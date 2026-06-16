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मेरठ: मवाना तहसील में जमीन पैमाइश पर बवाल; SDM की गाड़ी के आगे लेटीं महिलाएं

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की मवाना तहसील में जमीन की गलत पैमाइश से नाराज बोमा नांगली गांव के किसानों ने जमकर हंगामा किया.

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एसडीएम कोर्ट का घेराव कर दी जान देने की कोशिश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 4:20 PM IST

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​मेरठ: मेरठ जिले की मवाना तहसील में जमीन की गलत पैमाइश से नाराज ग्राम बोमा नांगली के कई किसानों और महिलाओं ने तहसील परिसर का घेराव किया. देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों का आक्रोश इतना उग्र हो गया कि तहसील परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. न्याय न मिलने का आरोप लगाते हुए कुछ आक्रोशित महिलाओं ने उप जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह की सरकारी गाड़ी के आगे लेट गईं.

पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के फूले हाथ-पांव: महिलाओं द्वारा अचानक उठाए गए इस कदम से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए. वहां उपस्थित सुरक्षाकर्मियों और अन्य लोगों ने भारी मशक्कत के बाद महिलाओं को समझा-बुझाकर सरकारी गाड़ी के आगे से हटाया. इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने सूझबूझ दिखाते हुए प्रदर्शनकारी महिलाओं को शांत कराया और सुरक्षा घेरा मजबूत किया. पीड़ित किसानों के अनुसार, उनके गांव बोमा नांगली में धारा-25 के तहत काफी समय से एक बड़ा भूमि विवाद चल रहा है.

कानूनगो की लापरवाही से कम हो गया किसानों का रकबा: किसानों का आरोप है कि इस विवादित मामले में पिछले दिनों 3 जून को कानूनगो सीताराम द्वारा जमीन की नई पैमाइश की गई थी. इस नई पैमाइश में किसानों का कुल रकबा सरकारी कागजों की तुलना में काफी कम पाया गया. इस बड़ी विसंगति के बावजूद राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में अभी तक कोई संशोधन या सुधार नहीं किया गया है. किसानों ने बताया कि इससे पहले तैनात कानूनगो मुकेश गौड़ ने जो पैमाइश की थी, उसमें उन्होंने जमीन का क्षेत्रफल हकीकत से कहीं ज्यादा दर्ज कर दिया था.

विपक्षियों द्वारा अवैध कब्जे का प्रयास: इस लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी की वजह से आज यह पूरा विवाद विकराल रूप ले चुका है. किसानों का कहना है कि अब दूसरे पक्ष के लोग इसी गलत पैमाइश का फायदा उठाकर हमारी पुश्तैनी जमीन पर खूंटी गाड़ रहे हैं और अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. इस गंभीर विवाद के कारण हम अपने ही खेतों में इस सीजन की फसल नहीं बो पा रहे हैं. फसल न बो पाने की वजह से गरीब किसान परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.

मवाना थाना पुलिस ने संभाला मोर्चा: तहसील में आत्मदाह के प्रयास और उग्र हंगामे की सूचना मिलते ही मवाना थाना पुलिस और तहसील चौकी की भारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आक्रोशित भीड़ को पीछे धकेला और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लिया. पुलिस ने दोनों पक्षों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि कोई भी व्यक्ति कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करे.

एसडीएम संतोष कुमार सिंह ने दिए जांच के आदेश: एसडीएम संतोष कुमार सिंह ने कहा कि किसानों और महिलाओं की इस पूरी शिकायत को गंभीरता से सुना गया है. पीड़ित पक्ष से एक लिखित शिकायत पत्र ले लिया गया है और मामले की फाइल खोल दी गई है. कानूनगो और लेखपाल द्वारा पहले की गई पैमाइशों में जो भी विसंगतियां या कमियां सामने आई हैं, उनकी निष्पक्ष व गहन जांच कराई जाएगी. सरकारी रिकॉर्ड में जो भी सुधार होना है, उसे राजस्व विभाग के नियमों के तहत जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा.

राजस्व विभाग की संयुक्त टीम करेगी पैमाइश: एसडीएम ने घोषणा की कि कल से ही राजस्व और पुलिस की एक संयुक्त टीम को विवादित स्थल पर भेजकर निष्पक्ष कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं. उन्होंने दोनों पक्षों से क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि नियमों के तहत ही मामले का स्थाई निस्तारण किया जाएगा. एसडीएम के इस ठोस आश्वासन और तत्काल कार्रवाई के वादे के बाद आखिरकार किसानों और महिलाओं का गुस्सा शांत हुआ. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना समाप्त किया, वहीं प्रशासन ने जांच पूरी होने तक मौके पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है.

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