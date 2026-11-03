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मेरठ में माटीकला मेला; 6 जिलों के कुम्हारों ने सजाए 30 स्टॉल, मिट्टी के दीयों और सजावटी सामानों की धूम

चाक पर दीये बनाकर मंत्रियों ने किया शुभारंभ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: दीपावली से पहले मेरठ में मिट्टी के दीये और हस्तनिर्मित सजावटी सामानों की रौनक देखने को मिल रही है. यहां सोमवार से माटीकला मेले की शुरुआत हो गई है, जिसमें मेरठ समेत मंडल के छह जिलों के कुम्हारों और कारीगरों ने अपने हुनर का बाजार सजाया है. राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में लगे इस मेले का उद्घाटन प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सोमेंद्र तोमर और राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया.

सात नवंबर तक चलने वाले इस मेले में मिट्टी के पारंपरिक उत्पादों के साथ आधुनिक डिजाइन की कई आकर्षक चीजें भी लोगों को देखने और खरीदने के लिए मिल रही हैं.

मेरठ के माटीकला मेले में दिखा कारीगरों का हुनर. (Photo Credit: ETV Bharat) चाक पर दीये बनाकर किया मेले का शुभारंभ: राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सोमवार को माटीकला मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ. राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर और राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने फीता काटकर मेले की शुरुआत की. इस दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने खुद चाक चलाया और मिट्टी के दीये बनाकर कुम्हारों का उत्साह बढ़ाया. कार्यक्रम में पहुंचे कारीगरों के चेहरों पर भी दीपावली के त्योहार से पहले अपने उत्पादों को बाजार मिलने की उम्मीद साफ दिखाई दी. दीयों से लेकर सजावटी सामान तक की भरमार: मेले में कहीं मिट्टी के दीयों की कतारें लोगों को आकर्षित कर रही हैं तो कहीं रंग-बिरंगी सजावटी वस्तुएं दीपावली की रौनक बढ़ा रही हैं. किसी स्टॉल पर पारंपरिक सुराही और मिट्टी के बर्तन सजे हैं तो कहीं आधुनिक डिजाइन में तैयार किए गए मिट्टी के उत्पाद लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. दीपावली नजदीक होने के कारण कुम्हारों को उम्मीद है कि इस मेले से उनके उत्पादों की अच्छी बिक्री होगी. इससे उन्हें अपनी मेहनत का उचित दाम मिलने के साथ त्योहार के सीजन में अतिरिक्त आमदनी का भी मौका मिलेगा. छह जिलों के कुम्हारों ने सजाए 30 स्टॉल. (Photo Credit: ETV Bharat) 30 स्टॉलों पर मिल रहे मिट्टी के अनोखे उत्पाद: राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर और राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर मंच मिलता है. लोगों को भी पारंपरिक मिट्टी के दीयों के साथ अलग-अलग डिजाइन और उपयोग के उत्पाद खरीदने का अवसर मिलता है. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि मेले में मेरठ समेत छह जिलों के कुम्हारों ने अपने हुनर का बाजार सजाया है. यहां 30 स्टॉल लगाए गए हैं, जिन पर दीपावली की जरूरतों से लेकर घर की सजावट और रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजें उपलब्ध हैं.