मेरठ लिसाड़ी गेट अग्निकांड; सपा का डेलिगेशन पीड़ित परिवार से मिला, 4 लाख रुपये का चेक दिया

मेरठ: मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के किदवई नगर में बीते सप्ताह हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद आज समाजवादी पार्टी का एक डेलिगेशन पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचा. पार्टी की तरफ से दुख की इस घड़ी में परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा गया. सोमवार को सपा के स्थानीय नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. यह आर्थिक मदद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के विशेष निर्देश पर प्रदान की गई है.

वरिष्ठ सपा नेता पीड़ित परिवार से मिले: इस अवसर पर मेरठ से सपा विधायक शाहिद मंजूर, शहर विधायक रफीक अंसारी, जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बता दें कि 23 फरवरी को कपड़ा कारोबारी इकबाल अहमद के तीन मंजिला मकान में अचानक भयंकर आग लग गई थी. देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे भारी तबाही हुई. घटना के समय परिवार के पुरुष सदस्य नमाज पढ़ने गए हुए थे, जिससे घर में केवल महिलाएं और बच्चे ही मौजूद थे.

अग्निकांड में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत: आग और धुएं के गुबार के कारण आसिम की पत्नी रुखसार, 3 वर्षीय बेटा अकदस और 6 महीने की जुड़वा बेटियों नबिया व इनायत की मौत हो गई. इसके अलावा बेटे फारूक की बेटी महविश और बेटे हम्माद ने भी इस हादसे में अपनी जान गंवा दी. इकबाल की पत्नी अमीर बानो इस भीषण आग में गंभीर रूप से झुलस गई थीं, जिनका उपचार चल रहा है. स्थानीय विधायक रफीक अंसारी ने इस घटना को अत्यंत हृदयविदारक और अपूरणीय क्षति बताया है.