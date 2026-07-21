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मेरठ ललिता गौतम हत्याकांड: प्रदर्शन में शामिल 8 आरोपियों को मिली जमानत, प्रोटेस्ट में कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस से हुई थी झड़प

मेरठ: ललिता गौतम हत्याकांड मामले में प्रदर्शन और हंगामा के आरोप में गिरफ्तार आठ आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है. सभी आठ अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद कई अलग-अलग जेलों में शिफ्ट किए गए थे. कलेक्ट्रेट गेट के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई थी.

कोर्ट से मिली राहत: ललिता गौतम हत्याकांड मामले में कलेक्ट्रेट गेट पर गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों को एसीजेएम 10 की कोर्ट में डिमांड पर बहस की गई थी. कोर्ट परिसर में रवि गौतम के अधिवक्ता अनिल प्रधान और मनोज कुमार गौतम की ओर से लाठी चार्ज के वीडियो साक्ष्य और थप्पड़ बाजी के वीडियो दिखाए गए थे. जिस मामले में अधिवक्ताओं की तरफ से कहा गया था कि, पुलिस ने इस मामले में कई गैर जरूरी धाराएं लगाई हैं. कोर्ट ने छेड़छाड़ और पुलिस पर कातिलाना हमले की धाराओं को खारिज कर दिया. जिसके बाद बाकी धाराओं में सलाखों के पीछे बंद 8 आरोपियों को राहत मिल गई और उनकी जमानत मंजूर कर दी गई.

8 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान हुई थी पुलिस से झड़प (Photo Credit: ETV Bharat)