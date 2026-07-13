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ललिता हत्याकांड; मेरठ आ रहे कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर रोका, नोकझोंक

मेरठ टीपीनगर के गगन एन्क्लेव निवासी ललिता गौतम 15 मई को लापता हुई थी और 16 मई को उसका शव मिला था.

मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर पुलिस की घेराबंदी.
मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर पुलिस की घेराबंदी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 2:48 PM IST

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मेरठ : दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड का मामला अब गहराता जा रहा है. हत्याकांड को लेकर जातिगत विरोध-प्रदर्शन भी हो रहे हैं. साथ इस मामले पर सियासत भी तेज हो रही है. बीते शुक्रवार को चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सिवाया टोल प्लाजा पर रोक दिया था. इसी क्रम में सोमवार को सांसद इमरान मसूद के नेतृत्व में मेरठ जाने की कोशिश कर रहे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को काशी टोल प्लाजा पर रोका दिया गया. इसको लेकर पुलिस से नोकझोंक भी हुई. 20 लोगों के डेलिगेशन में 5 कांग्रेस सांसद हैं और वे दिल्ली गाजीपुर पहुंचने वाले हैं. बहरहाल कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए मेरठ एडीजी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात है.

बता दें, मेरठ टीपीनगर के गगन एन्क्लेव निवासी ललिता गौतम (20) अपने परिवार के साथ रहकर बीए की पढ़ाई कर रही थी. बीती 15 मई को वह परीक्षा देने निकली थी. शाम तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. इसके बाद परिजनों 16 मई को टीपीनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने खोजबीन के साथ क्षेत्र के कुछ सीसीटीवी फुटेज चेक कराई. इस दौरान वह अंकुश नाम के युवक के साथ जाती दिखाई दी.

इसके बाद पुलिस ने अंकुश को गिरफ्तार पूछताछ की तो मामले एक तरफा प्रेम का निकला. अंकुश ने बताया कि उसने ललिता को बहलाफुसला कर अपने साथ सुनसान जगह ले गया और वहां हत्या कर दी. पुलिस ने अंकुश की निशानदेही पर ललिता का शव उपासिया के जंगल से बरामद किया. इस मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. हालांकि परिजन पुलिस की इस कार्रवाई से संतुल्ट नहीं हैं. परिजनों का कहना है कि हत्याकांड में अंकुश के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं.

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