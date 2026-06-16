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मेरठ: मवाना तहसील में जमीन पैमाइश पर बवाल; SDM की गाड़ी के आगे लेटीं महिलाएं

​मेरठ: मेरठ जिले की मवाना तहसील में जमीन की गलत पैमाइश से नाराज ग्राम बोमा नांगली के कई किसानों और महिलाओं ने तहसील परिसर का घेराव किया. देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों का आक्रोश इतना उग्र हो गया कि तहसील परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. न्याय न मिलने का आरोप लगाते हुए कुछ आक्रोशित महिलाओं ने उप जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह की सरकारी गाड़ी के आगे लेट गईं.

पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के फूले हाथ-पांव: महिलाओं द्वारा अचानक उठाए गए इस कदम से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए. वहां उपस्थित सुरक्षाकर्मियों और अन्य लोगों ने भारी मशक्कत के बाद महिलाओं को समझा-बुझाकर सरकारी गाड़ी के आगे से हटाया. इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए प्रदर्शनकारी महिलाओं को शांत कराया और सुरक्षा घेरा मजबूत किया. पीड़ित किसानों के अनुसार, उनके गांव बोमा नांगली में धारा-25 के तहत काफी समय से एक बड़ा भूमि विवाद चल रहा है.

कानूनगो की लापरवाही से कम हो गया किसानों का रकबा: किसानों का आरोप है कि इस विवादित मामले में पिछले दिनों 3 जून को कानूनगो सीताराम द्वारा जमीन की नई पैमाइश की गई थी. इस नई पैमाइश में किसानों का कुल रकबा सरकारी कागजों की तुलना में काफी कम पाया गया. इस बड़ी विसंगति के बावजूद राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में अभी तक कोई संशोधन या सुधार नहीं किया गया है. किसानों ने बताया कि इससे पहले तैनात कानूनगो मुकेश गौड़ ने जो पैमाइश की थी, उसमें उन्होंने जमीन का क्षेत्रफल हकीकत से कहीं ज्यादा दर्ज कर दिया था.

विपक्षियों द्वारा अवैध कब्जे का प्रयास: इस लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी की वजह से आज यह पूरा विवाद विकराल रूप ले चुका है. किसानों का कहना है कि अब दूसरे पक्ष के लोग इसी गलत पैमाइश का फायदा उठाकर हमारी पुश्तैनी जमीन पर खूंटी गाड़ रहे हैं और अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. इस गंभीर विवाद के कारण हम अपने ही खेतों में इस सीजन की फसल नहीं बो पा रहे हैं. फसल न बो पाने की वजह से गरीब किसान परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.