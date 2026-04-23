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मेरठ में लालकुर्ती के फव्वारा चौक पर कपड़ों के गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जला

मेरठ के लालकुर्ती क्षेत्र में बुधवार देर रात कपड़ों के एक गोदाम में भीषण आग लग गई. शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी थी.

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देर रात दो मंजिला गोदाम में लगी आग पर दमकल ने पाया काबू. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 3:20 PM IST

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मेरठ: मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र के फव्वारा चौक पर बुधवार देर रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गोदाम में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया.

गनीमत यह रही कि दमकल विभाग ने समय रहते मोर्चा संभाल लिया, जिससे किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई. मैदा मोहल्ला निवासी ताहिर, जो पेशे से टेलर हैं, उनकी दुकान के ठीक सामने यह दो मंजिला गोदाम है.

जानकारी देते फ़ायर सेफ़्टी अफ़सर (Video Credit: ETV Bharat)

लाखों का नुकसान, जनहानि नहीं: गोदाम के प्रथम तल को ताहिर ने संजय हलवाई को किराए पर दिया हुआ है, जो रात 10:00 बजे दुकान बंद कर अपने घर के लिए निकले थे. उनके जाने के कुछ ही समय बाद पड़ोसियों ने गोदाम से काला धुआं निकलते देखा और तुरंत मालिक ताहिर को इसकी सूचना दी. परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें लगातार तेज होती गईं. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंच गईं.

दमकल कर्मियों ने बचाई आसपास की दुकानें: सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने तुरंत इलाके की बिजली कटवाई ताकि आग और न फैल सके. फायर सेफ़्टी अफ़सर (FSO) आरके. सिंह के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. आरके. सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी हुई प्रतीत होती है. उन्होंने पुष्टि की कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुँच गई थी, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया.

धुएं के गुबार से दहला मैदा मोहल्ला: राहत की बात यह है कि इस पूरी घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, केवल माल का बड़ा नुकसान हुआ है. किराएदार संजय हलवाई और मालिक ताहिर के लिए यह रात आर्थिक तबाही लेकर आई है. गोदाम में रखा तैयार माल और कच्चा कपड़ा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है. स्थानीय पुलिस फिलहाल हुए नुकसान के सही आकलन में जुटी हुई है.

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