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मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पुलिस से भिड़े अधिवक्ता, सीएम से मुलाकात के आश्वासन पर शांत हुआ हंगामा

पुलिस की कार्रवाई से नाराज वकीलों ने किया कमिश्नरी कूच: इस दौरान बस में चढ़ने और आगे बढ़ने को लेकर पुलिसकर्मियों और अधिवक्ताओं के बीच जोरदार धक्का-मुक्की और तीखी बहस हुई. पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज वकील बस से उतर आए और सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए कमिश्नरी की ओर जुलूस के रूप में बढ़ गए. अधिवक्ताओं के अचानक कमिश्नरी की ओर कूच करने से पुलिस-प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. स्थिति को काबू में करने के लिए एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले और एडीएम सिटी बृजेश कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपने के लिए सुभारती विश्वविद्यालय जाने की तैयारी में था. जैसे ही अधिवक्ता बस में सवार होकर निकलने लगे, पुलिस ने बस को चारों तरफ से घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया.

मेरठ: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर सोमवार को मेरठ में अधिवक्ताओं और पुलिस-प्रशासन के बीच तीखा टकराव देखने को मिला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ आगमन के दौरान उनसे मिलने जा रहे अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को जब पुलिस ने रोका, तो माहौल गरमा गया.

दो बजे सीएम से मुलाकात कराने के आश्वासन पर माने अधिवक्ता: कमिश्नरी के पास अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं को रोककर उनसे बातचीत की. अधिवक्ताओं ने पुलिस के रवैये पर कड़ा विरोध दर्ज कराया. काफी देर तक चली मान-मनौव्वल के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि दोपहर दो बजे अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कराई जाएगी. इस लिखित व मौखिक आश्वासन के बाद ही अधिवक्ताओं ने अपना आंदोलन स्थगित किया और वापस लौटे.

प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर शांत हुआ विरोध. (Photo Credit: ETV Bharat)

अध्यक्ष अनुज शर्मा ने पुलिस के रवैये पर जताया विरोध: अध्यक्ष अनुज शर्मा ने बताया कि हम कोई उपद्रव करने नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वर्षों पुरानी और न्यायसंगत मांग को लेकर मुख्यमंत्री से शांतिपूर्ण ढंग से मिलने जा रहे थे. पुलिस ने जिस तरह हमारी बस को घेरा और हमें रोका, वह बेहद निंदनीय है. प्रयागराज की दूरी यहां से 600 किलोमीटर से भी अधिक है, जिससे गरीब जनता को न्याय पाने के लिए भारी आर्थिक और शारीरिक परेशानी उठानी पड़ती है. जब तक मेरठ या पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं हो जाती, हमारा यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा.

22 जिलों के वादकारियों के लिए जारी है संघर्ष. (Photo Credit: ETV Bharat)

दशकों पुरानी है पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 से अधिक जिलों के अधिवक्ता पिछले कई दशकों से हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर संघर्षरत हैं. अधिवक्ताओं का तर्क है कि पूरे उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों में से आधे से अधिक मामले पश्चिमी यूपी के जिलों से होते हैं. इसके बावजूद बेंच न होने के कारण वादकारियों को 600 किलोमीटर दूर इलाहाबाद जाना पड़ता है. इस परेशानी को खत्म करने के लिए वकील लगातार आवाज उठा रहे हैं.

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