मेरठ में माटीकला मेला; 6 जिलों के कुम्हारों ने सजाए 30 स्टॉल, मिट्टी के दीयों और सजावटी सामानों की धूम
मेरठ के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में माटीकला मेला चल रहा है. इस मेले में छह जिलों के कुम्हारों ने 30 स्टॉल लगाए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:38 PM IST
मेरठ: दीपावली से पहले मेरठ में मिट्टी के दीये और हस्तनिर्मित सजावटी सामानों की रौनक देखने को मिल रही है. यहां सोमवार से माटीकला मेले की शुरुआत हो गई है, जिसमें मेरठ समेत मंडल के छह जिलों के कुम्हारों और कारीगरों ने अपने हुनर का बाजार सजाया है. राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में लगे इस मेले का उद्घाटन प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सोमेंद्र तोमर और राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया.
सात नवंबर तक चलने वाले इस मेले में मिट्टी के पारंपरिक उत्पादों के साथ आधुनिक डिजाइन की कई आकर्षक चीजें भी लोगों को देखने और खरीदने के लिए मिल रही हैं.
चाक पर दीये बनाकर किया मेले का शुभारंभ: राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सोमवार को माटीकला मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ. राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर और राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने फीता काटकर मेले की शुरुआत की. इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने खुद चाक चलाया और मिट्टी के दीये बनाकर कुम्हारों का उत्साह बढ़ाया. कार्यक्रम में पहुंचे कारीगरों के चेहरों पर भी दीपावली के त्योहार से पहले अपने उत्पादों को बाजार मिलने की उम्मीद साफ दिखाई दी.
दीयों से लेकर सजावटी सामान तक की भरमार: मेले में कहीं मिट्टी के दीयों की कतारें लोगों को आकर्षित कर रही हैं तो कहीं रंग-बिरंगी सजावटी वस्तुएं दीपावली की रौनक बढ़ा रही हैं. किसी स्टॉल पर पारंपरिक सुराही और मिट्टी के बर्तन सजे हैं तो कहीं आधुनिक डिजाइन में तैयार किए गए मिट्टी के उत्पाद लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. दीपावली नजदीक होने के कारण कुम्हारों को उम्मीद है कि इस मेले से उनके उत्पादों की अच्छी बिक्री होगी. इससे उन्हें अपनी मेहनत का उचित दाम मिलने के साथ त्योहार के सीजन में अतिरिक्त आमदनी का भी मौका मिलेगा.
30 स्टॉलों पर मिल रहे मिट्टी के अनोखे उत्पाद: राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर और राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर मंच मिलता है. लोगों को भी पारंपरिक मिट्टी के दीयों के साथ अलग-अलग डिजाइन और उपयोग के उत्पाद खरीदने का अवसर मिलता है. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि मेले में मेरठ समेत छह जिलों के कुम्हारों ने अपने हुनर का बाजार सजाया है. यहां 30 स्टॉल लगाए गए हैं, जिन पर दीपावली की जरूरतों से लेकर घर की सजावट और रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें उपलब्ध हैं.
पारंपरिक कला में दिख रही आधुनिक पसंद की झलक: मान्या चतुर्वेदी ने बताया कि मेले में पारंपरिक मिट्टी के दीयों के साथ अलग-अलग आकार और डिजाइन के दीपक, आकर्षक सजावटी दीये, मिट्टी के बर्तन, कुल्हड़, सुराही, पानी रखने के पात्र और गुल्लक उपलब्ध हैं. इसके अलावा घरों को सजाने वाली हस्तनिर्मित वस्तुएं भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं. मेले में मिट्टी के उत्पादों के साथ हस्तशिल्प से जुड़ी चीजें खरीदने का अवसर भी मिल रहा है. इन उत्पादों में पारंपरिक कुम्हारी कला के साथ लोगों की बदलती पसंद और जरूरतों की झलक भी दिखाई दे रही है.
कुम्हारों की आजीविका को मिलेगा सहारा: जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने कहा कि माटीकला मेले से कुम्हारों और स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों के लिए उचित बाजार मिलेगा. इससे उनकी मेहनत को पहचान मिलेगी और उनके परिवारों की आजीविका को मजबूती मिलेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह पहल वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बढ़ावा देगी. स्थानीय स्तर पर बने मिट्टी के उत्पादों की बिक्री बढ़ने से पारंपरिक कारीगरों को रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे.
पारंपरिक व्यवसायों को बाजार से जोड़ने की पहल: मान्या चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पारंपरिक व्यवसायों को बाजार से जोड़ने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है. माटीकला मेला इसी पहल का हिस्सा है. इसका उद्देश्य कुम्हारों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का अवसर देना और उनकी पारंपरिक कला को प्रोत्साहित करना है. दीपावली से पहले लगे इस मेले से उम्मीद है कि स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को अच्छी पहचान और बिक्री मिलेगी.
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