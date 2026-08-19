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मेरठ में मौलवी के बेटे पर युवती के अपहरण का आरोप, घरवालों ने जताई अनहोनी की आशंका

मेरठ : मेरठ में सम्प्रदाय विशेष के युवक पर युवती को अगवा करने का आरोप लगा है. आरोपी युवक एक मस्जिद के मौलवी का बेटा है. युवती के परिजनों ने इसे लव जिहाद बताते हुए युवती की हत्या की आशंका जताई है. इस मामले की जानकारी होने पर क्षेत्र के हिंदूवादी संगठनों में भी आक्रोश है. मामला पुलिस के संज्ञान में है और कार्रवाई की बात कह रही है.

अखिल भारतीय हिन्दू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही. (Video Credit : ETV Bharat)

युवती के परिजनों का आरोप है कि फैज नामक युवक मौलवी का बेटा है. आरोपी ने युवती को बहलाफुसला कर उसको अगवा कर ले गया है. युवती के पिता का आरोप है कि एक दिन पहले परिवार के लोगों ने युवक को मोबाइल पर बात करते पकड़ा था. जिसके बाद किसी तरह मामला संभल गया, लेकिन अब आरोपी युवक बहलाफुसला कर बेटी को भगा ले गया है. युवती ने पिता ने बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताई है.