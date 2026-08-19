मेरठ में मौलवी के बेटे पर युवती के अपहरण का आरोप, घरवालों ने जताई अनहोनी की आशंका
सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला. पिता की शिकायत पर FIR दर्ज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 9:24 AM IST
मेरठ : मेरठ में सम्प्रदाय विशेष के युवक पर युवती को अगवा करने का आरोप लगा है. आरोपी युवक एक मस्जिद के मौलवी का बेटा है. युवती के परिजनों ने इसे लव जिहाद बताते हुए युवती की हत्या की आशंका जताई है. इस मामले की जानकारी होने पर क्षेत्र के हिंदूवादी संगठनों में भी आक्रोश है. मामला पुलिस के संज्ञान में है और कार्रवाई की बात कह रही है.
युवती के परिजनों का आरोप है कि फैज नामक युवक मौलवी का बेटा है. आरोपी ने युवती को बहलाफुसला कर उसको अगवा कर ले गया है. युवती के पिता का आरोप है कि एक दिन पहले परिवार के लोगों ने युवक को मोबाइल पर बात करते पकड़ा था. जिसके बाद किसी तरह मामला संभल गया, लेकिन अब आरोपी युवक बहलाफुसला कर बेटी को भगा ले गया है. युवती ने पिता ने बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताई है.
वहीं अखिल भारतीय हिन्दू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने मामले को लेकर लव जिहाद का मामला बताया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं. पड़ताल में ये बात भी सामने आई है कि मौलवी परिवार मूलरूप से बिहार का रहने वाला है. प्राथमिक जानकारी के मुताबिक युवती बालिग है और वह एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी. आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई हैं.
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