत हो गया था. काफी प्रयास के बाद वार्डन और साथी छात्राओं ने उसकी शिनाख्त की.
घटना की सूचना सहारनपुर में रहने वाले अनु के परिजनों को दी गई है. छात्रा छत पर कैसे पहुंची और वहां से वह खुद कूदी या कुछ संदिग्ध था. इसकी जांच की जा रही है. छात्रा हॉस्टल के कमरा नंबर 67 में रहती थी जो हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर है. छात्रा एमबीए फाइनल ईयर में थी. परिजनों के आने के बाद उनके बयानों और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.