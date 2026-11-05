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कातिल भी वही, गवाह भी वही: प्रेमी ने किया 26 साल की समरीन का मर्डर और पुलिस को फोन करके बुलाया

छह साल के प्यार का खौफनाक अंत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ शहर के परतापुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बिजली बम्बा के पास स्थित प्रेम हॉस्पिटल के पास वाले जंगल में गुरुवार को 26 वर्षीय युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. यह सूचना आग की तरह फैली और देखते ही देखते स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम बिना किसी देरी के मौके पर पहुंच गई.

मृतका की पहचान और पुलिस की शुरुआती जांच: पुलिस ने जब मौके पर जांच शुरू की तो मृतका की पहचान लिसाड़ी गेट इलाके की रहने वाली समरीन के रूप में हुई.