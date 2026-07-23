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मेरठ ललिता गौतम हत्याकांड: कलेक्ट्रेट प्रदर्शन पर पुलिसिया कार्रवाई को चुनौती, एसएसपी सहित 50 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका

लाठीचार्ज मामले में कप्तान समेत पूरी पुलिस टीम पर केस की तैयारी, गिरफ्तार 8 आरोपियों की जेल से हुई रिहाई

कलेक्ट्रेट प्रदर्शन पर पुलिसिया कार्रवाई को चुनौती
कलेक्ट्रेट प्रदर्शन पर पुलिसिया कार्रवाई को चुनौती (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 8:32 AM IST

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Updated : July 23, 2026 at 9:18 AM IST

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मेरठ: बहुचर्चित ललिता गौतम हत्याकांड मामले में कलक्ट्रेट पर पीड़ित परिवार के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई के मामले में अब नया मोड़ आ गया है. इस मामले में अधिवक्ता अनिल प्रधान ने जिले के पुलिस कप्तान समेत 50 से अधिक पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एससी एसटी कोर्ट में याचिका दी है.

अधिवक्ता अनिल प्रधान ने दायर की याचिका
अधिवक्ता अनिल प्रधान ने दायर की याचिका (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस की कार्यशैली पर सवाल: कलेक्ट्रेट पर जाम लगाने और माहौल खराब करने वाले आरोपियों का केस लड़ रहे अधिवक्ता अनिल प्रधान ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर एससी एसटी कोर्ट में याचिका दी है. अधिवक्ता अनिल कुमार प्रधान के मुताबिक, बीए की छात्रा की हत्या के मामले में कलक्ट्रेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था. लेकिन मेरठ की पुलिस ने वहां आंदोलन करके न्याय की मांग कर रहे लोगों के साथ बदसलूकी की थी. साथ ही गलत धाराएं लगाकर जेल भेजे जाने का भी आरोप लोगों ने पुलिस पर लगाया था.

8 जुलाई को पुलिस- प्रदर्शनकारियों में हुई थी झड़प (फाइल)
8 जुलाई को पुलिस- प्रदर्शनकारियों में हुई थी झड़प (फाइल) (Photo Credit: ETV Bharat)

एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय, एसपी देहात अभिजीत कुमार समेत 50 पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका दी गई है. इस मामले में कोर्ट में 3 अगस्त की तारीख लगी है.- अनिल प्रधान, याचिकाकर्ता और अधिवक्ता

8 आरोपियों की जेल से रिहाई: प्रदर्शन और हंगामा के आरोप में गिरफ्तार 8 लोगों की रिहाई हो गई है. कोर्ट से जमानत मिलने के बाद देर रात सभी 8 लोग जेल से बाहर निकले. सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया था. आरोपी दिग्विजय भाटी और हिमांशु सिद्धार्थ बागपत जेल से रिहा हुए. रवि कुमार गौतम और लवी उर्फ शुभम को जिला कारागार मुजफ्फरनगर से रिहाई मिली. अंकित और ऋतिक को जिला कारागार बिजनौर से , नवनीत और अरविंद को जिला कारागार गाजियाबाद से रिहाई मिली.

जेल से छूटने के बाद बाबा साहेब भीमराव की तस्वीर के साथ हिमांशु गौतम
जेल से छूटने के बाद बाबा साहेब भीमराव की तस्वीर के साथ हिमांशु गौतम (Photo Credit: ETV Bharat)

कार्रवाई को लेकर पुलिस का तर्क: 8 जुलाई की कार्रवाई को लेकर एएसपी अविनाश पांडेय ने बताया था कि कलेक्ट्रेट गेट के ठीक सामने जाम लगाकर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे. जिन्होंने आवाजाही को बाधित किया था. जिसके बाद वो खुद वहां पहुंचे थे और उन्होंने पहले पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी थी. जिसके बाद पुलिस को वहां बल प्रयोग करना पड़ा था.

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Last Updated : July 23, 2026 at 9:18 AM IST

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