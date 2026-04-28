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मेरठ: मवाना में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, जिम के पास छिपाए थे पिस्टल और कारतूस

मेरठ की मवाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं.

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6 हजार में खरीद और 15 हजार में बिक्री; मेरठ में अवैध हथियारों के रेट कार्ड का खुलासा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 9:36 PM IST

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​मेरठ: मेरठ पुलिस इन दिनों अवैध हथियारों के सौदागरों के लिए काल बनी हुई है. अभी दो दिन पहले लोहिया नगर में घर के बेडरूम के भीतर तहखाना बनाकर चल रही पिस्टल फैक्ट्री के खुलासे की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि मवाना पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है.

पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर को दबोचते हुए भारी मात्रा में अवैध असलहों का जखीरा बरामद किया है. मेरठ पुलिस की ये बैक-टू-बैक कार्रवाइयां अपराधियों के सुरक्षित ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर रही हैं.

जानकारी देते एसपी देहात अभिजीत कुमार. (Video Credit: ETV Bharat)

संदिग्ध बाइक सवार ने उगले गहरे राज: एसपी देहात अभिजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मवाना पुलिस बस स्टैंड के पास संदिग्धों की तलाश में जुटी थी. इसी दौरान पुलिस टीम ने बाइक सवार एक युवक मुजम्मिल को रोका, जो शुरुआती पूछताछ में पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता रहा. जब थाने लाकर सख्ती दिखाई गई, तो उसने वह राज उगला जिसे सुनकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए. मुजम्मिल की निशानदेही पर पुलिस ने मवाना स्थित 'द ड्रीम जिम' के पास सुनसान इलाके में दबिश दी.

हथियारों का जखीरा बरामद: झाड़ियों में छिपाकर रखे गए अवैध पिस्टल और तमंचों का पूरा जखीरा पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. मौके से एक चमचमाती .32 बोर की पिस्टल, 6 अवैध तमंचे और भारी मात्रा में 37 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. इसके साथ ही पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल होने वाली स्प्लेंडर बाइक और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है. पूछताछ में सामने आया कि मुजम्मिल इन हथियारों को सस्ते दाम पर लाकर बाजार में ऊंचे रेट पर बेचता था.

जिम के पास छिपाये थे हथियार: पुलिस जांच में पता चला है कि मुजम्मिल 6-7 हजार रुपये में हथियार लाकर उन्हें 15 हजार रुपये से अधिक में सप्लाई करता था. लोहिया नगर की फैक्ट्री की तरह ही यहां भी लक्ष्य शहर में अवैध हथियारों की खेप को बढ़ाना था. एसपी देहात ने कहा कि अपराधी चाहे बेडरूम में तहखाना बनाए या सुनसान जगह पर हथियार छिपाए, पुलिस की नजर से बचना मुमकिन नहीं है. इस सफल ऑपरेशन को अंजाम देने वाली टीम में इंस्पेक्टर पूनम जादौन और दरोगा प्रशांत मिश्रा मुख्य रूप से शामिल रहे.

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