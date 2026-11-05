कातिल भी वही, गवाह भी वही: प्रेमी ने किया 26 साल की समरीन का मर्डर और पुलिस को फोन करके बुलाया
मेरठ के परतापुर क्षेत्र में एक प्रेमी फिरोज ने विवाद के बाद अपनी ही प्रेमिका समरीन का गला दबाकर हत्या कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:20 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 10:25 PM IST
मेरठ: मेरठ शहर के परतापुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बिजली बम्बा के पास स्थित प्रेम हॉस्पिटल के पास वाले जंगल में गुरुवार को 26 वर्षीय युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. यह सूचना आग की तरह फैली और देखते ही देखते स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम बिना किसी देरी के मौके पर पहुंच गई.
मृतका की पहचान और पुलिस की शुरुआती जांच: पुलिस ने जब मौके पर जांच शुरू की तो मृतका की पहचान लिसाड़ी गेट इलाके की रहने वाली समरीन के रूप में हुई.
समरीन के गले पर चोट के गहरे निशान मौजूद थे, जिससे साफ लग रहा था कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है. पुलिस ने बिना वक्त गंवाए घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जरूरी साक्ष्य जुटाए. इसी बीच पुलिस ने मौके से ही फिरोज नाम के एक युवक को हिरासत में ले लिया.
छह साल का प्रेम प्रसंग और विवाद की वजह: पुलिस की पूछताछ में एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि खुद आरोपी फिरोज ने ही पुलिस को इस घटना की सूचना दी थी. जानकारी के मुताबिक समरीन और फिरोज के बीच पिछले करीब छह साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. हालांकि समरीन के परिजनों ने हाल ही में उसकी शादी किसी दूसरी जगह तय कर दी थी. इस बात को लेकर दोनों के बीच लगातार विवाद हो रहा था और दूरियां बढ़ती जा रही थीं.
आवेश में आकर प्रेमी ने ली समरीन की जान: एसपी सिटी विनायक भोसले ने बताया कि आरोपी फिरोज समरीन को बात करने के बहाने प्रेम हॉस्पिटल के पास जंगल में ले गया था. वहां दोनों के बीच फिर से तीखी तकरार हुई और बात इतनी बढ़ गई कि फिरोज ने आपा खो दिया. ताव में आकर फिरोज ने समरीन का गला दबा दिया और उसकी जान ले ली. समरीन एक प्राइवेट कॉल सेंटर में काम करती थी और सुबह ही उसका भाई उसे ऑफिस छोड़कर आया था.
परिजनों के आरोप और पुलिस की आगे की कार्रवाई: समरीन के भाई ने बताया कि आरोपी फिरोज के खिलाफ उनके परिवार ने पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पांच भाई-बहनों में समरीन अपने परिवार की लाडली थी और उसकी अचानक हुई मौत से घर में कोहराम मचा है. पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एसपी सिटी विनायक भोसले ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है और पुलिस सभी कानूनी पहलुओं की गहराई से पड़ताल कर रही है.
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