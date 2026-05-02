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सिद्ध पीठ भद्रकाली; वृत्तासुर के वध के लिए प्रकट हुई थीं देवी, पिंड रूप में दर्शन देती हैं महामाया

सिद्ध पीठ भद्रकाली मेरठ. ( Photo Credit : ETV Bharat )