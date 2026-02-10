धार्मिक पहचान छुपाने का आरोप; शादी का कार्ड देख भड़के हिंदूवादी संगठन के लोग, पुलिस से की शिकायत
मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र का मामला. पुलिस ने मंडप के आसपास सतर्कता बढ़ा दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 10, 2026 at 12:57 PM IST
मेरठ : गंगानगर थाने में कथित 'लव जिहाद' और जबरन धर्मांतरण का मामला पहुंचा है. आरोप है कि गंगानगर थाना क्षेत्र के एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया. इसके बाद शादी की तारीख भी तय कर ली. अब शादी के कार्ड पर युवक का मुस्लिम नाम देख हिंदूवादी संगठनों के लोग भड़के हुए हैं. इस मामले को लेकर इलाके में तनाव की स्थिति है.
थानाध्यक्ष गंगानगर अनूप सिंह के मुताबिक कुछ लोगों द्वारा मामला संज्ञान में लाया गया है. आरोप है कि एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण और शादी करने की साजिश रच रहा है. बताया गया कि युवती के पिता की मृत्यु हो चुकी है. जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने उसे भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाया और शादी के लिए राजी कर लिया है. शादी के कार्ड पर छपे 'साहिल' और 'असलम' नाम देखने के बाद धार्मिक पहचान छुपाने की बात पता चली है. आगामी 13 फरवरी को मेरठ के एक मंडप में शादी समारोह तय किया गया है.
थानाध्यक्ष गंगानगर अनूप सिंह के अनुसार कथित हिंदू संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थाने पहुंचे. संगठन के नेताओं का कहना है कि वे किसी कीमत पर ऐसी शादी नहीं होने देंगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए शिकायत दर्ज कर ली है. मामले की जांच की जा रही है. कुछ वीडियो और शादी के कार्डों को साक्ष्य के तौर पर जांच में शामिल किया गया है. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंडप के आसपास सतर्कता बढ़ा दी गई है.