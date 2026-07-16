मेरठ ललिता गौतम हत्याकांड; पिता ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, पुलिस ने दी यह सफाई
ललिता गौतम 15 मई को लापता हुई थी और 17 मई को रोहटा क्षेत्र के गन्ने के खेत से उसका शव मिला था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 11:13 AM IST
मेरठ: बहुचर्चित ललिता गौतम हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है. पीड़िता के पिता ने 2 मिनट का वीडियो जारी कर पुलिस-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पिता ने 20 जुलाई तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.
मेरठ की 20 वर्षीय बीए छात्रा ललिता गौतम की 15 मई को हुई संदिग्ध हत्या के मामले में अब राजनीतिक और सामाजिक उबाल आ गया है. 8 जुलाई को कलेक्ट्रेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई और लाठीचार्ज के बाद पीड़ित परिवार बेहद आक्रोशित है. ललिता के पिता ने वीडियो जारी कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, दूसरी तरफ पुलिस ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है.
ललिता के पिता ने वीडियो संदेश में 8 जुलाई की घटना का आंखों देखा हाल बयां किया है. वीडियो में कहा गया है कि 15 मई को मेरी बेटी ललिता की हत्या की गई थी. इस मामले में हमने 19 जून को डीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी. हमें 26 जून तक का समय दिया गया था, लेकिन पुलिस ने बाकी आरोपियों को नहीं पकड़ा.
8 जुलाई को दलित महापंचायत के आह्वान पर हम कमिश्नरी चौक पहुंचे, तो गेट पर ताला लगा था. हम घंटों सड़क पर शांतिपूर्वक बैठे रहे. एसपी देहात ने हमें हटने के लिए 10 मिनट का समय दिया, लेकिन 2 मिनट में ही एसएसपी पांडे वहां आए और हम पर, हमारी बेटियों और पीड़ित परिवार पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया.
यह धरना डॉ. सुशील गौतम के निर्देशन में बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था. पुलिस ने हमारे वकील साहब को चांटे मारे और प्रदर्शनकारियों को जबरन गाड़ियों में भरकर ले गए. हमारे लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है. उन्होंने कहा जेल भेजे गए बेकसूर लोगों को तुरंत रिहा किया जाए. फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं और मेरी बेटी को न्याय मिले. अगर 20 जुलाई तक सभी आरोपी नहीं पकड़े गए, तो हम एक बड़ा महाआंदोलन करेंगे.
एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि ललिता गौतम 15 मई को लापता हुई थी और 17 मई को रोहटा क्षेत्र के गन्ने के खेत से उसका शव मिला था. पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकुश चौधरी को 24 घंटे के भीतर CCTV फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जो मृतका का पूर्व परिचित था.
पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए मुख्य आरोपी के भाई अंकित चौधरी (जो मुरादाबाद पीएसी में सिपाही है) को भी साजिश रचने और साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना के मुताबिक, पुलिस टीम ने पीड़ित परिवार से 10-12 बार मिलकर विवेचना की प्रगति बताई थी. महिला अधिकारियों ने परिवार की काउंसलिंग की थी और परिवार कार्रवाई से संतुष्ट था, जिसके वीडियो साक्ष्य पुलिस के पास हैं.
ललिता गौतम हत्याकांड अब कानून-व्यवस्था के साथ-साथ एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है. जहां एक तरफ पुलिस मुख्य आरोपियों को जेल भेजने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार कर रही है. असली साजिशकर्ताओं को बचा रही है. 20 जुलाई की डेडलाइन के बाद मेरठ में तनाव और बढ़ने की आशंका है.
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