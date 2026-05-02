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सिद्ध पीठ भद्रकाली; वृत्तासुर के वध के लिए प्रकट हुई थीं देवी, पिंड रूप में दर्शन देती हैं महामाया

मेरठ हस्तिनापुर के अकबरपुर इच्छाबाद गांव में गंग नहर के किनारे स्थित मां भद्रकाली का प्राचीन मंदिर है.

सिद्ध पीठ भद्रकाली मेरठ.
सिद्ध पीठ भद्रकाली मेरठ. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 12:23 PM IST

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मेरठ : पौराणिक इतिहास और आस्था की संगम स्थली हस्तिनापुर के समीप अकबरपुर इच्छाबाद गांव में गंग नहर के किनारे स्थित मां भद्रकाली का मंदिर महाभारत कालीन गौरव को समेटे हुए हैं. मान्यता है कि मां भद्रकाली भगवान शिव के त्रिनेत्र से प्रकट हुई थीं. सिद्ध पीठ में विराजमान मां के दर्शन मात्र से लोगों के असाध्य कष्ट दूर हो जाते हैं. यहां सदियों से दूध-दही के भोग की अनूठी परंपरा है. जिसकी जड़ें सीधे द्वापर युग के महाभारत संग्राम से जुड़ी बताई हैं.

सिद्ध पीठ भद्रकाली मेरठ. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

मां भद्रकाली की मान्यता : ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की धरा हस्तिनापुर और उसके आसपास कई ऐसे धर्मस्थल हैं जो महाभारत काल के अलग अलग प्रसंगों की याद ताजा कराते हैं. इन्हीं में हस्तिनापुर क्षेत्र के मध्य गंग नहर के किनारे स्थित मां भद्रकाली का धर्मस्थल भी है. मान्यता है कि यहां आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है. मंदिर में माघ माह में प्रत्येक सोमवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं.

सिद्ध पीठ भद्रकाली
सिद्ध पीठ भद्रकाली (Photo Credit : ETV Bharat)
मां भद्रकाली की महिमा.
मां भद्रकाली की महिमा. (Photo Credit : ETV Bharat)

देव स्थान का महत्व : इस पवित्र स्थान को लेकर कई किवदंतियां प्रचलित हैं. क्षेत्र के बुजुर्गों का कहना है कि यहां ग्वाले जब गाय चराने आते थे तो वह अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए पूजा अर्चना करते थे. इसके अलावा सतयुग के अंत में वृत्तासुर नाम का एक असुर यहां घने वनों में ऋषि मुनियों और साधु संतों को धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने देता था. भगवान शिव की स्तुति के बाद भगवान शिव के त्रिनेत्रों से भद्रकाली प्रकट हुईं और उन्होंने असुर का संहार कर दिया.

सिद्ध पीठ भद्रकाली
सिद्ध पीठ भद्रकाली (Photo Credit : ETV Bharat)
मां भद्रकाली की महिमा.
मां भद्रकाली की महिमा. (Photo Credit : ETV Bharat)




मंदिर के पुजारी प्रणपुरी महाराज बताते हैं कि मां के दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख दूर हो जाते हैं. यहां लोग हलवा पूरी दूध दही का भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं. खास तौर से माघ महीने में हर सोमवार को यहां मेला लगता है. भद्रकाली मां मंदिर में पिंडी रूप में विराजमान हैं. माघ, आषाढ़ और नवरात्र के दौरान यहां भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है. मंदिर के सेवादार बृजपाल बताते हैं कि मां भद्रकाली दर्शन पूजन के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. बुजुर्ग लक्ष्मण कहते हैं कि वह बीते 25 साल से यहां आ रहे हैं और यहां आकर उन्हें अच्छा लगता है.

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