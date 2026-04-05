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Meerut Liquor Death Case; तीन मौतों से जल्द उठेगा पर्दा, प्रॉपर्टी या प्रेम प्रसंग की गुत्थी सुलझाने के करीब पुलिस

दौराला कस्बे में शुक्रवार रात शराब पार्टी के बाद तीन लोगों की मौत हो गई थी.

Meerut Liquor Death Case से जल्द उठेगा पर्दा.
Meerut Liquor Death Case से जल्द उठेगा पर्दा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 11:04 AM IST

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मेरठ : दौराला कोतवाली क्षेत्र स्थित रिया आयल मिल एंड आटा चक्की पर शुक्रवार रात कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की मौत मामले में नया मोड़ आ गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहरीली शराब न आने से पुलिस ने तफ्तीश की दिशा बदली तो दो कारण सामने आए हैं. पहला इस कांड में किसी करीबी का हाथ होना है और दूसरा प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है. पुलिस का दावा है कि मामले की पूरी हिस्ट्री क्लीयर है. जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा.

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम.
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)

बता दें, बीते शुक्रवार रात दौराला रिया आयल मिल एंड आटा चक्की पर देशी दारू पीने के बाद तीन लोगों अंकित, बाबूराम, जितेंद्र की मौत की बात सामने आई थी. इन मौतों के लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा हो रही थी. पुलिस ने पहले जहरीली शराब पीने का मामला मान कर तफ्तीश शुरू की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब जहरीली होने के सुबूत नहीं मिले. इसके बाद पुलिस का शक किसी साजिश की ओर गया और तफ्तीश शुरू की. पुलिस ने अंकित का बैक ग्राउंड खंगाला तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. इसके बाद कई करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो मामला साजिश कर हत्या का निकला है.

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम.
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)


एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि अल्कोहल टेस्ट में मेथेनॉल और क्लोरल हाइड्रेट नेगेटिव आया था. इससे स्पष्ट हुआ कि शराब जहरीली नहीं थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तीनों की मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर तफ्तीश की दिशा बदली गई. जांच के दौरान पता चला कि अंकित ही देशी दारू के टेट्रा पैक को लेकर आया था. हालांकि तमाम सीसीटीवी खंगालने पर भी अंकित आसपास के किसी शराब के ठेके से पाउच ले जाता नहीं दिखा. ऐसे में दारू कहां से आई या कोई दे गया यह सवाल किसी साजिश का हिस्सा लगा.

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम.
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस टीम. (Photo Credit : ETV Bharat)

जांच में चला कि अंकित के पिता जगपाल और मां सरोज की कई साल पहले मौत हो गई थी. अनबन के कारण पत्नी भी लगभग आठ साल पहले अपने मायके चली गई थी. अंकित अपनी बड़ी बहन के साथ रहता था और शराब पीने का आदी था. अंकित करोड़ों की संपत्ति का इकलौता मालिक है. ऐसे में अंकित की मौत से किसी करीबी को फायदा होने वाला है. इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अंकित की बहन के अलावा एक अन्य करीबी युवक से पूछताछ की गई. पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.


एडीजी के अनुसार तीनों की मौत की जांच साजिशन हत्या मानकर की जा रही है. दारू ठेकेदार व सेल्समैन को भी हिरासत में लिया गया है. हिरासत में रखे गए सभी संदिग्धों के मोबाइल की काॅल हिस्ट्री निकाली जा रही है. मामला काफी सनसनीखेज है. यह सुनियोजित साजिश प्रतीत हो रहा है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

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