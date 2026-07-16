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मेरठ ललिता गौतम हत्याकांड; पिता ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, पुलिस ने दी यह सफाई

मेरठ: बहुचर्चित ललिता गौतम हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है. पीड़िता के पिता ने 2 मिनट का वीडियो जारी कर पुलिस-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पिता ने 20 जुलाई तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.

​मेरठ की 20 वर्षीय बीए छात्रा ललिता गौतम की 15 मई को हुई संदिग्ध हत्या के मामले में अब राजनीतिक और सामाजिक उबाल आ गया है. 8 जुलाई को कलेक्ट्रेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई और लाठीचार्ज के बाद पीड़ित परिवार बेहद आक्रोशित है. ललिता के पिता ने वीडियो जारी कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है.

​ललिता के पिता ने वीडियो संदेश में 8 जुलाई की घटना का आंखों देखा हाल बयां किया है. वीडियो में कहा गया है कि 15 मई को मेरी बेटी ललिता की हत्या की गई थी. इस मामले में हमने 19 जून को डीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी. हमें 26 जून तक का समय दिया गया था, लेकिन पुलिस ने बाकी आरोपियों को नहीं पकड़ा.

​8 जुलाई को दलित महापंचायत के आह्वान पर हम कमिश्नरी चौक पहुंचे, तो गेट पर ताला लगा था. हम घंटों सड़क पर शांतिपूर्वक बैठे रहे. एसपी देहात ने हमें हटने के लिए 10 मिनट का समय दिया, लेकिन 2 मिनट में ही एसएसपी पांडे वहां आए और हम पर, हमारी बेटियों और पीड़ित परिवार पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया.

यह धरना डॉ. सुशील गौतम के निर्देशन में बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था. पुलिस ने हमारे वकील साहब को चांटे मारे और प्रदर्शनकारियों को जबरन गाड़ियों में भरकर ले गए. हमारे लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है. उन्होंने कहा जेल भेजे गए बेकसूर लोगों को तुरंत रिहा किया जाए. फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं और मेरी बेटी को न्याय मिले. अगर 20 जुलाई तक सभी आरोपी नहीं पकड़े गए, तो हम एक बड़ा महाआंदोलन करेंगे.