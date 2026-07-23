ETV Bharat / state

मेरठ ललिता गौतम हत्याकांड: कलेक्ट्रेट प्रदर्शन पर पुलिसिया कार्रवाई को चुनौती, एसएसपी सहित 50 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका

कलेक्ट्रेट प्रदर्शन पर पुलिसिया कार्रवाई को चुनौती ( Photo Credit: ETV Bharat )