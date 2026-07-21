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मेरठ ललिता गौतम हत्याकांड: प्रदर्शन में शामिल 8 आरोपियों को मिली जमानत, प्रोटेस्ट में कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस से हुई थी झड़प

मेरठ में न्याय की मांग को लेकर उतरे थे सड़कों पर, जानिए बेल मिलने की पूरी कहानी?

विरोध पर बहस, मिल गई बेल
विरोध पर बहस, मिल गई बेल (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 12:35 PM IST

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मेरठ: ललिता गौतम हत्याकांड मामले में प्रदर्शन और हंगामा के आरोप में गिरफ्तार आठ आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है. सभी आठ अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद कई अलग-अलग जेलों में शिफ्ट किए गए थे. कलेक्ट्रेट गेट के पास पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई थी.

कोर्ट से मिली राहत: ललिता गौतम हत्याकांड मामले में कलेक्ट्रेट गेट पर गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों को एसीजेएम 10 की कोर्ट में डिमांड पर बहस की गई थी. कोर्ट परिसर में रवि गौतम के अधिवक्ता अनिल प्रधान और मनोज कुमार गौतम की ओर से लाठी चार्ज के वीडियो साक्ष्य और थप्पड़ बाजी के वीडियो दिखाए गए थे. जिस मामले में अधिवक्ताओं की तरफ से कहा गया था कि, पुलिस ने इस मामले में कई गैर जरूरी धाराएं लगाई हैं. कोर्ट ने छेड़छाड़ और पुलिस पर कातिलाना हमले की धाराओं को खारिज कर दिया. जिसके बाद बाकी धाराओं में सलाखों के पीछे बंद 8 आरोपियों को राहत मिल गई और उनकी जमानत मंजूर कर दी गई.

8 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान हुई थी पुलिस से झड़प
8 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान हुई थी पुलिस से झड़प (Photo Credit: ETV Bharat)

जिन 11 पुलिसकर्मियों को घायल बताया गया था. उनका मेडिकल बोर्ड से रिमेडिकल करने की याचिका भी उनकी तरफ से कोर्ट में दी गई थी. उम्मीद है इस पर भी जल्द आदेश होगा. इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में भी रिट दाखिल की जाएगी. उच्चस्तरीय जांच की मांग भी की जाएगी.- अनिल प्रधान, अधिवक्ता, आरोपी पक्ष

गिरफ्तारी की वजह: 8 जुलाई को ललिता गौतम हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों की झड़प पुलिस से हुई थी. पुलिस ने इस मामले में बल प्रयोग किया था. उसी के बाद रवि गौतम, लवी, शुभम दिग्विजय भाटी, हिमांशु सिद्धार्थ, रितिक, अंकित और नवनीत के साथ अरविंद को गिरफ्तार किया गया था.

प्रदर्शन के दौरान हुई थी गिरफ्तारी (फाइल)
प्रदर्शन के दौरान हुई थी गिरफ्तारी (फाइल) (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिसिया कार्रवाई के दौरान पुलिस की गाड़ी में हुई रवि गौतम के साथ मारपीट के मामले में रवि का रि-मेडिकल कराएंगे. सभी के जेल के बाहर आ जाने के बाद इस पूरे मामले में आगे पुलिस के रवैया और व्यवहार को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी.- अनिल प्रधान, अधिवक्ता, आरोपी पक्ष

अलग-अलग जेलों में रखा गया: यह सभी एक ही जेल में ना रहें इसके लिए दो-दो आरोपियों को को अलग-अलग जेलों में शिफ्ट किया गया था. रवि गौतम और लवी को मुजफ्फरनगर जेल भेजा गया था. दिग्विजय भाटी और हिमांशु सिद्धार्थ को बागपत जेल में ट्रांसफर किया गया था. नवनीत और अरविंद को गाजियाबाद की डासना जेल में ट्रांसफर किया गया था, वहीं रितिक और अंकित को बिजनौर जेल भेजा गया था.

हालांकि अभी भी ये सभी सलाखों के पीछे हैं और आज उम्मीद जताई जा रही है कि शाम को जेल से बाहर आ सकते हैं.

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